«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?

·53·Спорт
«Энг каттаси эмас»: Махачев финал стердаунида Гэррини қандай «музлатди»?
Қисқача

Филаделфияда ўтказилаётган UFC 330 супертурнирининг марказий жанги олдидан Ислам Махачев ва дивизионнинг 1-рақамли даъвогари Ен Мачадо Герри ўртасидаги стердаун кескин кечди. Герри жангни «Бу йилнинг энг катта жанги бўлади!» деб атаганида, Махачев унга «Энг каттаси эмас» дея қисқа ва совуққон жавоб берди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилаётган UFC 330 рақамли супертурнирининг марказий баҳси олдидан ҳиссиётлар энг юқори нуқтага етди. Ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ва дивизионнинг 1-рақамли даъвогари Йен Мачадо Гэррининг сўнгги кўз уриштириш маросимида ўзаро диалоги кескин оҳангда кечди.

Ирландиялик даъвогар чемпионга психологик босим ўтказишга уринди, бироқ Махачевнинг совуққон ва қисқа жавоби рақибнинг ҳаяжонини яққол кўрсатиб қўйди.

«Бу йилнинг энг катта жанги!» — «Йўқ, энг каттаси эмас»

Стердаун чоғида спортчилар ўртасидаги суҳбат тўлиқ қайд этилди:

  • Йен Гэрри: «Тайёрмисан? Бўлди, тамом, дўстим. Ўртага ҳамма нарса қўйилган — барча рекордларинг, ҳа, ҳаммаси! Тайёрмисан? Кетдик! Бу йилнинг энг катта жанги бўлади!»

  • Ислам Махачев: «Энг каттаси эмас».

  • Йен Гэрри: «Йўқ, айнан шундай! Буни ўзинг ҳам яхши биласан. Балки, сенинг учун эмасдир, лекин мен учун шундай! Бу мен учун жуда катта жанг. Сен фаолиятинг давомида эришган барча нарса ўртага тикилган ва буларнинг бари сен учун хавф остида!»

Психологик устунлик ким тарафда?

Мазкур мулоқот икки спортчининг чемпионлик баҳсига қандай руҳий ҳолатда яқинлашганини кўрсатди:

  • Махачевнинг совуққонлиги: Доғистондан бўлган чемпион катта ареналар ва унвон ҳимояларидаги тажрибаси сабаб ҳар қандай оғзаки чақирувларни оддий кундалик иш сифатида қабул қилмоқда;

  • Гэррининг ҳиссиёти: Мағлубиятсиз даъвогар фаолиятидаги бош имтиҳон олдидан босим ва масъулият юкини ҳис қилган ҳолда рақибини мувозанатдан чиқаришга бор кучини қаратмоқда.

Эртага эрта тонгда Филадельфия октагонида ушбу сўзларнинг қай бири ҳақиқатга айланишига жавоб топилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриФиладельфияЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!«Ал-Ҳилол»дан навбатдаги "бомба": «Челси» юлдузи таклифга рози бўлди!Бугун, 20:26Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 20:18Манчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиМанчестер Юнайтед ва Милан Полшадаги ўртоқлик учрашувида майдонга тушдиБугун, 19:51Милан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумМилан ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги ўртоқлик ўйини таркиблари маълумБугун, 18:59Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Луис Энрике Ферран Торреснинг «ПСЖ»га ўтиши ҳақида нималар деди?Бугун, 18:12Манчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиМанчестер Юнайтед ва Милан ўртоқлик ўйинида майдонга тушадиБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?