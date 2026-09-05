18 млрд доллар фойда: Трамп ЖЧ-2026 якунлари бўйича шов-шувли рақамларни очиқлади
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати якунлари сарҳисоб қилинар экан, АҚШ Президенти Дональд Трамп мундиал мамлакат иқтисодиётига мисли кўрилмаган молиявий самара олиб келганини расман эълон қилди. Унинг таъкидлашича, 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида, хусусан, Қўшма Штатларнинг 11 та йирик мегаполисида ўтказилган ушбу йирик мусобақа Америка хазинасига 18 миллиард доллардан ортиқ улкан даромад келтирди ҳамда юз минглаб фуқароларни муқим даромад манбаи билан таъминлади.
Рекорд даражадаги сайёҳлар оқими ва 160 мингта янги иш ўрни
Дональд Трамп мундиал ўтган ёз ойлари Америка сайёҳлик саноати учун тарихий даврга айланганини рақамлар билан асослаб берди:
18 миллиард долларлик молиявий тушум: Футбол бўйича жаҳон чемпионати АҚШ миллий иқтисодиётига тўғридан-тўғри 18 миллиард доллардан зиёд соф фойда келтирди;
160 мингдан ортиқ иш ўрни: Мусобақага хизмат кўрсатиш, хавфсизлик, меҳмонхона ва транспорт инфратузилмаси доирасида 160 000 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди;
300 миллиард мил йўл ва 78 миллион сайёҳ: Президентнинг сўзларига кўра, ёз давомида саёҳатчилар АҚШ бўйлаб жами 300 миллиард милга яқин масофани босиб ўтишди, мамлакатнинг миллий боғлари эса рекорд даражадаги 78 миллион сайёҳни қабул қилди;
11 та шаҳарнинг гуллаб-яшнаши: АҚШнинг 11 та мезбон шаҳрида инфратузилма ва савдо тармоқлари глобал мусобақа туфайли мустаҳкам молиявий ўсишга эришди.
Бизнес учун енгилликлар ва авиақатнов тизимининг янгиланиши
Оқ уй етакчиси сайёҳлик ва футбол орқали келган инвестициялар оддий халқ манфаатларига йўналтирилганини таъкидлади:
Америкалик тадбиркорларга тўғридан-тўғри наф: «Саёҳат ва туризм янги иш ўринлари, инвестициялар ва миллиардлаб долларлик тушумни кафолатлайди. Бу маблағлар тўғридан-тўғри америкалик тадбиркорлар ва маҳаллий жамоаларга етиб бормоқда», — дея қайд этди Трамп;
Бюрократиядан холи муҳит: Ҳукумат ортиқча бюрократик тўсиқларни кескин қисқартираётганини, ҳаво қатнови тизимини замонавийлаштириб, АҚШга келиш-кетиш ҳамда бизнес юритиш жараёни максимал даражада енгиллаштирилганини маълум қилди;
«Энг яхшиси ҳали олдинда»: Президент «Америка бизнес учун тўлиқ очиқ — энг яхши натижалар ҳали олдинда!» дея мамлакатнинг глобал иқтисодий етакчилиги давом этишини таъкидлади.
Молиявий ғалаба фонидаги норозилик: Инфантино сиёсати нима учун танқид қилинмоқда?
АҚШдаги улкан молиявий ютуқларга қарамай, халқаро майдонда ФИФА раҳбариятининг қарорлари жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда:
Молиявий рекордлар ва норозилик тўлқини: Гарчи ФИФА президенти Жанни Инфантино ташкилотнинг молиявий кўрсаткичларини кескин ошириб, тарихдаги энг даромадли турнирни ташкил этган бўлса-да, унинг фаолияти жаҳон футбол жамоатчилигида катта норозилик уйғотди;
Тижоратлашув ва ортиқча юк: Танқидчилар мусобақа иштирокчилари сони 48 тагача кенгайтирилгани, турнир тақвими ўта тиғизлашиб, футболчилар саломатлиги ва ўйинларнинг асл жозибаси молиявий манфаатлар қурбонига айланаётганини таъкидламоқда.
Сизнингча, футбол бўйича жаҳон чемпионатининг 18 миллиард долларлик иқтисодий фойда келтириши Инфантинонинг мундиал форматини кенгайтириш сиёсатини тўлиқ оқлайдими ёки футболнинг ҳаддан ташқари тижоратлашиб кетиши унинг миллионлар севган асл руҳига путур етказмоқдами? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…