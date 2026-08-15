«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб
Ички бозорда электр энергияси таъминоти масаласи аҳоли диққат марказида бўлиб турган бир пайтда, Энергетика вазири Шерзод Хўжаев қўшни Афғонистонга энергия экспорти қай тартибда амалга оширилишига оид муҳим баёнот билан чиқди.
Вазирнинг «Ўзбекистон 24» телеканалига маълум қилишича, Афғонистонга электр энергиясини етказиб бериш фақат ва фақат Ўзбекистоннинг ўз ички эҳтиёжлари тўлиқ қондирилганидан кейин, ҳосил бўлган ортиқча ҳажм ҳисобидан амалга оширилади.
«Сурхон – Пули-Хумри» лойиҳаси: Ўзбекистон бюджетидан маблағ сарфланмайди
Мутахассислар иштирокида амалга оширилаётган янги стратегик лойиҳа бир қатор иқтисодий ва молиявий афзалликларга эга:
Молиялаштириш манбаси: Лойиҳанинг умумий қиймати 222 миллион долларни ташкил этиб, у тўлиқ Афғонистон томонидан молиялаштирилмоқда. Ўзбекистон давлат бюджетидан бунга маблағ ажратилмайди;
Миллий компаниялар даромади: Ажратилаётган маблағнинг 140 миллион доллари ўзбекистонлик мутахассисларнинг хизматлари ва маҳаллий маҳсулотлар учун тўлов сифатида тўғридан-тўғри миллий компанияларимиз ҳисобига йўналтирилади;
Техник кўрсаткичлар: Янги 500 кВ кучланишли тармоқнинг умумий узунлиги 245 км (Ўзбекистон ҳудудида 45 км, Афғонистон ҳудудида 200 км) бўлиб, у ўтказиш қувватини йилига 6 миллиард кВт/соатгача етказиш имкониятини яратади.
2002 йилдан буён давом этаётган экспорт ва транзит салоҳияти
Ўзбекистон Афғонистонга электр энергиясини 2002 йилдан бери етказиб келади ва тегишли шартномалар ҳар йили янгиланади:
Экспорт кўлами: Экспертлар ҳисоб-китобига кўра, йиллик экспорт ҳажми 2 миллиард кВт/соатдан ошиб, қарийб 100 миллион долларлик даромад келтиради;
Минтақавий транзит кўприги: Мазкур янги электр узатиш линияси келажакда Ўзбекистон энергетика тармоқлари орқали Марказий Осиё мамлакатларидан Афғонистонга йирик транзит йўлагини очишда стратегик роль ўйнайди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…