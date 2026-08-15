«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!
«Ал-Ҳилол» «Челси» ва Португалия терма жамоаси вингери Педру Нету трансферини амалга оширишга яқин, футболчи Ар-Риёд клуби таклифига розилик билдирган. Клублар трансфер суммаси бўйича музокаралар олиб бормоқда, «Челси» тахминан 60 миллион евро олишни истамоқда. 26 ёшли Педру Нету 2024 йил августида «Челси»га ўтган ва ўтган мавсумда APЛда 34 та учрашувда 5 та гол ҳамда 6 та голли узатма қайд этган.
Ёзги трансферлар ойнасида навбатдаги катта битим расмийлаштирилиш арафасида турибди. Саудия Арабистони Про-лигаси гранди «Ал-Ҳилол» Лондоннинг «Челси» клуби ва Португалия миллий терма жамоаси ҳужумкор вингери Педру Нетуни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин.
Таниқли спорт инсайдери ва журналисти Саша Тавольерининг хабар беришича, 26 ёшли португалиялик футболчи Ар-Риёд клубининг шахсий шартнома таклифига тўлиқ розилик билдирган.
60 миллион евролик битим: Клублар муросага яқин
Ҳозирда томонлар ўртасидаги расмий музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирди:
«Челси» талаби: Лондонликлар ўз вингери учун тахминан 60 миллион евро миқдоридаги бадал пулини қўлга киритишни истамоқда;
«Ал-Ҳилол» позицияси: Саудия клуби раҳбарияти инглиз клуби билан трансфер суммаси борасида тез орада муросага эришиш ва келишувни муваффақиятли якунлашга тўлиқ ишонч билдирмоқда;
Якуний қадам: Шахсий шартнома бандлари келишиб олингани сабаб, молиявий кафолатлар ҳал этилиши билан трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Педру Нетунинг «Стэмфорд Бридж»даги фаолияти
Португалиялик тезкор вингер «Челси» сафига 2024 йилнинг августида келиб қўшилган эди. У «аристократлар»нинг асосий ҳужум қуролларидан бири сифатида муҳим ўйинларни ўтказди:
АПЛдаги иштирок: Ўтган мавсумда Англия Премьер-лигасида жами 34 та учрашувда майдонга тушди;
Сермаҳсуллик: Ўз ҳисобига 5 та гол ва 6 та голли узатма (жами 11 очко) ёздириб қўйди.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, Педру Нету «Ал-Ҳилол»нинг ҳужум чизиғини янада кучайтириб, Саудия чемпионати ва Осиё Чемпионлар Лигасида клубнинг бош юлдузларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…