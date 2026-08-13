Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқда

·0·Техно
Microsoft Copilot иловаларини бирлаштириб, муваффақиятсиз сунъий интеллект функцияларидан воз кечмоқда

Бундан икки йил олдин Microsoft компанияси сунъий интеллект технологияларини саноатдаги авлодлар алмашинувига тенглаштириб, бу йўналишда етакчи бўлишни режалаштирган эди. Бироқ бугунга келиб технология гиганти истеъмолчилар ва бизнес фойдаланувчилари учун мўлжалланган алоҳида Copilot иловаларини бирлаштиришга ҳамда ўзини оқламаган қатор сунъий интеллект функцияларини ёпишга қарор қилди. Ушбу ўзгаришлар компаниянинг сунъий интеллект бозорида ChatGPT, Claude ва Gemini каби асосий рақобатчиларига муносиб рақобат туғдира олиши учун стратегиясини қайта кўриб чиқаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ГеекВире нашри хабарига кўра ва Microsoft расмий қўллаб-қувватлаш ҳужжатларида батафсил баён этилганидек, эндиликда шахсий фойдаланишга мўлжалланган Copilot иловаси функционаллиги корпоратив йўналишдаги Microsoft 365 Copilot иловаси билан бирлаштирилади. Мазкур қадам шахсий ва профессионал сунъий интеллект вазифалари кўпинча бир-бирига мос келиши ҳамда компаниянинг аввалги стратегияси фойдаланувчилар учун жуда мураккаб тузилганлигининг тан олиниши бўлди. Бу жараён, шунингдек, сунъий интеллект иловалари бозоридаги умумий бирлашиш тенденциясига ҳам мос келади.

Функцияларнинг қисқариши ва ўзгаришлар санаси

Microsoft расмий баёнотига кўра, фойдаланувчилар 2026-йилнинг 18-августига қадар айрим имкониятлардан, жумладан, гуруҳ чатлари, Copilot'даги сунъий интеллект томонидан яратиладиган подкастлар, Copilot Лабс экспериментал функциялари ва Деэп Ресеарч имкониятларидан маҳрум бўлишади. Шунингдек, компания Мико деб номланган анимацион қаҳрамондан ҳам воз кечмоқда. Ушбу сузиб юрувчи образ фойдаланувчиларга эски таниш Клиппй ёрдамчининг замонавий сунъий интеллект талқинини эслатиб юборган эди.

Ўтиш даврида айрим функциялар вақтинча ишламай қолиши мумкинлиги ҳақида Microsoft олдиндан огоҳлантирган. Шу билан бирга, мустақил Copilot иловаси орқали яратилган барча файллар автоматик равишда OneDrive булутли сақлаш хизматига кўчирилиши режалаштирилган. Пуллик профессионал фойдаланувчилар учун эса чуқур тадқиқот функцияси ўрнини Ресеарчер имконияти эгаллаши кутилмоқда.

Сунъий интеллект бозоридаги умумий тенденциялар

Мазкур ўзгаришлар нафақат Microsoft ички сиёсати, балки бутун сунъий интеллект саноатидаги йирик ўйинчилар ҳаракатларига ҳамоҳангдир. Аввалроқ бошқа технология компаниялари ҳам ўз иловаларини соддалаштириш чораларини кўрган эди. Хусусан, Claude Коворк функциясини асосий Чат бўлимига қўшган бўлса, OpenAI агентлик хусусиятига эга Оператор функциясини ChatGPT тизимига бирлаштирди. Google ҳам ўз навбатида Gemini иловасига чуқур изланиш ва веб-саҳифаларни кезиш каби ихтисослаштирилган имкониятларни қўшиб бормоқда.

Microsoft раҳбариятининг таъкидлашича, мазкур янгиланишлардан кўзланган асосий мақсад Copilot тажрибасини янада содда ва ягона тизимга келтиришдан иборатдир. Бироқ бу қадам айни пайтда Copilot ўз йўналишини бироз йўқотиб қўйганини ҳам англатади. Июль ойида Те Информатион нашри хабар берганидек, Copilot фаолиятини назорат қилувчи вице-президент Джейкоб Андреу ички эслатмада илова мижозлар ҳаётида ўз ўрнига эга бўлиши учун самарасиз ишлаётган функциялардан воз кечиши шартлигини алоҳида таъкидлаган эди.

MicrosoftCopilotСуний интеллектТехнологияChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиYandex Market кийимлар учун клик бўйича етказиб бериш ва кейин тўлаш тизимини жорий қилдиБугун, 20:58Instagram ўзининг матнли логотипини янгиладиInstagram ўзининг матнли логотипини янгиладиБугун, 20:57Бартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБартециан коктейл роботи: нархи 300 доллар бўлган гаджет аслида кимга керакБугун, 20:28Хитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиХитой «Дельфин» тайфунини кузатиш учун Фенгюн сунъий йўлдошларини сафарбар этдиБугун, 20:26NVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиNVIDIA сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун 500 миллиард долларлик режа туздиБугун, 20:22Тошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиТошкентда Yandex Maps пиёдалар учун сояли йўлларни кўрсата бошладиБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди