Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!
Жаҳон футболи тарихи ва статистикасини ўрганувчи нуфузли The Sweeper Podcast лойиҳаси Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги барча олий дивизионлар орасида мутлақо ягона ва ўхшаши йўқ географик мақомга эга эканини маълум қилди.
Таҳлилчиларга кўра, Ўзбекистон Суперлигаси — дунё океанига тўғридан-тўғри чиқиш имкони бўлмаган ва ўзи каби океанга чиқа олмайдиган давлатлар билан ўралган (double landlocked) мамлакатда ўтказиладиган жаҳондаги ягона мустақил юқори дивизионли миллий чемпионатдир.
Нега Лихтенштейн эмас, айнан Ўзбекистон?
Географик нуқтаи назардан ер юзида денгизга икки томонлама чиқиш йўли бўлмаган фақат икки давлат мавжуд: Ўзбекистон ва Европанинг Лихтенштейн князлиги:
Лихтенштейн модели: Мазкур мамлакатда мустақил миллий чемпионат ўтказилмайди; мамлакатнинг барча футбол клублари қўшни Швейцария лига тизимида тўп суради;
Ўзбекистоннинг ноёблиги: Шу тариқа, Ўзбекистон ўз ҳудудида мустақил ва тўлақонли миллий олий лигасига эга бўлган дунёдаги ягона шундай мамлакат сифатида тарихга кирди.
16 та жамоа, минтақалар географияси ва амалдаги чемпион
Ҳозирда Ўзбекистон Суперлигасида мамлакатнинг турли ҳудудлари шарафини ҳимоя қилувчи 16 та профессионал жамоа куч синашмоқда:
Географик тақсимот: Клубларнинг асосий қисми водий ва шарқий вилоятларга тўғри келади, 3 та жамоа пойтахт Тошкент шаҳрида жойлашган;
Ғарбий қутб: Мамлакатнинг ғарбий минтақасидан мусобақада Урганчнинг «Хоразм» жамоаси иштирок этмоқда;
Амалдаги чемпион: Миллий чемпионатнинг амалдаги ғолиби сифатида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби қайд этилган.
Осиё майдонларидаги гегемония ва янги Элит Чемпионлар лигаси
Ўзбекистон клублари Осиё футбол конфедерацияси (ОФК) тасарруфидаги мусобақаларда минтақанинг энг кучли жамоалари сифатида доимий равишда плей-офф босқичларида иштирок этиб келмоқда. Хусусан, Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби ўз тарихида икки бор қитъа бош турнирининг ярим финалига қадар етиб борган.
2026/2027 йилги мавсум эса ўзбек футболи учун янги тарихий босқич бўлмоқда:
Икки гранд асосий босқичда: Мамлакат клублар рейтингининг сезиларли кўтарилиши ҳамда «Пахтакор»нинг саралаш баҳсларини муваффақиятли якунлаши натижасида, янгиланган нуфузли Осиё Элит Чемпионлар лигаси асосий босқичида илк бор бирйўла икки жамоамиз — Фарғонанинг «Нефтчи» ҳамда Тошкентнинг «Пахтакор» клублари қатнашади.
…