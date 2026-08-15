Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлди

·1·Жамият
Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлди

Ёз жазирамасида пиёда юриш эндиликда пойтахт аҳолиси учун анча салқин ва қулай кўриниш олади. Yandex Maps рақамли харита хизмати Тошкент шаҳрида пиёдалар учун мўлжалланган мутлақо янги — «Яшил» йўналиш турини жорий этди.

Эътиборлиси, Ўзбекистон ушбу ноёб ва қулай функция синовдан ўтказилиб, расман фойдаланишга топширилган дунёдаги биринчи давлатга айланди.

90 фоизлик аниқлик: Сунъий интеллект сояли жойларни қандай топади?

Мазкур функция шунчаки оддий харита эмас, балки мураккаб нейрон тармоқлари ва сунъий йўлдош таҳлиллари ёрдамида ишлайди:

  • Рақамли яшил харита: Yandex Maps сунъий интеллект ёрдамида Тошкент дарахтларининг рақамли харитасини тўлиқ ишлаб чиқди. Нейротармоқ сунъий йўлдош тасвирларини сканерлаб, шох-шаббаларнинг жойлашуви ва соя майдонларини 90 фоизлик аниқлик билан белгилаб берди;

  • Кўп омилли таҳлил: Алгоритм йўналиш тузишда нафақат масофани, балки дарахтларнинг зичлигини, очиқ қуёшли майдонлар улушини ҳамда кун давомидаги ҳаво ҳароратини комплекс баҳолайди;

  • Қулай танлов: Фойдаланувчи пиёдалар ҳаракат йўналишини белгилаганида, харита стандарт йўллар билан биргаликда соя-салқин кўчалардан ўтувчи махсус «Яшил» вариантни ҳам таклиф қилади.

Кундалик ҳаёт ва шаҳар инфратузилмасида янги босқич

Янги имконият шаҳар аҳолиси учун метро, жамоат транспорти бекатларига боришда, кундалик юмушлар ҳамда кечки сокин сайрларда қуёш уриши хавфини камайтиришга хизмат қилади.

Шу билан бирга, мазкур технология шаҳарсозлик ва кўкаламзорлаштиришнинг инсон саломатлигидаги ўрнини кўрсатиб, соя ва дарахтлар замонавий пиёдалар инфратузилмасининг ажралмас қисми эканини яна бир бор исботламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиЖиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:11Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиНавоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 20:03Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Бугун, 10:02Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиЯнги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиБугун, 05:58Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиТошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиБугун, 05:51Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиКеча, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди