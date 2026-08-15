«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!

·61·Спорт
«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!
Қисқача

«Ал-Ҳилол» «Челси» ва Португалия терма жамоаси вингери Педру Нету трансферини амалга оширишга яқин, футболчи Ар-Риёд клуби таклифига розилик билдирган. Клублар трансфер суммаси бўйича музокаралар олиб бормоқда, «Челси» тахминан 60 миллион евро олишни истамоқда. 26 ёшли Педру Нету 2024 йил августида «Челси»га ўтган ва ўтган мавсумда APЛда 34 та учрашувда 5 та гол ҳамда 6 та голли узатма қайд этган.

Ёзги трансферлар ойнасида навбатдаги катта битим расмийлаштирилиш арафасида турибди. Саудия Арабистони Про-лигаси гранди «Ал-Ҳилол» Лондоннинг «Челси» клуби ва Португалия миллий терма жамоаси ҳужумкор вингери Педру Нетуни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин.

Таниқли спорт инсайдери ва журналисти Саша Тавольерининг хабар беришича, 26 ёшли португалиялик футболчи Ар-Риёд клубининг шахсий шартнома таклифига тўлиқ розилик билдирган.

60 миллион евролик битим: Клублар муросага яқин

Ҳозирда томонлар ўртасидаги расмий музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирди:

  • «Челси» талаби: Лондонликлар ўз вингери учун тахминан 60 миллион евро миқдоридаги бадал пулини қўлга киритишни истамоқда;

  • «Ал-Ҳилол» позицияси: Саудия клуби раҳбарияти инглиз клуби билан трансфер суммаси борасида тез орада муросага эришиш ва келишувни муваффақиятли якунлашга тўлиқ ишонч билдирмоқда;

  • Якуний қадам: Шахсий шартнома бандлари келишиб олингани сабаб, молиявий кафолатлар ҳал этилиши билан трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Педру Нетунинг «Стэмфорд Бридж»даги фаолияти

Португалиялик тезкор вингер «Челси» сафига 2024 йилнинг августида келиб қўшилган эди. У «аристократлар»нинг асосий ҳужум қуролларидан бири сифатида муҳим ўйинларни ўтказди:

  • АПЛдаги иштирок: Ўтган мавсумда Англия Премьер-лигасида жами 34 та учрашувда майдонга тушди;

  • Сермаҳсуллик: Ўз ҳисобига 5 та гол ва 6 та голли узатма (жами 11 очко) ёздириб қўйди.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, Педру Нету «Ал-Ҳилол»нинг ҳужум чизиғини янада кучайтириб, Саудия чемпионати ва Осиё Чемпионлар Лигасида клубнинг бош юлдузларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ал-ҲилолЧелсиПедру НетуАр-Риёд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 20:18«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?Бугун, 20:18Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиБугун, 19:51Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумМилан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумБугун, 18:59Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Бугун, 18:12Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?