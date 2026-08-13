Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқда
Бундан икки йил олдин Microsoft компанияси сунъий интеллект технологияларини саноатдаги авлодлар алмашинувига тенглаштириб, бу йўналишда етакчи бўлишни режалаштирган эди. Бироқ бугунга келиб технология гиганти истеъмолчилар ва бизнес фойдаланувчилари учун мўлжалланган алоҳида Copilot иловаларини бирлаштиришга ҳамда ўзини оқламаган қатор сунъий интеллект функцияларини ёпишга қарор қилди. Ушбу ўзгаришлар компаниянинг сунъий интеллект бозорида ChatGPT, Claude ва Gemini каби асосий рақобатчиларига муносиб рақобат туғдира олиши учун стратегиясини қайта кўриб чиқаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ГеекВире нашри хабарига кўра ва Microsoft расмий қўллаб-қувватлаш ҳужжатларида батафсил баён этилганидек, эндиликда шахсий фойдаланишга мўлжалланган Copilot иловаси функционаллиги корпоратив йўналишдаги Microsoft 365 Copilot иловаси билан бирлаштирилади. Мазкур қадам шахсий ва профессионал сунъий интеллект вазифалари кўпинча бир-бирига мос келиши ҳамда компаниянинг аввалги стратегияси фойдаланувчилар учун жуда мураккаб тузилганлигининг тан олиниши бўлди. Бу жараён, шунингдек, сунъий интеллект иловалари бозоридаги умумий бирлашиш тенденциясига ҳам мос келади.
Функцияларнинг қисқариши ва ўзгаришлар санасиMicrosoft расмий баёнотига кўра, фойдаланувчилар 2026-йилнинг 18-августига қадар айрим имкониятлардан, жумладан, гуруҳ чатлари, Copilot'даги сунъий интеллект томонидан яратиладиган подкастлар, Copilot Лабс экспериментал функциялари ва Деэп Ресеарч имкониятларидан маҳрум бўлишади. Шунингдек, компания Мико деб номланган анимацион қаҳрамондан ҳам воз кечмоқда. Ушбу сузиб юрувчи образ фойдаланувчиларга эски таниш Клиппй ёрдамчининг замонавий сунъий интеллект талқинини эслатиб юборган эди.
Ўтиш даврида айрим функциялар вақтинча ишламай қолиши мумкинлиги ҳақида Microsoft олдиндан огоҳлантирган. Шу билан бирга, мустақил Copilot иловаси орқали яратилган барча файллар автоматик равишда OneDrive булутли сақлаш хизматига кўчирилиши режалаштирилган. Пуллик профессионал фойдаланувчилар учун эса чуқур тадқиқот функцияси ўрнини Ресеарчер имконияти эгаллаши кутилмоқда.
Сунъий интеллект бозоридаги умумий тенденцияларМазкур ўзгаришлар нафақат Microsoft ички сиёсати, балки бутун сунъий интеллект саноатидаги йирик ўйинчилар ҳаракатларига ҳамоҳангдир. Аввалроқ бошқа технология компаниялари ҳам ўз иловаларини соддалаштириш чораларини кўрган эди. Хусусан, Claude Коворк функциясини асосий Чат бўлимига қўшган бўлса, OpenAI агентлик хусусиятига эга Оператор функциясини ChatGPT тизимига бирлаштирди. Google ҳам ўз навбатида Gemini иловасига чуқур изланиш ва веб-саҳифаларни кезиш каби ихтисослаштирилган имкониятларни қўшиб бормоқда.
Microsoft раҳбариятининг таъкидлашича, мазкур янгиланишлардан кўзланган асосий мақсад Copilot тажрибасини янада содда ва ягона тизимга келтиришдан иборатдир. Бироқ бу қадам айни пайтда Copilot ўз йўналишини бироз йўқотиб қўйганини ҳам англатади. Июль ойида Те Информатион нашри хабар берганидек, Copilot фаолиятини назорат қилувчи вице-президент Джейкоб Андреу ички эслатмада илова мижозлар ҳаётида ўз ўрнига эга бўлиши учун самарасиз ишлаётган функциялардан воз кечиши шартлигини алоҳида таъкидлаган эди.
…