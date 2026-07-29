Шавкат Мирзиёев “Келажак ўйинлари”нинг очилиш маросимида қатнашди (фото)
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Остонада бошланган учинчи «Келажак ўйинлари» халқаро мусобақасининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди. «Барис Арена»даги йирик шоу анъанавий спорт, киберспорт ва замонавий технологиялар бир майдонда қандай бирлашишини намойиш қилди.
Бу галги турнир Ўзбекистон учун ҳам алоҳида аҳамиятга эга: мамлакат вакиллари бир нечта фижитал йўналишда совринлар учун курашади. Энди асосий эътибор рақамли маҳоратни жисмоний тайёргарлик билан уйғунлаштира оладиган спортчиларга қаратилади.
Маросимда тўрт давлат раҳбари қатнашди
Очилиш маросими Остона шаҳридаги «Барис Арена» муз саройида бўлиб ўтди.
Тадбирда:
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев;
Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тўқаев;
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров;
Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон;
бошқа хорижий меҳмонлар ва расмий делегациялар иштирок этди.
Маросим қатнашчиларига Россия Президенти Владимир Путиннинг видеомурожаати ҳам намойиш қилинди.
Шавкат Мирзиёев мусобақа иштирокчиларини қутлаб, уларга беллашувларда муваффақият тилади.
«Фижитал спорт» оддий киберспортдан нимаси билан фарқ қилади?
«Фижитал» атамаси инглиз тилидаги physical ва digital сўзларининг бирлашувидан ҳосил бўлган. Бундай мусобақада иштирокчилар фақат компьютер ёки мобил қурилма қаршисида ўтирмайди.
Улар одатда икки босқичда беллашади:
спорт турининг рақамли версиясида;
худди шу ёки унга яқин жисмоний йўналишда.
Масалан, фижитал футболда жамоалар аввал виртуал футбол ўйнайди, кейин эса ҳақиқий майдонда куч синашади. Якуний натижа ҳар икки босқичдаги кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда аниқланади. Фижитал баскетбол ва жанг йўналишларида ҳам шунга ўхшаш тамойил қўлланади.
Бу формат иштирокчидан бир вақтнинг ўзида:
тезкор фикрлаш;
тактик маҳорат;
компьютер ўйинларидаги аниқлик;
чидамлилик;
куч ва ҳаракат тезлигини талаб қилади.
Остонага қанча иштирокчи келди?
«Келажак ўйинлари — 2026» мусобақаси 29 июлдан 9 августгача давом этади. Расмий маълумотга кўра, унда 50 дан ортиқ мамлакат вакиллари бўлган 800 нафардан зиёд спортчи ва киберспортчи иштирок этади.
Турнир дастурига саккизта асосий йўналиш киритилган:
Йўналиш
Мазмуни
Фижитал футбол
Виртуал ва анъанавий футбол
Фижитал баскетбол
Рақамли ўйин ва ҳақиқий майдон
Фижитал рақс
Ритм ўйини ва жонли чиқиш
Фижитал шутер
Киберспорт ва жисмоний тактик босқич
Фижитал жанг
Видео ўйин ва яккакураш
Dota 2
Компьютердаги MOBA беллашуви
Mobile Legends
Мобил киберспорт
PUBG
«Қироллик жанги» формати
Мусобақалар Остонадаги тўртта йирик спорт мажмуасида ўтказилади. Улар қаторида «Барис Арена», Qazaqstan енгил атлетика мажмуаси, Жақсилиқ Үшкемпіров номидаги яккакураш саройи ва Beeline Arena бор.
Турнирнинг умумий мукофот жамғармаси 4,75 миллион долларни ташкил этади.
Ўзбекистон спортчилари қайси йўналишларда қатнашади?
Тақдим этилган маълумотларга кўра, Ўзбекистон вакиллари:
фижитал футбол;
лазертаг билан боғлиқ тактик беллашув;
фижитал рақс йўналишларида иштирок этади.
