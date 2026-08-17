Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!
UFC 330 турнирининг марказий жангида ирландиялик мағлубиятсиз даъвогар Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этган россиялик чемпион Ислам Махачев октагондаги навбатдаги режаларини очиқлади.
Махачев ярим ўрта вазн дивизионидаги юқори ўринларда турган жангчиларнинг фаоллигини таҳлил қилар экан, бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес титул жангига энг асосий номзод эканини билдирди.
«Бу имкониятга энг кўп Карлос Пратес лойиқ»: Махачевнинг баҳоси
Жанг ортидан ташкил этилган матбуот анжуманида чемпион рақибларнинг ҳозирги ҳолати ва фаоллигига тўхталиб ўтди:
«Ўз фикримни айтадиган бўлсам, Шавкат ҳозир жанг қилмаяпти. Пратес эса ҳали ҳам мунтазам жанг ўтказяпти, жуда фаол. Шунинг учун, эҳтимол, кейинги рақибим айнан Пратес бўлар.
Моралес ҳам яхши жангчи, аммо у жанг қилганига… охирги марта қачон октагонга чиққанини ҳозир эслай ҳам олмайман. Агар бу имкониятга ким энг кўп лойиқ деб сўраётган бўлсангиз, менимча, бу — Карлос Пратес», — дея таъкидлади Ислам Махачев.
Дивизиондаги вазият: Нега айнан Пратес?
Ярим ўрта вазн тоифасида чемпионлик пойгасида бир нечта даъвогарлар мавжуд:
Шавкат Раҳмонов ва Майкл Моралес: Номдор жангчилар ҳисобланса-да, уларнинг октагондаги танаффуслари ва нофаоллиги титул жангини тезлаштиришга тўсқинлик қилмоқда;
Карлос Пратеснинг кўтарилиши: Бразилиялик спортчи сўнгги жангларидаги ёрқин нокаутлари ва юқори жанг темпи билан UFC мухлислари ҳамда чемпионнинг эътиборини тортмоқда.
UFC 330 даги муваффақиятдан сўнг Махачевнинг навбатдаги ҳимоя жанги қачон ва кимга қарши ўтказилиши промоушен раҳбарияти томонидан тез орада эълон қилиниши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…