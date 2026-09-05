18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади

·0·Спорт
18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади

2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати якунлари сарҳисоб қилинар экан, АҚШ Президенти Дональд Трамп мундиал мамлакат иқтисодиётига мисли кўрилмаган молиявий самара олиб келганини расман эълон қилди. Унинг таъкидлашича, 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида, хусусан, Қўшма Штатларнинг 11 та йирик мегаполисида ўтказилган ушбу йирик мусобақа Америка хазинасига 18 миллиард доллардан ортиқ улкан даромад келтирди ҳамда юз минглаб фуқароларни муқим даромад манбаи билан таъминлади.

Рекорд даражадаги сайёҳлар оқими ва 160 мингта янги иш ўрни

Дональд Трамп мундиал ўтган ёз ойлари Америка сайёҳлик саноати учун тарихий даврга айланганини рақамлар билан асослаб берди:

  • 18 миллиард долларлик молиявий тушум: Футбол бўйича жаҳон чемпионати АҚШ миллий иқтисодиётига тўғридан-тўғри 18 миллиард доллардан зиёд соф фойда келтирди;

  • 160 мингдан ортиқ иш ўрни: Мусобақага хизмат кўрсатиш, хавфсизлик, меҳмонхона ва транспорт инфратузилмаси доирасида 160 000 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди;

  • 300 миллиард мил йўл ва 78 миллион сайёҳ: Президентнинг сўзларига кўра, ёз давомида саёҳатчилар АҚШ бўйлаб жами 300 миллиард милга яқин масофани босиб ўтишди, мамлакатнинг миллий боғлари эса рекорд даражадаги 78 миллион сайёҳни қабул қилди;

  • 11 та шаҳарнинг гуллаб-яшнаши: АҚШнинг 11 та мезбон шаҳрида инфратузилма ва савдо тармоқлари глобал мусобақа туфайли мустаҳкам молиявий ўсишга эришди.

Бизнес учун енгилликлар ва авиақатнов тизимининг янгиланиши

Оқ уй етакчиси сайёҳлик ва футбол орқали келган инвестициялар оддий халқ манфаатларига йўналтирилганини таъкидлади:

  • Америкалик тадбиркорларга тўғридан-тўғри наф: «Саёҳат ва туризм янги иш ўринлари, инвестициялар ва миллиардлаб долларлик тушумни кафолатлайди. Бу маблағлар тўғридан-тўғри америкалик тадбиркорлар ва маҳаллий жамоаларга етиб бормоқда», — дея қайд этди Трамп;

  • Бюрократиядан холи муҳит: Ҳукумат ортиқча бюрократик тўсиқларни кескин қисқартираётганини, ҳаво қатнови тизимини замонавийлаштириб, АҚШга келиш-кетиш ҳамда бизнес юритиш жараёни максимал даражада енгиллаштирилганини маълум қилди;

  • «Энг яхшиси ҳали олдинда»: Президент «Америка бизнес учун тўлиқ очиқ — энг яхши натижалар ҳали олдинда!» дея мамлакатнинг глобал иқтисодий етакчилиги давом этишини таъкидлади.

Молиявий ғалаба фонидаги норозилик: Инфантино сиёсати нима учун танқид қилинмоқда?

АҚШдаги улкан молиявий ютуқларга қарамай, халқаро майдонда ФИФА раҳбариятининг қарорлари жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда:

  • Молиявий рекордлар ва норозилик тўлқини: Гарчи ФИФА президенти Жанни Инфантино ташкилотнинг молиявий кўрсаткичларини кескин ошириб, тарихдаги энг даромадли турнирни ташкил этган бўлса-да, унинг фаолияти жаҳон футбол жамоатчилигида катта норозилик уйғотди;

  • Тижоратлашув ва ортиқча юк: Танқидчилар мусобақа иштирокчилари сони 48 тагача кенгайтирилгани, турнир тақвими ўта тиғизлашиб, футболчилар саломатлиги ва ўйинларнинг асл жозибаси молиявий манфаатлар қурбонига айланаётганини таъкидламоқда.

Сизнингча, футбол бўйича жаҳон чемпионатининг 18 миллиард долларлик иқтисодий фойда келтириши Инфантинонинг мундиал форматини кенгайтириш сиёсатини тўлиқ оқлайдими ёки футболнинг ҳаддан ташқари тижоратлашиб кетиши унинг миллионлар севган асл руҳига путур етказмоқдами? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...Бугун, 20:48Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиҚўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиБугун, 20:40“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этди“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 20:38“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқдаБугун, 18:54Моуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиМоуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиБугун, 18:51«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирдиБугун, 18:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)