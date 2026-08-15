Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлди
Жиноят ишлари бўйича Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева хизмат вазифасини бажаришга кетаётганида автоҳалокатга учраб, 39 ёшида вафот этди. Ҳодиса 15 август куни тушга яқин «Зарафшон — Томди» автомобил йўлида содир бўлиб, у ўзининг «Кобалт» автомобилида бошқарувни йўқотган ва йўлдан чиқиб ағдарилган.
Навоий вилоятида оғир йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Жиноят ишлари бўйича Томди туман суди раиси лавозимида ишлаб келаётган Азиза Мирзаева хизмат вазифасини бажаришга кетаётган вақтида автоҳалокатга учраб, 39 ёшида фожиали тарзда ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда Kun.uz хабар берди.
Ҳодиса 15 август куни тушга яқин «Зарафшон — Томди» автомобиль йўлида содир бўлган.
Фожиа қандай юз берган?
Олинган дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса тафсилотлари қуйидагича:
Ҳаракат йўналиши: Азиза Мирзаева ўзига тегишли «Cobalt» русумли автомашинада Зарафшон шаҳридан Томди туманига — хизмат жойига кетаётган бўлган;
Бошқарувнинг йўқотилиши: Ҳаракат давомида ҳайдовчи бошқарувни йўқотган ва автомобиль катта тезликда йўлдан чиқиб кетиб, ағдарилган;
Оғир оқибат: Олинган оғир тан жароҳатлари оқибатида суд раиси воқеа жойида вафот этган;
Йўл ҳолати ва сабаблар: Дастлабки тахминларда тезликнинг юқори бўлгани кўрсатилаётган бўлса-да, авария юз берган ҳудуддаги йўл қопламасининг абгор ва таъмирталаб ҳолатда экани ҳам диққатни тортмоқда.
39 ёшли судя, икки фарзанднинг онаси
Азиза Асатовна Мирзаева 2024 йилнинг декабрь ойида судялик лавозимида бўлишнинг биринчи беш йиллик муддатига Навоий вилояти жиноят ишлари бўйича Томди туман судининг раиси этиб тайинланган эди. У фидойи мутахассис ва икки нафар фарзанднинг онаси эди.
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳамда Олий суд жамоаси Азиза Мирзаеванинг бевақт вафоти муносабати билан марҳуманинг оила аъзолари, яқинлари ва касбдошларига чуқур ҳамдардлик билдирди.
…