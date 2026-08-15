Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашади

·41·Спорт
Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашади
Қисқача

Интер Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида мавсумолди сўнгги назорат учрашувида Real Betisга қарши майдонга тушади. Маҳаллий вақт билан соат 19:30 да бошланадиган баҳс бош мураббий Киву учун 2026/2027-йилги мавсум олдидан тактик режаларни синовдан ўтказишнинг сўнгги имконияти бўлади. Учрашувда Стоунз, Лаутаро ва Тюрамнинг жисмоний ҳолати ҳамда ўйин амалиётини тиклаши мураббийлар штаби эътиборида бўлади.

Италиянинг Интер жамоаси янги мавсум олдидан ўзининг сўнгги назорат учрашувини ўтказиш учун Бари шаҳрига сафар қилди. Goal.com хабар беришича, миланликлар Сан Никола стадионида Испаниянинг Real Betis клубига қарши майдонга тушади ва мазкур баҳс жамоа учун расмий старт олдидан бош мураббий тактик режаларни синовдан ўтказишдаги сўнгги имконият бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Интер учун 2026/2027-йилги мавсумнинг расмий бошланиши жуда яқин қолди. Жамоа бундан роппа-роса етти кун ўтиб, яни 23-август, шанба куни ўз уйида Монзани қабул қилади. Сан Сиро аренасидаги мазкур очилиш учрашувидан аввал Бари шаҳридаги синов ўйини мураббийлар штаби учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Таркибдаги янгиликлар ва асосий эътибор

Бош мураббий Киву ушбу баҳсда Монзаларга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилаётган асосий таркиб футболчиларини синовдан ўтказиши режалаштирилган. Бироқ мутахассислар ва мухлисларнинг асосий эътибори кеча расман эълон қилинган янги футболчи Спенсга эмас, балки жамоага кечроқ келиб қўшилган ва ҳозирча бирорта ҳам учрашувда майдонга тушмаган етакчиларнинг жисмоний ҳолатига қаратилган.

Хусусан, жамоанинг асосий юлдузлари Стоунз, Лаутаро ва Тюрамнинг тайёргарлик даражаси мураббийлар штаби томонидан диққат билан кузатилмоқда. Уларнинг мавсумолди ўйинларида иштирок этмагани мураббий учун қайсидир маънода бош оғриғи бўлган эди, шу боис бугунги баҳс уларнинг ўйин амалиётини тиклаши учун муҳим пойдевор вазифасини бажаради.

Тахминий таркиблар ва ўйин тафсилотлари

Ўйин олдидан ҳар икки жамоанинг кутилаётган асосий таркиблари ҳам маълум бўлди. Унга кўра, майдон эгалари 3-5-2 тактик схемасидан фойдаланиши кутилмоқда:

  • Дарвозабон: Мартинез
  • Ҳимоячилар: Биссекк, Аканжи, Бастони
  • Ярим ҳимоячилар: Диоуф, Барелла, Калҳаноглу, Зиелински, Димарко
  • Ҳужумчилар: Эспосито, Боннй
  • Бош мураббий: Киву
Мануэль Пеллегрини бошчилигидаги Real Betis жамоаси эса ўйинни 4-2-3-1 схемасида бошлаши кутилмоқда. Испания клуби таркибида Валлес, Беллерин, Натан, Бартра, Фран Гарсиа, шунингдек, Иско ва Антонй каби тажрибали футболчиларнинг ҳаракат қилиши кутилмоқда.

Учрашув маҳаллий вақт билан соат 19:30 да Баридаги Сан Никола стадионида бошланади. Италия гранди мавсумолди тайёргарликнинг сўнгги босқичини муваффақиятли якунлаб, расмий учрашувларга қандай ҳолатда киришишини шу баҳс кўрсатиб беради.

ИнтерReal BetisФутболСерия АЎртоқлик ўйини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?Бугун, 20:18Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиБугун, 19:51Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумМилан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумБугун, 18:59Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Бугун, 18:12Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?