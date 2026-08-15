Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлди
Ёз жазирамасида пиёда юриш эндиликда пойтахт аҳолиси учун анча салқин ва қулай кўриниш олади. Yandex Maps рақамли харита хизмати Тошкент шаҳрида пиёдалар учун мўлжалланган мутлақо янги — «Яшил» йўналиш турини жорий этди.
Эътиборлиси, Ўзбекистон ушбу ноёб ва қулай функция синовдан ўтказилиб, расман фойдаланишга топширилган дунёдаги биринчи давлатга айланди.
90 фоизлик аниқлик: Сунъий интеллект сояли жойларни қандай топади?
Мазкур функция шунчаки оддий харита эмас, балки мураккаб нейрон тармоқлари ва сунъий йўлдош таҳлиллари ёрдамида ишлайди:
Рақамли яшил харита: Yandex Maps сунъий интеллект ёрдамида Тошкент дарахтларининг рақамли харитасини тўлиқ ишлаб чиқди. Нейротармоқ сунъий йўлдош тасвирларини сканерлаб, шох-шаббаларнинг жойлашуви ва соя майдонларини 90 фоизлик аниқлик билан белгилаб берди;
Кўп омилли таҳлил: Алгоритм йўналиш тузишда нафақат масофани, балки дарахтларнинг зичлигини, очиқ қуёшли майдонлар улушини ҳамда кун давомидаги ҳаво ҳароратини комплекс баҳолайди;
Қулай танлов: Фойдаланувчи пиёдалар ҳаракат йўналишини белгилаганида, харита стандарт йўллар билан биргаликда соя-салқин кўчалардан ўтувчи махсус «Яшил» вариантни ҳам таклиф қилади.
Кундалик ҳаёт ва шаҳар инфратузилмасида янги босқич
Янги имконият шаҳар аҳолиси учун метро, жамоат транспорти бекатларига боришда, кундалик юмушлар ҳамда кечки сокин сайрларда қуёш уриши хавфини камайтиришга хизмат қилади.
Шу билан бирга, мазкур технология шаҳарсозлик ва кўкаламзорлаштиришнинг инсон саломатлигидаги ўрнини кўрсатиб, соя ва дарахтлар замонавий пиёдалар инфратузилмасининг ажралмас қисми эканини яна бир бор исботламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…