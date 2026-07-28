Челси тажрибали футболчиларни трансфер қилишни режалаштирмоқда
Лондоннинг Челси клуби трансфер сиёсатида кескин бурилиш ясаб, таркибни тажрибали футболчилар билан кучайтиришни кўриб чиқмоқда. The Athletic нашри хабар беришича, “аристократлар” ёзги трансферлар даврида Брайтон ҳужумчиси Денни Велбекк ҳамда эркин агентга айланадиган ярим ҳимоячи Жордан Ҳендерсон хизматига қизиқиш билдирмоқда. 2022-йилдан бери фақат ёш истеъдодларни йиғишга ихтисослашган жамоа учун бу мутлақо кутилмаган қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги мавсумларда ёшларга таянган Челси ўз олдига қўйилган мақсадларга тўла эриша олмади. 2025/26-йилги мавсум жамоа учун омадсиз келиб, якунда APЛда атиги 10-ўрин эгалланди. Натижада раҳбарият трансфер стратегиясини ўзгартиришга қарор қилди. Opta маълумотларига кўра, Лондон клуби охирги 123 та расмий учрашувда 30 ёшдан ошган бирорта ҳам футболчига дақиқат бермаган — охирги марта 2024-йил май ойида 39 ёшли Тиаго Силва майдонга тушганди.
Хаби Алонсо талаби ва янги трансфер сиёсатиЖамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо ўз ваколатларини ишга солиб, таркибда етакчилик хусусиятига эга, руҳий жиҳатдан чидамли ва Англия Премер-лигасида тажриба орттирган футболчилар бўлишини талаб қилмоқда. Айнан мутахассиснинг қатъий позицияси сабабли клуб раҳбариятининг эътибори ўрта ёшли ва тажрибали ўйинчиларга қаратилди.
Бироқ 35 ёшли Денни Велбекк ҳамда 36 ёшли Жордан Ҳендерсон номзодининг кўриб чиқилиши футбол жамоатчилигида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бир вақтлар Сандерленд сафида бирга тўп сурган бу икки тажрибали футболчининг Челси прожектига қўшилиши клубнинг аввалги ёшлар сиёсатига зид келади. Мутахассислар фикрича, бундай қарор таваккалчиликка асосланган бўлиб, агар ўзини оқламаса, жамоанинг трансфер сиёсати устидан кулишларига сабаб бўлиши мумкин.
Трансфер бозоридаги бошқа уринишларЧелси фақатгина Велбекк ва Ҳендерсон билан чекланиб қолаётгани йўқ. Трансфер ойнаси олдидан клуб бошқа тажрибали футболчиларни ҳам кузатиб борди:
- Сандерленд сардори, 34 ёшли Гранит Хака билан боғланишга уринишлар муваффақиятсиз якунланди.
- Манчестер Сити билан хайрлашган 32 ёшли Жон Стонс ҳам Челси нишонида бўлган эди, бироқ у фаолиятини Италиянинг Интер клубида давом эттириши кутилмоқда.
- Клуб ёш футболчилардан Махенсе Лакроих каби вариантларни ҳам кўриб чиқиши мумкин эди, бироқ устувор вазифа сифатида айнан майдонда дарҳол фойда келтира оладиган тажриба танланди.
…