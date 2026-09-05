Samsung хотира инқирози фонида ҳамёнбоп смартфонлар ишлаб чиқаришни оширади
Жаҳон бозорида давом этаётган хотира компонентлари инқирози ва умумий иқтисодий ўзгаришлар шароитида технология гиганти Samsung ўзининг ишлаб чиқариш стратегиясига ўзгартириш киритмоқда. Маеил Бусинесс Невспапер нашрининг компания режалаштириш ҳужжатларига таяниб хабар беришича, Жанубий Корея корпорацияси юқори нархли флагманлар ўрнига ҳамёнбоп ҳамда ўрта нарх сегментидаги мобил қурилмаларга устувор аҳамият қаратишни мақсад қилган. Ушбу қадам бренднинг глобал бозордаги мавқеини сақлаб қолиш ва рақобатбардошликни кучайтиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг жорий йилнинг августдан ноябргача бўлган даврга мўлжалланган ишлаб чиқариш режаларига кўра, жами 58 миллион дона телефон ва планшетлар чиқарилиши кўзда тутилган. Шундан нақ 33,7 миллион дона қурилмани Galaxy А туркумидаги ўрта ва қуйи нарх сегментидаги смартфонлар ташкил этади. Бу кўрсаткич Samsung умумий ишлаб чиқариш ҳажмининг қарийб 58 фоизини ташкил этиб, агар фақат смартфонлар ҳисобга олинса, уларнинг улуши янада юқори бўлишини кўрсатади.
Арзон моделларга урғу берилиши сабаблариИшлаб чиқариш ҳажмининг катта қисми энг арзон ва оммабоп қурилмаларга тўғри келади. Хусусан, режалаштирилган Galaxy А сериясининг ярмидан кўпи, аниқроғи 18 миллион дона смартфони атиги икки модел — Galaxy A17 ҳамда тез орада тақдим этилиши кутилаётган Galaxy A18 қурилмаларига тўғри келиши маълум қилинди. Мазкур иккита моделнинг ўзи бутун Galaxy А туркуми ишлаб чиқариш ҳажмининг 53 фоизини ташкил этади.
Мазкур қарор бозордаги умумий тенденцияларга зид равишда қабул қилинаётгани билан диққатга сазовордир. Бугунги кунда аксарият рақобатчи компаниялар бюджет туркумидаги қурилмалар қаторини қисқартириш, фойда маржасини ошириш ва қимматроқ моделларга эътибор қаратиш йўлини танламоқда. Samsung эса қисқа муддатли юқори фойда олиш ўрнига глобал бозор улушини сақлаб қолиш ва кенгайтириш стратегиясини устувор деб топди.
Глобал бозор ва таҳлилий маълумотларКоунтерпоинт тадқиқот компаниясининг ҳар чораклик ҳисоботларига кўра, Samsung брендининг бюджет смартфонлари доимий равишда дунёдаги энг кўп сотилаётган ўн та қурилма қаторидан жой олиб келади. Кўпинча бу рўйхатга кореялик ишлаб чиқарувчининг бир йўла бир нечта ҳамёнбоп моделлари кириши компаниянинг қуйи сегментдаги кучли мавқеини тасдиқлайди.
Мутахассисларнинг фикрича, хотира чиплари нархининг ўзгариши ва харидорларнинг тежамкорликка интилиши шароитида бундай ёндашув ўзини оқлаши мумкин. Samsung ўзининг улкан ишлаб чиқариш қувватлари ва логистика имкониятларидан фойдаланган ҳолда, истеъмолчиларга ҳамёнбоп нархда сифатли технологияларни таклиф этишда давом этмоқда. Бу эса компанияга рақобат муҳити кескинлашган бир пайтда ҳам ўз мижозлар базасини сақлаб қолиш имконини беради.
…