Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилди
UFC’нинг ўрта вазн тоифасида собиқ чемпион бўлган таниқли жангчи Хамзат Чимаев узоқ кутилган танаффусдан сўнг октагонга қайтишга шай эканини расман маълум қилди. У ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида дивизионнинг энг кучли тўрт нафар жангчисига тўғридан-тўғри очиқ чорлов билан чиқди.
Чимаев чемпионлик камарини қайтариб олиш ва дивизиондаги мавқеини тиклаш учун исталган вақтда жангга киришишга тайёрлигини билдирди.
«Қачон тайёр бўлсангиз, айтинг»: Чимаевнинг очиқ чорлови
Хамзат Чимаев дивизионнинг энг сара вакилларига мурожаат қилиб, қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:
Рақиблар рўйхати: «Мен тайёрман. Қачон тайёр бўлсангиз, менга хабар беринг: Шон Стрикленд, Дрикус дю Плесси, Нассурдин Имавов, Кайо Борралльо!»;
Камар учун кураш: Мазкур рўйхатдан собиқ ва амалдаги етакчилар, шунингдек, ўрта вазннинг энг хавфли даъвогарлари ўрин олган.
Стрикленддан учралган мағлубият ва оммавий муштлашув
Чимаевнинг сўнгги ойлардаги фаолияти қатор кескин воқеаларга бой бўлди:
Камарнинг бой берилиши: Жорий йилнинг май ойида ўтказилган UFC 328 турнирида Чимаев америкалик Шон Стриклендга қарши 5 раундлик муросасиз баҳс олиб бориб, ҳакамларнинг айри қарори (split decision) билан мағлуб бўлган ва чемпионлик камарини қўлдан чиқарган эди;
Октагондан ташқаридаги танаффус: Мазкур мағлубиятдан кейин у UFC доирасида ҳали бирорта расмий жанг ўтказмади;
Диллон Дэнис билан жанжал: Июнь ойида Чимаев RAF грэпплинг турнирида америкалик Диллон Дэнисга қарши гиламга чиққан ва мазкур баҳс якунида икки томон жамоалари ўртасида катта оммавий муштлашув юзага келган эди.
…