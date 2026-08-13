Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керак

·0·Техно
Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керак

Маиший техника бозори сўнгги йилларда турли автоматлаштирилган қурилмалар билан бойиб бормоқда, бироқ уларнинг баъзилари истеъмолчилар ўртасида ҳақли саволларни туғдирмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, алкоголли ичимликлар тайёрлашга мўлжалланган Бартециан Дует номли янги коктейл роботи синовдан ўтказилди ва у ўз вазифасини мукаммал бажаришига қарамай, мутахассислар ва харидорларни жиддий ўйлантириб қўйди. Нархи 300 долларни ташкил этувчи ушбу гаджет кофе тайёрлайдиган машиналарни эслатади, бироқ унинг ўзига хос мураккаб жиҳатлари бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Қурилманинг ишлаш принципи жуда оддий ва қулай тарзда тузилган. Замонавий дизайнга эга ихчам мосламага бир вақтнинг ўзида бир нечта турдаги спиртли ичимликларни қуйиш мумкин. Шундан сўнг махсус капсула ўрнатилади, унинг ичида эспрессо-мартини, тарвузли маргарита, маи-таи ва космополитен каби машҳур коктейлларнинг концентрланган аралашмаси мавжуд бўлади. Машина корпусидаги штрих-кодни ўқиб, қайси спиртли асос кераклигини аниқлайди ва фойдаланувчининг хоҳишига кўра сув миқдорини белгилайди.

Гаджетнинг ишлаш жараёни ва синов натижалари

Синов жараёнида маълум бўлишича, қурилма бир тугмани босиш орқали тезда турли хил ичимликларни тайёрлаб беради. Тайёрланган суюқлик муз билан бирга махсус шакерга солиниб, сўнгра стаканга қуйилади. Муаллиф ва унинг дўстлари ушбу технологиянинг янгилигидан завқланишган бўлса-да, тез орада асосий муаммо — бу маҳсулот айниқса ким учун мўлжаллангани ҳақидаги савол ўртага чиқди. Чунки битта капсуланинг нархи тахминан 2,50 долларни ташкил қилади ва алкоголнинг ўзи алоҳида сотиб олиниши керак.

Таҳлилларга кўра, мазкур коктейл роботи чинакам коктейл ихлосмандларига тўғри келмайди. Капсулалар таркибида алкогол умуман йўқ, шунинг учун мураккаб ингредиентларнинг таъми асл нусхадан фарқ қилиши ва бироз сунъий туйилиши мумкин. Синов қатнашчилари таркибида фақат истеъмолчи қўшган ароқ бўлган лемон дроп ичимлигини энг маъқул деб топишди. Асл рецептлардаги ноёб ликёрлар ўрнини сунъий кўринишдаги муқобиллар эгаллаши ҳақиқий гурманларни қаноатлантирмаслиги аниқ.

Ошхона майдони ва нарх масалалари

Шунингдек, қурилма ошхонада етарлича бўш жой талаб қилади. Ўлчамлари катталиги ва ҳар куни ишлатилмаслиги инобатга олинса, уни доимий равишда кўз ўнгда сақлаш барчага ҳам ёқмайди. Қолаверса, бундай қимматбаҳо технологияни сотиб олишга қурби етадиган инсонларнинг аксарияти аллақачон уйларида яхши жиҳозланган тўлақонли бар ва сифатли ичимликларга эга бўлишади. Агарда фойдаланувчи таъмини бироз яхшилаш учун қўшимча равишда лимон соки ёки газли сув қўшишга мажбур бўлса, бу автоматлаштирилган жараённинг асосий маъносини йўққа чиқаради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Бартециан каби қурилмалар ўз аудиториясини топиши қийин кечмоқда. Баъзи фойдаланувчилар, жумладан, айрим шарҳловчилар маргаритани юқори баҳолаган бўлса-да, умумий манзарада маҳсулотнинг нархи ва реал эҳтиёжлар бир-бирига мос келмаслиги сезилади. Ушбу гаджет қизиқарли совға ёки зиёфатлар учун ўзига хос шоу элементига айланиши мумкин, бироқ кундалик ҳаётда у зарурий маиший техника воситаси даражасига чиқиши даргумон.

БартецианКоктейл роботиТехнологияГаджетларАлкоголсиз капсулалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиХитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиБугун, 20:26NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиNVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиБугун, 20:22Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиБугун, 19:56Apple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаApple Siri овозли ёрдамчиси учун оммавий ахборот воситалари билан музокара олиб бормоқдаБугун, 19:52Виргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиВиргин Галактик янги Дельта ракетопланининг космик парвозини 2027 йилга қолдирдиБугун, 19:29АҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиАҚШ илк бор хусусий компанияларга киберҳужум қилишга рухсат бердиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди