Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнун

·32·Техно
Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнун
Қисқача

Asus Nvidia RTX Spark платформаларига асосланган янги авлод ноутбукларининг дастлабки ишлаб чиқариш ҳажмлари тўлиқ банд қилинганини маълум қилди. Компания бозор реаксияси кутилганидан юқори бўлганини билдирган, бироқ оддий харидорлар орасидаги якуний талаб ҳозирча номаълум. Ноутбукларни жорий йилнинг якунига қадар сотувга чиқариш режалаштирилган, аммо уларнинг аниқ адади ва нархи эълон қилинмаган.

Asus компанияси Nvidia RTX Spark платформаларига асосланган янги авлод ноутбуклари учун белгиланган дастлабки ишлаб чиқариш ҳажмлари тўлиқ банд қилинганини маълум қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар берди. Мазкур кўрсаткич бозор ва чакана савдо тармоқлари ушбу турдаги қурилмаларга катта қизиқиш билдираётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, савдо сессияларидан биридаги савол-жавоблар чоғида бозорнинг реаксияси кутилганидан ҳам юқори бўлгани эътироф этилди. Гарчи бу оддий харидорлар ўртасидаги якуний талабнинг қандай бўлишини тўлиқ кўрсатмаса-да, асосий ҳамкорлар ва дилерларнинг юқори оптимизмидан дарак беради.

Кутилмаган юқори қизиқиш сабаблари

Ҳозирча Asus мазкур ноутбукларнинг аниқ адади ёки режалаштирилган умумий тиражи ҳақида очиқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, рейтеллар томонидан дастлабки партиянинг бутунлай «раставка» қилиб бўлингани маҳсулотга нисбатан ишонч юқори эканини тасдиқлайди.

Экспертларнинг фикрича, янги RTX Spark тизимлари мобил компютерлар бозорида жиддий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу технология фойдаланувчиларга юқори унумдорлик ва энергия самарадорлигини тақдим этиши кутилмоқда, бу эса унга бўлган талабни янада оширади.

Бозорга чиқарилиш муддати ва нархлар

Ушбу турдаги ноутбуклар жорий йилнинг якунига қадар савдога чиқарилиши режалаштирилган. Бироқ, ҳозирча уларнинг нархи борасида аниқ рақамлар келтирилмаган. Шунга қарамай, мутахассислар юқори технологик ечимлар ва Nvidia платформасининг ўзига хослигидан келиб чиқиб, улар арзон бўлмаслигини тахмин қилишмоқда.

Asus компанияси ушбу йўналишни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратаётгани ва келгусида ишлаб чиқариш ҳажмиларини ошириш имкониятларини кўриб чиқиши кутилмоқда. Қурилмаларнинг бозорга кириб келиши билан рақобат муҳити янада қизиб, технологик янгиликлар шиддати кучайиши шубҳасиз.

AsusNvidiaНоутбукларRTX SparkТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиGoogle Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиБугун, 18:26АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаАҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаБугун, 16:29Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиStarship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланадиБугун, 15:22Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинИлк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинБугун, 14:54Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиApple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиБугун, 14:30iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди