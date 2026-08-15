«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб

·0·Иқтисодиёт
«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб

Ички бозорда электр энергияси таъминоти масаласи аҳоли диққат марказида бўлиб турган бир пайтда, Энергетика вазири Шерзод Хўжаев қўшни Афғонистонга энергия экспорти қай тартибда амалга оширилишига оид муҳим баёнот билан чиқди.

Вазирнинг «Ўзбекистон 24» телеканалига маълум қилишича, Афғонистонга электр энергиясини етказиб бериш фақат ва фақат Ўзбекистоннинг ўз ички эҳтиёжлари тўлиқ қондирилганидан кейин, ҳосил бўлган ортиқча ҳажм ҳисобидан амалга оширилади.

«Сурхон – Пули-Хумри» лойиҳаси: Ўзбекистон бюджетидан маблағ сарфланмайди

Мутахассислар иштирокида амалга оширилаётган янги стратегик лойиҳа бир қатор иқтисодий ва молиявий афзалликларга эга:

  • Молиялаштириш манбаси: Лойиҳанинг умумий қиймати 222 миллион долларни ташкил этиб, у тўлиқ Афғонистон томонидан молиялаштирилмоқда. Ўзбекистон давлат бюджетидан бунга маблағ ажратилмайди;

  • Миллий компаниялар даромади: Ажратилаётган маблағнинг 140 миллион доллари ўзбекистонлик мутахассисларнинг хизматлари ва маҳаллий маҳсулотлар учун тўлов сифатида тўғридан-тўғри миллий компанияларимиз ҳисобига йўналтирилади;

  • Техник кўрсаткичлар: Янги 500 кВ кучланишли тармоқнинг умумий узунлиги 245 км (Ўзбекистон ҳудудида 45 км, Афғонистон ҳудудида 200 км) бўлиб, у ўтказиш қувватини йилига 6 миллиард кВт/соатгача етказиш имкониятини яратади.

2002 йилдан буён давом этаётган экспорт ва транзит салоҳияти

Ўзбекистон Афғонистонга электр энергиясини 2002 йилдан бери етказиб келади ва тегишли шартномалар ҳар йили янгиланади:

  • Экспорт кўлами: Экспертлар ҳисоб-китобига кўра, йиллик экспорт ҳажми 2 миллиард кВт/соатдан ошиб, қарийб 100 миллион долларлик даромад келтиради;

  • Минтақавий транзит кўприги: Мазкур янги электр узатиш линияси келажакда Ўзбекистон энергетика тармоқлари орқали Марказий Осиё мамлакатларидан Афғонистонга йирик транзит йўлагини очишда стратегик роль ўйнайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

17 август учун валюта курслари эълон қилинди17 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:5217 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда17 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:1214 август учун валюта курслари эълон қилинди14 август учун валюта курслари эълон қилинди13.08, 17:4114 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда13.08, 11:2113 август учун валюта курслари эълон қилинди13 август учун валюта курслари эълон қилинди12.08, 18:0913 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда13 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда12.08, 11:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади