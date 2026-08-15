Кристофер Нкунку фаолиятини давом эттириши мумкин бўлган клублар маълум бўлди
Кристофер Нкунку Рубен Аморимнинг режаларига киритилмагани сабаб сотувга қўйилди ва унга Рома, Манчестер Юнайтед, РБ Леипзиг ҳамда Боруссия Дортмунд клублари қизиқиш билдирмоқда. 1997-йилда туғилган ҳужумчи Милан клубига 2025-йилнинг ёзида келиб қўшилган, бироқ асосий жамоадан четлатилган. У Полшада Манчестер Юнайтед жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик ўйини қайдномасига киритилмади ва жума куни Миланелло қароргоҳини тарк этди.
Франсиялик ҳужумчи Кристофер Нкунку яқин орада ўз жамоасини ўзгартириши кутилмоқда, сабаби бош мураббий Рубен Аморим уни ўз режаларига киритмаган ва футболчи сотувга қўйилган. Маттео Моретто маълумотига кўра, футболчига Италия ҳамда Германиянинг етакчи клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 1997-йилда туғилган ҳужумчи Милан клубига 2025-йилнинг ёзида келиб қўшилган эди. Бироқ жамоадаги ўзгаришлар ва мураббийнинг тактик қарорлари туфайли унинг Милан клубидаги фаолияти кутилганидан анча қисқа бўлиб чиқди ва у асосий жамоадан четлатилди.
Ҳозирда Нкунку Полшада Манчестер Юнайтед жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик ўйини қайдномасига киритилмади. Шунингдек, футболчи жума куни шахсий сабабларга кўра Миланелло қароргоҳини тарк этгани хабар қилинди. Бу эса унинг тез орада бошқа жамоага ўтиш эҳтимолини янада оширади.
Трансфер бозори ва асосий даъвогарларGOAL.com хабар беришича, футболчи атрофидаги трансфер миш-мишлари кучайиб бораётган бир пайтда, Рома ва Манчестер Юнайтед клублари қаторига Германиянинг иккита топ-клуби — РБ Леипзиг ҳамда Боруссия Дортмунд ҳам қўшилди. Ушбу жамоалар сўнгги соатларда трансфер бўйича ўз ҳаракатларини бошлаб юборган.
РБ Леипзиг учун бу трансфер чинакам сенсацион қайтиш бўлиши мумкин. Нқунку айнан ушбу немис клуби сафида 2022/2023-йилги мавсумда ўз фаолиятининг энг юқори чўққисига чиққан ва айнан шу ёрқин ўйинлари эвазига трансфер қилинган эди.
Милан клуби ўтган йили ёзда футболчини трансфер қилиш учун 37 миллион евро сарфлаган ҳамда қўшимча 5 миллион евро миқдорида бонуслар белгилаган эди, бироқ бу бонуслар амалга ошмади. Клуб молиявий зарарга учрамаслик учун футболчини камида 30 миллион еврога сотишни ёки 22,6 миллион евродан кам бўлмаган сотиб олиш шарти билан ижарага беришни режалаштирмоқда.
Ҳозирги бозор шароитида бу рақамлар юқорироқ кўринса-да, мутахассислар буни имконсиз деб баҳоламаяпти. Рубен Аморим томонидан таркибдан чиқарилган футболчилар орасида айнан франсиялик ҳужумчи ҳозирда трансфер бозорида энг юқори талабга эга ўйинчи бўлиб турибди.
…