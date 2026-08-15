Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнун
Asus Nvidia RTX Spark платформаларига асосланган янги авлод ноутбукларининг дастлабки ишлаб чиқариш ҳажмлари тўлиқ банд қилинганини маълум қилди. Компания бозор реаксияси кутилганидан юқори бўлганини билдирган, бироқ оддий харидорлар орасидаги якуний талаб ҳозирча номаълум. Ноутбукларни жорий йилнинг якунига қадар сотувга чиқариш режалаштирилган, аммо уларнинг аниқ адади ва нархи эълон қилинмаган.
Asus компанияси Nvidia RTX Spark платформаларига асосланган янги авлод ноутбуклари учун белгиланган дастлабки ишлаб чиқариш ҳажмлари тўлиқ банд қилинганини маълум қилди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар берди. Мазкур кўрсаткич бозор ва чакана савдо тармоқлари ушбу турдаги қурилмаларга катта қизиқиш билдираётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, савдо сессияларидан биридаги савол-жавоблар чоғида бозорнинг реаксияси кутилганидан ҳам юқори бўлгани эътироф этилди. Гарчи бу оддий харидорлар ўртасидаги якуний талабнинг қандай бўлишини тўлиқ кўрсатмаса-да, асосий ҳамкорлар ва дилерларнинг юқори оптимизмидан дарак беради.
Кутилмаган юқори қизиқиш сабаблариҲозирча Asus мазкур ноутбукларнинг аниқ адади ёки режалаштирилган умумий тиражи ҳақида очиқ маълумот бермаган. Шунга қарамай, рейтеллар томонидан дастлабки партиянинг бутунлай «раставка» қилиб бўлингани маҳсулотга нисбатан ишонч юқори эканини тасдиқлайди.
Экспертларнинг фикрича, янги RTX Spark тизимлари мобил компютерлар бозорида жиддий ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу технология фойдаланувчиларга юқори унумдорлик ва энергия самарадорлигини тақдим этиши кутилмоқда, бу эса унга бўлган талабни янада оширади.
Бозорга чиқарилиш муддати ва нархларУшбу турдаги ноутбуклар жорий йилнинг якунига қадар савдога чиқарилиши режалаштирилган. Бироқ, ҳозирча уларнинг нархи борасида аниқ рақамлар келтирилмаган. Шунга қарамай, мутахассислар юқори технологик ечимлар ва Nvidia платформасининг ўзига хослигидан келиб чиқиб, улар арзон бўлмаслигини тахмин қилишмоқда.
Asus компанияси ушбу йўналишни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратаётгани ва келгусида ишлаб чиқариш ҳажмиларини ошириш имкониятларини кўриб чиқиши кутилмоқда. Қурилмаларнинг бозорга кириб келиши билан рақобат муҳити янада қизиб, технологик янгиликлар шиддати кучайиши шубҳасиз.
…