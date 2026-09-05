Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширади

·0·Техно
Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширади

Жаҳон бозорида давом этаётган хотира компонентлари инқирози ва умумий иқтисодий ўзгаришлар шароитида технология гиганти Samsung ўзининг ишлаб чиқариш стратегиясига ўзгартириш киритмоқда. Маеил Бусинесс Невспапер нашрининг компания режалаштириш ҳужжатларига таяниб хабар беришича, Жанубий Корея корпорацияси юқори нархли флагманлар ўрнига ҳамёнбоп ҳамда ўрта нарх сегментидаги мобил қурилмаларга устувор аҳамият қаратишни мақсад қилган. Ушбу қадам бренднинг глобал бозордаги мавқеини сақлаб қолиш ва рақобатбардошликни кучайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг жорий йилнинг августдан ноябргача бўлган даврга мўлжалланган ишлаб чиқариш режаларига кўра, жами 58 миллион дона телефон ва планшетлар чиқарилиши кўзда тутилган. Шундан нақ 33,7 миллион дона қурилмани Galaxy А туркумидаги ўрта ва қуйи нарх сегментидаги смартфонлар ташкил этади. Бу кўрсаткич Samsung умумий ишлаб чиқариш ҳажмининг қарийб 58 фоизини ташкил этиб, агар фақат смартфонлар ҳисобга олинса, уларнинг улуши янада юқори бўлишини кўрсатади.

Арзон моделларга урғу берилиши сабаблари

Ишлаб чиқариш ҳажмининг катта қисми энг арзон ва оммабоп қурилмаларга тўғри келади. Хусусан, режалаштирилган Galaxy А сериясининг ярмидан кўпи, аниқроғи 18 миллион дона смартфони атиги икки модел — Galaxy A17 ҳамда тез орада тақдим этилиши кутилаётган Galaxy A18 қурилмаларига тўғри келиши маълум қилинди. Мазкур иккита моделнинг ўзи бутун Galaxy А туркуми ишлаб чиқариш ҳажмининг 53 фоизини ташкил этади.

Мазкур қарор бозордаги умумий тенденцияларга зид равишда қабул қилинаётгани билан диққатга сазовордир. Бугунги кунда аксарият рақобатчи компаниялар бюджет туркумидаги қурилмалар қаторини қисқартириш, фойда маржасини ошириш ва қимматроқ моделларга эътибор қаратиш йўлини танламоқда. Samsung эса қисқа муддатли юқори фойда олиш ўрнига глобал бозор улушини сақлаб қолиш ва кенгайтириш стратегиясини устувор деб топди.

Глобал бозор ва таҳлилий маълумотлар

Коунтерпоинт тадқиқот компаниясининг ҳар чораклик ҳисоботларига кўра, Samsung брендининг бюджет смартфонлари доимий равишда дунёдаги энг кўп сотилаётган ўн та қурилма қаторидан жой олиб келади. Кўпинча бу рўйхатга кореялик ишлаб чиқарувчининг бир йўла бир нечта ҳамёнбоп моделлари кириши компаниянинг қуйи сегментдаги кучли мавқеини тасдиқлайди.

Мутахассисларнинг фикрича, хотира чиплари нархининг ўзгариши ва харидорларнинг тежамкорликка интилиши шароитида бундай ёндашув ўзини оқлаши мумкин. Samsung ўзининг улкан ишлаб чиқариш қувватлари ва логистика имкониятларидан фойдаланган ҳолда, истеъмолчиларга ҳамёнбоп нархда сифатли технологияларни таклиф этишда давом этмоқда. Бу эса компанияга рақобат муҳити кескинлашган бир пайтда ҳам ўз мижозлар базасини сақлаб қолиш имконини беради.

SamsungСмартфонларGalaxy АТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиАнтарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирдиБугун, 18:29Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиSamsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлдиБугун, 14:50Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетдиБугун, 14:29DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаБугун, 12:52Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиTecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиБугун, 12:29Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаКолорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди