Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керак
Маиший техника бозори сўнгги йилларда турли автоматлаштирилган қурилмалар билан бойиб бормоқда, бироқ уларнинг баъзилари истеъмолчилар ўртасида ҳақли саволларни туғдирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, алкоголли ичимликлар тайёрлашга мўлжалланган Бартециан Дует номли янги коктейл роботи синовдан ўтказилди ва у ўз вазифасини мукаммал бажаришига қарамай, мутахассислар ва харидорларни жиддий ўйлантириб қўйди. Нархи 300 долларни ташкил этувчи ушбу гаджет кофе тайёрлайдиган машиналарни эслатади, бироқ унинг ўзига хос мураккаб жиҳатлари бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Қурилманинг ишлаш принципи жуда оддий ва қулай тарзда тузилган. Замонавий дизайнга эга ихчам мосламага бир вақтнинг ўзида бир нечта турдаги спиртли ичимликларни қуйиш мумкин. Шундан сўнг махсус капсула ўрнатилади, унинг ичида эспрессо-мартини, тарвузли маргарита, маи-таи ва космополитен каби машҳур коктейлларнинг концентрланган аралашмаси мавжуд бўлади. Машина корпусидаги штрих-кодни ўқиб, қайси спиртли асос кераклигини аниқлайди ва фойдаланувчининг хоҳишига кўра сув миқдорини белгилайди.
Гаджетнинг ишлаш жараёни ва синов натижалари
Синов жараёнида маълум бўлишича, қурилма бир тугмани босиш орқали тезда турли хил ичимликларни тайёрлаб беради. Тайёрланган суюқлик муз билан бирга махсус шакерга солиниб, сўнгра стаканга қуйилади. Муаллиф ва унинг дўстлари ушбу технологиянинг янгилигидан завқланишган бўлса-да, тез орада асосий муаммо — бу маҳсулот айниқса ким учун мўлжаллангани ҳақидаги савол ўртага чиқди. Чунки битта капсуланинг нархи тахминан 2,50 долларни ташкил қилади ва алкоголнинг ўзи алоҳида сотиб олиниши керак.
Таҳлилларга кўра, мазкур коктейл роботи чинакам коктейл ихлосмандларига тўғри келмайди. Капсулалар таркибида алкогол умуман йўқ, шунинг учун мураккаб ингредиентларнинг таъми асл нусхадан фарқ қилиши ва бироз сунъий туйилиши мумкин. Синов қатнашчилари таркибида фақат истеъмолчи қўшган ароқ бўлган лемон дроп ичимлигини энг маъқул деб топишди. Асл рецептлардаги ноёб ликёрлар ўрнини сунъий кўринишдаги муқобиллар эгаллаши ҳақиқий гурманларни қаноатлантирмаслиги аниқ.
Ошхона майдони ва нарх масалалари
Шунингдек, қурилма ошхонада етарлича бўш жой талаб қилади. Ўлчамлари катталиги ва ҳар куни ишлатилмаслиги инобатга олинса, уни доимий равишда кўз ўнгда сақлаш барчага ҳам ёқмайди. Қолаверса, бундай қимматбаҳо технологияни сотиб олишга қурби етадиган инсонларнинг аксарияти аллақачон уйларида яхши жиҳозланган тўлақонли бар ва сифатли ичимликларга эга бўлишади. Агарда фойдаланувчи таъмини бироз яхшилаш учун қўшимча равишда лимон соки ёки газли сув қўшишга мажбур бўлса, бу автоматлаштирилган жараённинг асосий маъносини йўққа чиқаради.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бартециан каби қурилмалар ўз аудиториясини топиши қийин кечмоқда. Баъзи фойдаланувчилар, жумладан, айрим шарҳловчилар маргаритани юқори баҳолаган бўлса-да, умумий манзарада маҳсулотнинг нархи ва реал эҳтиёжлар бир-бирига мос келмаслиги сезилади. Ушбу гаджет қизиқарли совға ёки зиёфатлар учун ўзига хос шоу элементига айланиши мумкин, бироқ кундалик ҳаётда у зарурий маиший техника воситаси даражасига чиқиши даргумон.
…