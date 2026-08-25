Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!

·3·Спорт
Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!

Жаҳон футболи тарихи ва статистикасини ўрганувчи нуфузли The Sweeper Podcast лойиҳаси Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги барча олий дивизионлар орасида мутлақо ягона ва ўхшаши йўқ географик мақомга эга эканини маълум қилди.

Таҳлилчиларга кўра, Ўзбекистон Суперлигаси — дунё океанига тўғридан-тўғри чиқиш имкони бўлмаган ва ўзи каби океанга чиқа олмайдиган давлатлар билан ўралган (double landlocked) мамлакатда ўтказиладиган жаҳондаги ягона мустақил юқори дивизионли миллий чемпионатдир.

Нега Лихтенштейн эмас, айнан Ўзбекистон?

Географик нуқтаи назардан ер юзида денгизга икки томонлама чиқиш йўли бўлмаган фақат икки давлат мавжуд: Ўзбекистон ва Европанинг Лихтенштейн князлиги:

  • Лихтенштейн модели: Мазкур мамлакатда мустақил миллий чемпионат ўтказилмайди; мамлакатнинг барча футбол клублари қўшни Швейцария лига тизимида тўп суради;

  • Ўзбекистоннинг ноёблиги: Шу тариқа, Ўзбекистон ўз ҳудудида мустақил ва тўлақонли миллий олий лигасига эга бўлган дунёдаги ягона шундай мамлакат сифатида тарихга кирди.

16 та жамоа, минтақалар географияси ва амалдаги чемпион

Ҳозирда Ўзбекистон Суперлигасида мамлакатнинг турли ҳудудлари шарафини ҳимоя қилувчи 16 та профессионал жамоа куч синашмоқда:

  • Географик тақсимот: Клубларнинг асосий қисми водий ва шарқий вилоятларга тўғри келади, 3 та жамоа пойтахт Тошкент шаҳрида жойлашган;

  • Ғарбий қутб: Мамлакатнинг ғарбий минтақасидан мусобақада Урганчнинг «Хоразм» жамоаси иштирок этмоқда;

  • Амалдаги чемпион: Миллий чемпионатнинг амалдаги ғолиби сифатида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби қайд этилган.

Осиё майдонларидаги гегемония ва янги Элит Чемпионлар лигаси

Ўзбекистон клублари Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) тасарруфидаги мусобақаларда минтақанинг энг кучли жамоалари сифатида доимий равишда плей-офф босқичларида иштирок этиб келмоқда. Хусусан, Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби ўз тарихида икки бор қитъа бош турнирининг ярим финалига қадар етиб борган.

2026/2027 йилги мавсум эса ўзбек футболи учун янги тарихий босқич бўлмоқда:

  • Икки гранд асосий босқичда: Мамлакат клублар рейтингининг сезиларли кўтарилиши ҳамда «Пахтакор»нинг саралаш баҳсларини муваффақиятли якунлаши натижасида, янгиланган нуфузли Осиё Элит Чемпионлар лигаси асосий босқичида илк бор бирйўла икки жамоамиз — Фарғонанинг «Нефтчи» ҳамда Тошкентнинг «Пахтакор» клублари қатнашади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!Бугун, 13:01«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 12:58«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олдиБугун, 12:32«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳладиБугун, 12:29Эрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамадаЭрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамадаБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди