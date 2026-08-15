«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?
Филаделфияда ўтказилаётган UFC 330 супертурнирининг марказий жанги олдидан Ислам Махачев ва дивизионнинг 1-рақамли даъвогари Ен Мачадо Герри ўртасидаги стердаун кескин кечди. Герри жангни «Бу йилнинг энг катта жанги бўлади!» деб атаганида, Махачев унга «Энг каттаси эмас» дея қисқа ва совуққон жавоб берди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилаётган UFC 330 рақамли супертурнирининг марказий баҳси олдидан ҳиссиётлар энг юқори нуқтага етди. Ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ва дивизионнинг 1-рақамли даъвогари Йен Мачадо Гэррининг сўнгги кўз уриштириш маросимида ўзаро диалоги кескин оҳангда кечди.
Ирландиялик даъвогар чемпионга психологик босим ўтказишга уринди, бироқ Махачевнинг совуққон ва қисқа жавоби рақибнинг ҳаяжонини яққол кўрсатиб қўйди.
«Бу йилнинг энг катта жанги!» — «Йўқ, энг каттаси эмас»
Стердаун чоғида спортчилар ўртасидаги суҳбат тўлиқ қайд этилди:
Йен Гэрри: «Тайёрмисан? Бўлди, тамом, дўстим. Ўртага ҳамма нарса қўйилган — барча рекордларинг, ҳа, ҳаммаси! Тайёрмисан? Кетдик! Бу йилнинг энг катта жанги бўлади!»
Ислам Махачев: «Энг каттаси эмас».
Йен Гэрри: «Йўқ, айнан шундай! Буни ўзинг ҳам яхши биласан. Балки, сенинг учун эмасдир, лекин мен учун шундай! Бу мен учун жуда катта жанг. Сен фаолиятинг давомида эришган барча нарса ўртага тикилган ва буларнинг бари сен учун хавф остида!»
Психологик устунлик ким тарафда?
Мазкур мулоқот икки спортчининг чемпионлик баҳсига қандай руҳий ҳолатда яқинлашганини кўрсатди:
Махачевнинг совуққонлиги: Доғистондан бўлган чемпион катта ареналар ва унвон ҳимояларидаги тажрибаси сабаб ҳар қандай оғзаки чақирувларни оддий кундалик иш сифатида қабул қилмоқда;
Гэррининг ҳиссиёти: Мағлубиятсиз даъвогар фаолиятидаги бош имтиҳон олдидан босим ва масъулият юкини ҳис қилган ҳолда рақибини мувозанатдан чиқаришга бор кучини қаратмоқда.
Эртага эрта тонгда Филадельфия октагонида ушбу сўзларнинг қай бири ҳақиқатга айланишига жавоб топилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…