Бу спортчилар учун фақат медаль олиш имконияти эмас. Улар халқаро майдонда янги форматда тажриба тўплаб, рақамли ва анъанавий спорт ўртасидаги рақобатга мослашиши керак бўлади.
Фижитал футболда ўйинчининг компьютердаги техникаси ҳақиқий майдондаги тезлик ва жисмоний тайёргарлик билан тасдиқланади. Рақс йўналишида эса ритмни рақамли муҳитда ҳис қилиш ва саҳнада ҳаракатлар билан ифодалаш талаб этилади.
Нега бу турнир ёшларга қаратилган?
«Келажак ўйинлари» ғоясининг асосий мақсадларидан бири ёшларни виртуал муҳитдан анъанавий спортга жалб қилишдир.
Бугунги авлод рақамли ўйинлар ва технологиялар билан бирга улғаймоқда. Фижитал формат эса уларнинг киберспортга бўлган қизиқишини жисмоний фаоллик билан боғлашга ҳаракат қилади.
Бу ёндашув:
компьютер ўйинларини фаол ҳаракат билан бирлаштириш;
ёшларда жамоавий ишлаш қобилиятини ривожлантириш;
янги спорт касбларини яратиш;
мураббийлик ва ҳакамлик тизимини кенгайтириш;
спортга технологияларни кенг жорий қилиш имконини беради.
Остонада ўтказилган фижитал спорт саммитида ҳам спорт ва технологиялар соҳасидаги вазирлар, дипломатлар ҳамда мутахассислар ушбу йўналишнинг истиқболларини муҳокама қилди.
Уч йилда учта йирик мезбон
«Келажак ўйинлари» қисқа вақт ичида турли мамлакатларда ўтказиладиган халқаро мусобақага айланди.
Биринчи турнир 2024 йилда Россиянинг Қозон шаҳрида бўлиб ўтди. Ўша очилиш маросимида Шавкат Мирзиёев ҳам иштирок этган ва Ўзбекистон вакиллари бир нечта йўналишда куч синашган эди.
Иккинчи мусобақа 2025 йил декабрида Абу-Дабида ташкил этилди. Унда фижитал футболдан тортиб дронлар пойгаси ва роботлар жангигача бўлган 11 та йўналиш тақдим этилди.
Учинчи турнир эса Остонада ўтказилмоқда. Мусобақанинг йил сайин бошқа мамлакатга кўчиши фижитал спортнинг халқаро қамрови кенгаяётганини кўрсатади.
Очилиш маросимида технология асосий саҳнага чиқди
«Барис Арена»даги тантанали дастурда сунъий интеллект ёрдамидаги графика, катта LED инсталляциялар, лазер ва ёруғлик эффектлари ҳамда роботлаштирилган элементлардан фойдаланилиши режалаштирилган эди.
Томошабинларга фижитал спортнинг асосий мазмуни саҳнавий чиқишлар орқали тушунтирилди. Яъни рақамли беллашув жисмоний ҳаракатнинг ўрнини босмайди — аксинча, у билан бирлашади.
Шу маънода «Келажак ўйинлари» фақат спорт мусобақаси эмас. У технологиялар инсон ҳаракати, стратегияси ва ижодкорлиги билан қандай уйғунлашиши мумкинлигини кўрсатувчи тажриба майдони ҳамдир.
Асосий хулоса
Шавкат Мирзиёевнинг Остонадаги очилиш маросимида иштирок этиши Ўзбекистоннинг янги спорт йўналишларига қизиқиши ортиб бораётганини кўрсатади.
Фижитал спорт ҳали анъанавий футбол ёки енгил атлетика каби кенг оммалашган эмас. Аммо технологиялар таъсири кучайиб бораётган бир пайтда бу формат ёшлар спортининг истиқболли йўналишларидан бирига айланиши мумкин.
Энди Ўзбекистон мухлислари учун асосий интрига — мамлакат вакиллари рақамли маҳорат ва жисмоний тайёргарликни бирлаштирган ушбу беллашувларда қандай натижа қайд этишида.
…