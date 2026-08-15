Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашади
Интер Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида мавсумолди сўнгги назорат учрашувида Real Betisга қарши майдонга тушади. Маҳаллий вақт билан соат 19:30 да бошланадиган баҳс бош мураббий Киву учун 2026/2027-йилги мавсум олдидан тактик режаларни синовдан ўтказишнинг сўнгги имконияти бўлади. Учрашувда Стоунз, Лаутаро ва Тюрамнинг жисмоний ҳолати ҳамда ўйин амалиётини тиклаши мураббийлар штаби эътиборида бўлади.
Италиянинг Интер жамоаси янги мавсум олдидан ўзининг сўнгги назорат учрашувини ўтказиш учун Бари шаҳрига сафар қилди. Goal.com хабар беришича, миланликлар Сан Никола стадионида Испаниянинг Real Betis клубига қарши майдонга тушади ва мазкур баҳс жамоа учун расмий старт олдидан бош мураббий тактик режаларни синовдан ўтказишдаги сўнгги имконият бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Интер учун 2026/2027-йилги мавсумнинг расмий бошланиши жуда яқин қолди. Жамоа бундан роппа-роса етти кун ўтиб, яни 23-август, шанба куни ўз уйида Монзани қабул қилади. Сан Сиро аренасидаги мазкур очилиш учрашувидан аввал Бари шаҳридаги синов ўйини мураббийлар штаби учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Таркибдаги янгиликлар ва асосий эътиборБош мураббий Киву ушбу баҳсда Монзаларга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилаётган асосий таркиб футболчиларини синовдан ўтказиши режалаштирилган. Бироқ мутахассислар ва мухлисларнинг асосий эътибори кеча расман эълон қилинган янги футболчи Спенсга эмас, балки жамоага кечроқ келиб қўшилган ва ҳозирча бирорта ҳам учрашувда майдонга тушмаган етакчиларнинг жисмоний ҳолатига қаратилган.
Хусусан, жамоанинг асосий юлдузлари Стоунз, Лаутаро ва Тюрамнинг тайёргарлик даражаси мураббийлар штаби томонидан диққат билан кузатилмоқда. Уларнинг мавсумолди ўйинларида иштирок этмагани мураббий учун қайсидир маънода бош оғриғи бўлган эди, шу боис бугунги баҳс уларнинг ўйин амалиётини тиклаши учун муҳим пойдевор вазифасини бажаради.
Тахминий таркиблар ва ўйин тафсилотлариЎйин олдидан ҳар икки жамоанинг кутилаётган асосий таркиблари ҳам маълум бўлди. Унга кўра, майдон эгалари 3-5-2 тактик схемасидан фойдаланиши кутилмоқда:
- Дарвозабон: Мартинез
- Ҳимоячилар: Биссекк, Аканжи, Бастони
- Ярим ҳимоячилар: Диоуф, Барелла, Калҳаноглу, Зиелински, Димарко
- Ҳужумчилар: Эспосито, Боннй
- Бош мураббий: Киву
Учрашув маҳаллий вақт билан соат 19:30 да Баридаги Сан Никола стадионида бошланади. Италия гранди мавсумолди тайёргарликнинг сўнгги босқичини муваффақиятли якунлаб, расмий учрашувларга қандай ҳолатда киришишини шу баҳс кўрсатиб беради.
…