Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этди
Хаби Алонсо ўзининг Челси бош мураббийи сифатидаги илк ғалабасини қўлга киритиб, жамоанинг мавсумолди тайёргарлигини Real Sociedad устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги қийин ғалаба билан якунлади. Goal.com хабар беришича, ушбу баҳс тактика нуқтаи назаридан қизиқарли кечган бўлса-да, трибунадаги мухлисларнинг яримҳимоячи Энзо Фернандезга нисбатан турлича муносабати билан ёдда қолди. Лондондаги бу учрашув “аристократлар” учун янги мавсум олдидан сўнгги бошқич бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мутахассис мавсумолди ўйинларида учинчи бор қаторасига 3-4-3 тактика схемасидан фойдаланди. Аввалроқ Баер Леверкусен билан Германияда тарихий чемпионатни қўлга киритган бу тизим Челси учун ҳам асосий услубга айланиб бораётганини кўрсатмоқда. Мазкур тактик ўзгариш ёзги трансферлар даврида жамоага келиб қўшилган янги футболчилар Морган Рогерс ва Махенсе Лакроихга майдонда илк бор ўзини кўрсатиш имкониятини тақдим этди.
Морган Рогерс чақмоқдек бошладиҚимматбаҳо трансфер сифатида жамоага келиб қўшилган Морган Рогерс учрашувнинг дастлабки ўн дақиқасидаёқ ўзини кўрсатиб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Бироқ, биринчи бўлим Челси учун мукаммал ўтмади. Майдон эгалари рақиб прессингига қарши курашишда қийналишди ва орқароқда ҳаракатланишди. Бунинг натижасида испаниялик меҳмонлар ташаббусни қўлга олиб, танаффусга қадар Жон Микел Арамбурунинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади.
Иккинчи бўлимда майдонга бутунлай ўзгарган руҳда тушган лондонликлар ўйин тақдирини ўз томонига оғдира олишди. Иккинчи бўлим бошланганига атиги икки дақиқа тўлиб-тўшганда, Жоау Педро жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Бразилиялик ҳужумчи сардор Реесе Джеймснинг аниқ узатмасини бош билан дарвозага йўллаб, трибунадагиларни хурсанд қилди.
Жоау Педронинг дубли ва Энзо Фернандез атрофидаги вазиятУчрашув давомида фаол ҳаракат қилган Жоау Педро 77-дақиқада ўзининг учрашувдаги иккинчи, мавсумолди йиғинларидаги эса еттинчи голини киритди. Бу гол ўйин тақдирини амалда ҳал қилди ва Челси майдонни ғалаба билан тарк этишини таъминлади. Бироқ, учрашувдаги энг муҳокама қилинган вазиятлардан бири 62-дақиқада юз берди.
Майдонга захирадан тушган аргентиналик яримҳимоячи Энзо Фернандез мухлислар томонидан ҳам олқишлар, ҳам ҳуштакбозлик билан кутиб олинди. Бунга унинг Манчестер Сити билан боғлиқ трансфер миш-мишлари ҳамда терма жамоадаги мўлжалли чиқишлари сабаб бўлган эди. Шунга қарамай, учрашув давомида мухлисларнинг норозилиги пасайиб, унинг исми яна одатий тарзда қўллаб-қувватлана бошланди.
…