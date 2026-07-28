Челси тажрибали футболчиларни трансфер қилишни режалаштирмоқда

·31·Спорт
Челси тажрибали футболчиларни трансфер қилишни режалаштирмоқда

Лондоннинг Челси клуби трансфер сиёсатида кескин бурилиш ясаб, таркибни тажрибали футболчилар билан кучайтиришни кўриб чиқмоқда. The Athletic нашри хабар беришича, “аристократлар” ёзги трансферлар даврида Брайтон ҳужумчиси Денни Велбекк ҳамда эркин агентга айланадиган ярим ҳимоячи Жордан Ҳендерсон хизматига қизиқиш билдирмоқда. 2022-йилдан бери фақат ёш истеъдодларни йиғишга ихтисослашган жамоа учун бу мутлақо кутилмаган қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги мавсумларда ёшларга таянган Челси ўз олдига қўйилган мақсадларга тўла эриша олмади. 2025/26-йилги мавсум жамоа учун омадсиз келиб, якунда APЛда атиги 10-ўрин эгалланди. Натижада раҳбарият трансфер стратегиясини ўзгартиришга қарор қилди. Opta маълумотларига кўра, Лондон клуби охирги 123 та расмий учрашувда 30 ёшдан ошган бирорта ҳам футболчига дақиқат бермаган — охирги марта 2024-йил май ойида 39 ёшли Тиаго Силва майдонга тушганди.

Хаби Алонсо талаби ва янги трансфер сиёсати

Жамоанинг янги бош мураббийи Хаби Алонсо ўз ваколатларини ишга солиб, таркибда етакчилик хусусиятига эга, руҳий жиҳатдан чидамли ва Англия Премер-лигасида тажриба орттирган футболчилар бўлишини талаб қилмоқда. Айнан мутахассиснинг қатъий позицияси сабабли клуб раҳбариятининг эътибори ўрта ёшли ва тажрибали ўйинчиларга қаратилди.

Бироқ 35 ёшли Денни Велбекк ҳамда 36 ёшли Жордан Ҳендерсон номзодининг кўриб чиқилиши футбол жамоатчилигида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бир вақтлар Сандерленд сафида бирга тўп сурган бу икки тажрибали футболчининг Челси прожектига қўшилиши клубнинг аввалги ёшлар сиёсатига зид келади. Мутахассислар фикрича, бундай қарор таваккалчиликка асосланган бўлиб, агар ўзини оқламаса, жамоанинг трансфер сиёсати устидан кулишларига сабаб бўлиши мумкин.

Трансфер бозоридаги бошқа уринишлар

Челси фақатгина Велбекк ва Ҳендерсон билан чекланиб қолаётгани йўқ. Трансфер ойнаси олдидан клуб бошқа тажрибали футболчиларни ҳам кузатиб борди:

  • Сандерленд сардори, 34 ёшли Гранит Хака билан боғланишга уринишлар муваффақиятсиз якунланди.
  • Манчестер Сити билан хайрлашган 32 ёшли Жон Стонс ҳам Челси нишонида бўлган эди, бироқ у фаолиятини Италиянинг Интер клубида давом эттириши кутилмоқда.
  • Клуб ёш футболчилардан Махенсе Лакроих каби вариантларни ҳам кўриб чиқиши мумкин эди, бироқ устувор вазифа сифатида айнан майдонда дарҳол фойда келтира оладиган тажриба танланди.
Хулоса қилиб айтганда, Челси ўзининг аввалги ёшларга урғу берувчи сиёсатидан воз кечиб, қисқа муддатли натижа ва етакчиликка тикиш қилмоқда. Дений Велбекк ва Жордан Ҳендерсон трансфери қанчалик ўзини оқлаши ва Хаби Алонсо бошқарувидаги жамоа бу орқали рақобатчилар билан орадаги фарқни қанчалик қисқартира олиши фақат вақт кўрсатади.

ЧелсиТрансферларХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди