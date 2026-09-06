Эрлинг Холанд Манчестер Сити трансферларини мақтаб, Арсенал устунлигини тан олди

·22·Спорт
Эрлинг Холанд Манчестер Сити трансферларини мақтаб, Арсенал устунлигини тан олди

Эрлинг Холанд Манчестер Сити жамоасининг ёзги трансфер ойнасидаги фаолиятига юқори баҳо бериб, янги футболчиларнинг ўйинидан ҳайратда эканини билдирди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар тарқатди. Ковентри Сити устидан қозонилган қийин ғалабадан сўнг норвегиялик ҳужумчи жамоанинг янги аъзолари Энзо Фернандес ва Илиман Ндиаенинг ҳаракатларини алоҳида эътироф этди. Бу трансферлар Пеп Гвардиола кетганидан ҳамда Родри ва Бернарду Силва каби етакчилар таркигача тарк этганидан кейин жамоа учун муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити мавсум бошини муваффақиятли ўтказиб, Англия Премер-лигасининг дастлабки учта ўйинида учта ғалаба қайд этди. Шунга қарамай, клуб бош мураббийи Энзо Мареска қўл остида янги босқичга ўтиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Таркибдаги жиддий ўзгаришлар ва тактик ўйин услубидаги янгиланишлар жамоанинг тикланиш даврида эканини кўрсатади, бироқ раҳбариятнинг трансфер бозоридаги иши мутахассислар томонидан ижобий баҳоланмоқда.

Янги футболчиларнинг дебюти ва жамоага мослашуви

Энзо Фернандес учрашув олдидан жароҳат олган Нико ЎРейллининг ўрнига асосий таркибга киритилган эди. У майдондаёқ ўзини кўрсатиб, ҳал қилувчи голли вазиятда фаол қатнашди. Шунингдек, Илиман Ндиае ҳам рақибларни алдаб ўтиш ва майдондаги ҳаракатлари билан эътиборни тортди. Эрлинг Холанд клуб расмий ОАВига берган интервюсида уларнинг иккаласи ҳам ажойиб ўйин кўрсатганини таъкидлади.

"Улар иккаласи ҳам жуда яхши ўйин ўтказишди", — деди Холанд. Норвегиялик тошбўрончи Фернандеснинг имкониятларидан фойдалана олмаганини, аммо фойдали ҳаракатлар қилганини айтди. Ндиаенинг рақибларни ортда қолдириб ўтиш маҳорати эса уни ҳайратда қолдирган. Холанднинг сўзларига кўра, бу ўйинчилар жамоага тезроқ мослашиб, ўйин ритмини топиб олишлари муҳим вазифа ҳисобланади.

Арсеналнинг устунлиги ва ўтиш даври

Гарчи Манчестер Сити ўйинларда ғалаба қозонаётган бўлса-да, Эрлинг Холанд ҳозирги босқичда амалдаги чемпион Арсенал маълум бир тактик ва психологик устунликка эга эканини тан олди. Микел Артета бир неча йилдан бери ўз таркибини шакллантириб келмоқда ва бу барқарорлик жамоага яхлитлик бағишлаган. Холанднинг фикрича, ҳозирги Манчестер Сити айнан шундай шаклланиш босқичини бошидан кечирмоқда.

"Арсенал узоқ вақтдан бери бирга ўйнамоқда ва буни узоқ муддат давомида қуриб келган, худди мен келганимдаги Манчестер Сити каби", — дея қўшимча қилди ҳужумчи Виаплай нашрига берган интервюсида. Шунга қарамай, у клуб раҳбариятига нафақат кучли футболчиларни, балки жамоага яхши мослашадиган инсонларни ҳам олиб келгани учун миннатдорчилик билдирди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиЭнзо ФернандесАрсеналАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирди Мареска “Ковентри” устидан қозонилган оғир ғалаба ҳақида очиқ гапирдиКеча, 23:19Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиКеча, 23:14Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Ҳусанов «Ковентри»га қарши баҳсдаги ҳаракатлари учун неча балл олди?Кеча, 23:11Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиКеча, 22:59Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиРоналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотдиКеча, 22:04Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиКеча, 21:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)