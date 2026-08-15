Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлди

·0·Жамият
Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлди

Жиззах вилояти ҳудудидан ўтган автомобиль йўлларида кетма-кет содир бўлган иккита мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси 5 нафар фуқаронинг бевақт ўлимига сабаб бўлди.

Йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмаслик, хавфли қувиб ўтиш ва белгиланмаган жойдан бурилиш каби қўпол қоидабузарликлар Пахтакор ва Ғаллаорол туманларида инсонлар ўлими билан якунланган фожиаларга олиб келди. Бу ҳақда Kun.uz  хабар берди.

1-ҳодиса: Пахтакорда икки Cobalt қарама-қарши тўқнашди

Биринчи ҳалокатли ЙТҲ 14 август куни Пахтакор туманининг «Боғишамол» маҳалласи ҳудудида юз берган:

  • Қоидабузарлик сабаби: 1993 йилда туғилган ҳайдовчи А.И. Cobalt русумли автомашинасини бошқариб кетаётиб, қувиб ўтиш қоидасини қўпол равишда бузган ва қарама-қарши йўналишга чиқиб кетган;

  • Тўқнашув: Натижада у қаршисидан ўз йўлида келаётган 36 ёшли Х.У. бошқарувидаги бошқа бир Cobalt автомашинаси билан даҳшатли тўқнашув содир этган;

  • Оқибат: Зарбнинг кучлилиги сабабли ҳайдовчилардан бири воқеа жойида вафот этган, иккинчиси эса оғир жароҳатлар билан шифохонага ётқизилган бўлса-да, кўрсатилган тиббий муолажаларга қарамай ҳаётдан кўз юмган.

Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлди

2-ҳодиса: Ғаллаоролда юк машинаси ва Cobalt тўқнашуви

Орадан кўп ўтмай, 15 август куни эрталаб Ғаллаорол тумани ҳудудида яна бир аянчли автоҳалокат қайд этилди:

  • Хавфли манёвр: Бухоро вилоятида яшовчи 35 ёшли Ш.Б. катта юк машинасини «Тошкент — Самарқанд» йўналишида бошқариб келиб, йўлнинг белгиланмаган жойидан қайрилиб олишга уринган;

  • Фожиавий тўсиқ: Юк машинаси қайрилаётиб, ўз йўлида ҳаракатланиб келаётган Cobalt автомашинасининг ҳаракат йўлига чиқиб кетган ва кучли тўқнашув юз берган;

  • 3 нафар қурбон: Ҳодиса оқибатида Cobalt ҳайдовчиси ҳамда салонда бўлган бир нафар йўловчи олинган тан жароҳатлари туфайли воқеа жойида ҳалок бўлган. Яна бир оғир аҳволдаги йўловчи шифохонада вафот этган.

Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлди

Маълум қилинишича, ҳалок бўлганларнинг барчаси Сурхондарё вилоятининг Олтинсой тумани фуқаролари бўлган.

Ҳозирда ҳар иккала мудҳиш йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиНавоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 20:03Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Бугун, 10:02Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиЯнги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиБугун, 05:58Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиТошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиБугун, 05:51Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиКеча, 18:15Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Кеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди