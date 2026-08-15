Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этди

·0·Спорт
Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этди

Хаби Алонсо ўзининг Челси бош мураббийи сифатидаги илк ғалабасини қўлга киритиб, жамоанинг мавсумолди тайёргарлигини Real Sociedad устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги қийин ғалаба билан якунлади. Goal.com хабар беришича, ушбу баҳс тактика нуқтаи назаридан қизиқарли кечган бўлса-да, трибунадаги мухлисларнинг яримҳимоячи Энзо Фернандезга нисбатан турлича муносабати билан ёдда қолди. Лондондаги бу учрашув “аристократлар” учун янги мавсум олдидан сўнгги бошқич бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мутахассис мавсумолди ўйинларида учинчи бор қаторасига 3-4-3 тактика схемасидан фойдаланди. Аввалроқ Баер Леверкусен билан Германияда тарихий чемпионатни қўлга киритган бу тизим Челси учун ҳам асосий услубга айланиб бораётганини кўрсатмоқда. Мазкур тактик ўзгариш ёзги трансферлар даврида жамоага келиб қўшилган янги футболчилар Морган Рогерс ва Махенсе Лакроихга майдонда илк бор ўзини кўрсатиш имкониятини тақдим этди.

Морган Рогерс чақмоқдек бошлади

Қимматбаҳо трансфер сифатида жамоага келиб қўшилган Морган Рогерс учрашувнинг дастлабки ўн дақиқасидаёқ ўзини кўрсатиб, ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Бироқ, биринчи бўлим Челси учун мукаммал ўтмади. Майдон эгалари рақиб прессингига қарши курашишда қийналишди ва орқароқда ҳаракатланишди. Бунинг натижасида испаниялик меҳмонлар ташаббусни қўлга олиб, танаффусга қадар Жон Микел Арамбурунинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган аниқ зарбаси эвазига мувозанатни тиклади.

Иккинчи бўлимда майдонга бутунлай ўзгарган руҳда тушган лондонликлар ўйин тақдирини ўз томонига оғдира олишди. Иккинчи бўлим бошланганига атиги икки дақиқа тўлиб-тўшганда, Жоау Педро жамоасини яна олдинга олиб чиқди. Бразилиялик ҳужумчи сардор Реесе Джеймснинг аниқ узатмасини бош билан дарвозага йўллаб, трибунадагиларни хурсанд қилди.

Жоау Педронинг дубли ва Энзо Фернандез атрофидаги вазият

Учрашув давомида фаол ҳаракат қилган Жоау Педро 77-дақиқада ўзининг учрашувдаги иккинчи, мавсумолди йиғинларидаги эса еттинчи голини киритди. Бу гол ўйин тақдирини амалда ҳал қилди ва Челси майдонни ғалаба билан тарк этишини таъминлади. Бироқ, учрашувдаги энг муҳокама қилинган вазиятлардан бири 62-дақиқада юз берди.

Майдонга захирадан тушган аргентиналик яримҳимоячи Энзо Фернандез мухлислар томонидан ҳам олқишлар, ҳам ҳуштакбозлик билан кутиб олинди. Бунга унинг Манчестер Сити билан боғлиқ трансфер миш-мишлари ҳамда терма жамоадаги мўлжалли чиқишлари сабаб бўлган эди. Шунга қарамай, учрашув давомида мухлисларнинг норозилиги пасайиб, унинг исми яна одатий тарзда қўллаб-қувватлана бошланди.

ЧелсиReal SociedadЖоау ПедроЭнзо ФернандезАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиКристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлдиБугун, 20:53«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 20:18«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?Бугун, 20:18Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиБугун, 19:51Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумМилан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?