Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлди
Жиззах вилояти ҳудудидан ўтган автомобиль йўлларида кетма-кет содир бўлган иккита мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси 5 нафар фуқаронинг бевақт ўлимига сабаб бўлди.
Йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик, хавфли қувиб ўтиш ва белгиланмаган жойдан бурилиш каби қўпол қоидабузарликлар Пахтакор ва Ғаллаорол туманларида инсонлар ўлими билан якунланган фожиаларга олиб келди. Бу ҳақда Kun.uz хабар берди.
1-ҳодиса: Пахтакорда икки Cobalt қарама-қарши тўқнашди
Биринчи ҳалокатли ЙТҲ 14 август куни Пахтакор туманининг «Боғишамол» маҳалласи ҳудудида юз берган:
Қоидабузарлик сабаби: 1993 йилда туғилган ҳайдовчи А.И. Cobalt русумли автомашинасини бошқариб кетаётиб, қувиб ўтиш қоидасини қўпол равишда бузган ва қарама-қарши йўналишга чиқиб кетган;
Тўқнашув: Натижада у қаршисидан ўз йўлида келаётган 36 ёшли Х.У. бошқарувидаги бошқа бир Cobalt автомашинаси билан даҳшатли тўқнашув содир этган;
Оқибат: Зарбнинг кучлилиги сабабли ҳайдовчилардан бири воқеа жойида вафот этган, иккинчиси эса оғир жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган бўлса-да, кўрсатилган тиббий муолажаларга қарамай ҳаётдан кўз юмган.
2-ҳодиса: Ғаллаоролда юк машинаси ва Cobalt тўқнашуви
Орадан кўп ўтмай, 15 август куни эрталаб Ғаллаорол тумани ҳудудида яна бир аянчли автоҳалокат қайд этилди:
Хавфли манёвр: Бухоро вилоятида яшовчи 35 ёшли Ш.Б. катта юк машинасини «Тошкент — Самарқанд» йўналишида бошқариб келиб, йўлнинг белгиланмаган жойидан қайрилиб олишга уринган;
Фожиавий тўсиқ: Юк машинаси қайрилаётиб, ўз йўлида ҳаракатланиб келаётган Cobalt автомашинасининг ҳаракат йўлига чиқиб кетган ва кучли тўқнашув юз берган;
3 нафар қурбон: Ҳодиса оқибатида Cobalt ҳайдовчиси ҳамда салонда бўлган бир нафар йўловчи олинган тан жароҳатлари туфайли воқеа жойида ҳалок бўлган. Яна бир оғир аҳволдаги йўловчи шифохонада вафот этган.
Маълум қилинишича, ҳалок бўлганларнинг барчаси Сурхондарё вилоятининг Олтинсой тумани фуқаролари бўлган.
Ҳозирда ҳар иккала мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…