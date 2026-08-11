Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилди

·29·Спорт
Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилди
Қисқача

Михаил Мудрик ижара асосида жамоани тарк эца, Англия Премер-лигасида қолишни истамоқда. У тақиқланган мелдониум моддаси аниқлангани сабабли деярли икки йил расмий ўйинларда қатнаша олмаганидан сўнг Челсига қайтиб, Хаби Алонсо бошчилигидаги мавсумолди йиғинларида иштирок этди. Челсеа раҳбарияти футболчининг тўлиқ ўйин амалиётини тиклаши учун уни ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқда.

Украиналик вингер Михаил Мудрик жамоанинг ёзги трансфер ойнасидаги режалари фонида ўзининг устувор йўналишини аниқ белгилаб олди. Футболчи узоқ давом этган танаффусдан сўнг сафга қайтди ва 2026-27 йилги мавсумда ўзининг имкониятларини тўлиқ намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, вингер тақиққа учраган мелдониум моддаси аниқлангани сабабли деярли икки йил давомида расмий ўйинларда майдонга туша олмаганди. Ушбу мураккаб даврдан сўнг Мудрик «Стамфорд Бридге»га қайтди ва Челсебош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоанинг мавсумолди йиғинларида иштирок этди.

Майдонга қайтиш ва жисмоний ҳолат

У Ювентус, Милан ва Жоҳор Дарул Таъзим жамоаларига қарши баҳсларда захирадан майдонга тушиб, аста-секин ўйин амалиётини тиклай бошлади. Бироқ, шунча вақт расмий учрашувларда қатнашмагани сабабли, унинг ҳозирги жисмоний ҳолати дарҳол асосий таркибда тўлиқ ўйнаш учун етарли эмас.

Челсераҳбарияти футболчининг тўлақонли ўйин амалиётига эга бўлиши учун уни ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқда. Шу сабабли Европанинг бир қатор клублари футболчига қизиқиш билдирмоқда.

Мудрикнинг афзаллиги ва трансфер бозоридаги вазият

Fabrizio Romano хабар беришича, Мудрик агар ижара асосида кетадиган бўлса, Англия Премер-лигасида қолишни истамоқда. Уни ўз сафига қўшиб олишни истаган клублар орасида Италия жамоалари ҳамда Челсеширкатига тегишли бўлган Страцбург бор.

Шунга қарамай, футболчининг асосий нияти Англия чемпионатида тўп суришни давом эттиришдир. Хусусан, Френк Лемпард бошчилигидаги Ковентри Сити клуби ҳам вингер учун даъвогарлар қаторидан жой олган.

Челсебош мураббийи Хаби Алонсо футболчининг қайтиши борасида эҳтиёткорона фикр билдириб, унинг руҳий ҳолати ва жамоага мослашиш жараёни муҳимлигини таъкидлади. «Ҳаммаси жуда тез содир бўлди, шунинг учун асосий эътибор инсоннинг ўзига қаратилиши керак», — дея қайд этди мутахассис.

Михаил МудрикЧелсиХаби АлонсоТрансферларПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиЧелсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилдиБугун, 21:15Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиАрсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиБугун, 20:39Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиВинисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиБугун, 20:31«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?Бугун, 20:30Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаМанчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаБугун, 19:54Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)