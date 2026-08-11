Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилди
Михаил Мудрик ижара асосида жамоани тарк эца, Англия Премер-лигасида қолишни истамоқда. У тақиқланган мелдониум моддаси аниқлангани сабабли деярли икки йил расмий ўйинларда қатнаша олмаганидан сўнг Челсига қайтиб, Хаби Алонсо бошчилигидаги мавсумолди йиғинларида иштирок этди. Челсеа раҳбарияти футболчининг тўлиқ ўйин амалиётини тиклаши учун уни ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқда.
Украиналик вингер Михаил Мудрик жамоанинг ёзги трансфер ойнасидаги режалари фонида ўзининг устувор йўналишини аниқ белгилаб олди. Футболчи узоқ давом этган танаффусдан сўнг сафга қайтди ва 2026-27 йилги мавсумда ўзининг имкониятларини тўлиқ намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, вингер тақиққа учраган мелдониум моддаси аниқлангани сабабли деярли икки йил давомида расмий ўйинларда майдонга туша олмаганди. Ушбу мураккаб даврдан сўнг Мудрик «Стамфорд Бридге»га қайтди ва Челсебош мураббийи Хаби Алонсо бошчилигидаги жамоанинг мавсумолди йиғинларида иштирок этди.
Майдонга қайтиш ва жисмоний ҳолатУ Ювентус, Милан ва Жоҳор Дарул Таъзим жамоаларига қарши баҳсларда захирадан майдонга тушиб, аста-секин ўйин амалиётини тиклай бошлади. Бироқ, шунча вақт расмий учрашувларда қатнашмагани сабабли, унинг ҳозирги жисмоний ҳолати дарҳол асосий таркибда тўлиқ ўйнаш учун етарли эмас.
Челсераҳбарияти футболчининг тўлақонли ўйин амалиётига эга бўлиши учун уни ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқда. Шу сабабли Европанинг бир қатор клублари футболчига қизиқиш билдирмоқда.
Мудрикнинг афзаллиги ва трансфер бозоридаги вазиятFabrizio Romano хабар беришича, Мудрик агар ижара асосида кетадиган бўлса, Англия Премер-лигасида қолишни истамоқда. Уни ўз сафига қўшиб олишни истаган клублар орасида Италия жамоалари ҳамда Челсеширкатига тегишли бўлган Страцбург бор.
Шунга қарамай, футболчининг асосий нияти Англия чемпионатида тўп суришни давом эттиришдир. Хусусан, Френк Лемпард бошчилигидаги Ковентри Сити клуби ҳам вингер учун даъвогарлар қаторидан жой олган.
Челсебош мураббийи Хаби Алонсо футболчининг қайтиши борасида эҳтиёткорона фикр билдириб, унинг руҳий ҳолати ва жамоага мослашиш жараёни муҳимлигини таъкидлади. «Ҳаммаси жуда тез содир бўлди, шунинг учун асосий эътибор инсоннинг ўзига қаратилиши керак», — дея қайд этди мутахассис.
…