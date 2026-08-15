Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлди

·24·Жамият
Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлди
Қисқача

Жиноят ишлари бўйича Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева хизмат вазифасини бажаришга кетаётганида автоҳалокатга учраб, 39 ёшида вафот этди. Ҳодиса 15 август куни тушга яқин «Зарафшон — Томди» автомобил йўлида содир бўлиб, у ўзининг «Кобалт» автомобилида бошқарувни йўқотган ва йўлдан чиқиб ағдарилган.

Навоий вилоятида оғир йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Жиноят ишлари бўйича Томди туман суди раиси лавозимида ишлаб келаётган Азиза Мирзаева хизмат вазифасини бажаришга кетаётган вақтида автоҳалокатга учраб, 39 ёшида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда Kun.uz хабар берди.

Ҳодиса 15 август куни тушга яқин «Зарафшон — Томди» автомобиль йўлида содир бўлган.

Фожиа қандай юз берган?

Олинган дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса тафсилотлари қуйидагича:

  • Ҳаракат йўналиши: Азиза Мирзаева ўзига тегишли «Cobalt» русумли автомашинада Зарафшон шаҳридан Томди туманига — хизмат жойига кетаётган бўлган;

  • Бошқарувнинг йўқотилиши: Ҳаракат давомида ҳайдовчи бошқарувни йўқотган ва автомобиль катта тезликда йўлдан чиқиб кетиб, ағдарилган;

  • Оғир оқибат: Олинган оғир тан жароҳатлари оқибатида суд раиси воқеа жойида вафот этган;

  • Йўл ҳолати ва сабаблар: Дастлабки тахминларда тезликнинг юқори бўлгани кўрсатилаётган бўлса-да, авария юз берган ҳудуддаги йўл қопламасининг абгор ва таъмирталаб ҳолатда экани ҳам диққатни тортмоқда.

Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлди

39 ёшли судя, икки фарзанднинг онаси

Азиза Асатовна Мирзаева 2024 йилнинг декабрь ойида судялик лавозимида бўлишнинг биринчи беш йиллик муддатига Навоий вилояти жиноят ишлари бўйича Томди туман судининг раиси этиб тайинланган эди. У фидойи мутахассис ва икки нафар фарзанднинг онаси эди.

Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлди

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳамда Олий суд жамоаси Азиза Мирзаеванинг бевақт вафоти муносабати билан марҳуманинг оила аъзолари, яқинлари ва касбдошларига чуқур ҳамдардлик билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиЖиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиБугун, 20:11Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Бугун, 10:02Янги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиЯнги йўлда Isuzu юк машинаси ёниб кетдиБугун, 05:58Тошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиТошкентда 3 ёшли бола онасининг зўравонлигидан қутқарилдиБугун, 05:51Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиҚарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилдиКеча, 18:15Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Қарздорлик эвазига корхонанинг нотурар жойи хатланди Кеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди