Эрлинг Холанд Манчестер Сити трансферларини мақтаб, Арсенал устунлигини тан олди
Эрлинг Холанд Манчестер Сити жамоасининг ёзги трансфер ойнасидаги фаолиятига юқори баҳо бериб, янги футболчиларнинг ўйинидан ҳайратда эканини билдирди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар тарқатди. Ковентри Сити устидан қозонилган қийин ғалабадан сўнг норвегиялик ҳужумчи жамоанинг янги аъзолари Энзо Фернандес ва Илиман Ндиаенинг ҳаракатларини алоҳида эътироф этди. Бу трансферлар Пеп Гвардиола кетганидан ҳамда Родри ва Бернарду Силва каби етакчилар таркигача тарк этганидан кейин жамоа учун муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити мавсум бошини муваффақиятли ўтказиб, Англия Премер-лигасининг дастлабки учта ўйинида учта ғалаба қайд этди. Шунга қарамай, клуб бош мураббийи Энзо Мареска қўл остида янги босқичга ўтиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Таркибдаги жиддий ўзгаришлар ва тактик ўйин услубидаги янгиланишлар жамоанинг тикланиш даврида эканини кўрсатади, бироқ раҳбариятнинг трансфер бозоридаги иши мутахассислар томонидан ижобий баҳоланмоқда.
Янги футболчиларнинг дебюти ва жамоага мослашувиЭнзо Фернандес учрашув олдидан жароҳат олган Нико ЎРейллининг ўрнига асосий таркибга киритилган эди. У майдондаёқ ўзини кўрсатиб, ҳал қилувчи голли вазиятда фаол қатнашди. Шунингдек, Илиман Ндиае ҳам рақибларни алдаб ўтиш ва майдондаги ҳаракатлари билан эътиборни тортди. Эрлинг Холанд клуб расмий ОАВига берган интервюсида уларнинг иккаласи ҳам ажойиб ўйин кўрсатганини таъкидлади.
"Улар иккаласи ҳам жуда яхши ўйин ўтказишди", — деди Холанд. Норвегиялик тошбўрончи Фернандеснинг имкониятларидан фойдалана олмаганини, аммо фойдали ҳаракатлар қилганини айтди. Ндиаенинг рақибларни ортда қолдириб ўтиш маҳорати эса уни ҳайратда қолдирган. Холанднинг сўзларига кўра, бу ўйинчилар жамоага тезроқ мослашиб, ўйин ритмини топиб олишлари муҳим вазифа ҳисобланади.
Арсеналнинг устунлиги ва ўтиш давриГарчи Манчестер Сити ўйинларда ғалаба қозонаётган бўлса-да, Эрлинг Холанд ҳозирги босқичда амалдаги чемпион Арсенал маълум бир тактик ва психологик устунликка эга эканини тан олди. Микел Артета бир неча йилдан бери ўз таркибини шакллантириб келмоқда ва бу барқарорлик жамоага яхлитлик бағишлаган. Холанднинг фикрича, ҳозирги Манчестер Сити айнан шундай шаклланиш босқичини бошидан кечирмоқда.
"Арсенал узоқ вақтдан бери бирга ўйнамоқда ва буни узоқ муддат давомида қуриб келган, худди мен келганимдаги Манчестер Сити каби", — дея қўшимча қилди ҳужумчи Виаплай нашрига берган интервюсида. Шунга қарамай, у клуб раҳбариятига нафақат кучли футболчиларни, балки жамоага яхши мослашадиган инсонларни ҳам олиб келгани учун миннатдорчилик билдирди.
…