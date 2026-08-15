Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлди

·49·Спорт
Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлди
Қисқача

Кристофер Нкунку Рубен Аморимнинг режаларига киритилмагани сабаб сотувга қўйилди ва унга Рома, Манчестер Юнайтед, РБ Леипзиг ҳамда Боруссия Дортмунд клублари қизиқиш билдирмоқда. 1997-йилда туғилган ҳужумчи Милан клубига 2025-йилнинг ёзида келиб қўшилган, бироқ асосий жамоадан четлатилган. У Полшада Манчестер Юнайтед жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик ўйини қайдномасига киритилмади ва жума куни Миланелло қароргоҳини тарк этди.

Франсиялик ҳужумчи Кристофер Нкунку яқин орада ўз жамоасини ўзгартириши кутилмоқда, сабаби бош мураббий Рубен Аморим уни ўз режаларига киритмаган ва футболчи сотувга қўйилган. Маттео Моретто маълумотига кўра, футболчига Италия ҳамда Германиянинг етакчи клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 1997-йилда туғилган ҳужумчи Милан клубига 2025-йилнинг ёзида келиб қўшилган эди. Бироқ жамоадаги ўзгаришлар ва мураббийнинг тактик қарорлари туфайли унинг Милан клубидаги фаолияти кутилганидан анча қисқа бўлиб чиқди ва у асосий жамоадан четлатилди.

Ҳозирда Нкунку Полшада Манчестер Юнайтед жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик ўйини қайдномасига киритилмади. Шунингдек, футболчи жума куни шахсий сабабларга кўра Миланелло қароргоҳини тарк этгани хабар қилинди. Бу эса унинг тез орада бошқа жамоага ўтиш эҳтимолини янада оширади.

Трансфер бозори ва асосий даъвогарлар

GOAL.com хабар беришича, футболчи атрофидаги трансфер миш-мишлари кучайиб бораётган бир пайтда, Рома ва Манчестер Юнайтед клублари қаторига Германиянинг иккита топ-клуби — РБ Леипзиг ҳамда Боруссия Дортмунд ҳам қўшилди. Ушбу жамоалар сўнгги соатларда трансфер бўйича ўз ҳаракатларини бошлаб юборган.

РБ Леипзиг учун бу трансфер чинакам сенсацион қайтиш бўлиши мумкин. Нқунку айнан ушбу немис клуби сафида 2022/2023-йилги мавсумда ўз фаолиятининг энг юқори чўққисига чиққан ва айнан шу ёрқин ўйинлари эвазига трансфер қилинган эди.

Милан клуби ўтган йили ёзда футболчини трансфер қилиш учун 37 миллион евро сарфлаган ҳамда қўшимча 5 миллион евро миқдорида бонуслар белгилаган эди, бироқ бу бонуслар амалга ошмади. Клуб молиявий зарарга учрамаслик учун футболчини камида 30 миллион еврога сотишни ёки 22,6 миллион евродан кам бўлмаган сотиб олиш шарти билан ижарага беришни режалаштирмоқда.

Ҳозирги бозор шароитида бу рақамлар юқорироқ кўринса-да, мутахассислар буни имконсиз деб баҳоламаяпти. Рубен Аморим томонидан таркибдан чиқарилган футболчилар орасида айнан франсиялик ҳужумчи ҳозирда трансфер бозорида энг юқори талабга эга ўйинчи бўлиб турибди.

Кристофер НкункуМиланРБ ЛеипзигБоруссия ДортмундТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиЧелси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиБугун, 21:16«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 20:18«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?Бугун, 20:18Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиБугун, 19:51Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумМилан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?