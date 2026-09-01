Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилди

·2·Спорт
Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилди

UFC’нинг ўрта вазн тоифасида собиқ чемпион бўлган таниқли жангчи Хамзат Чимаев узоқ кутилган танаффусдан сўнг октагонга қайтишга шай эканини расман маълум қилди. У ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида дивизионнинг энг кучли тўрт нафар жангчисига тўғридан-тўғри очиқ чорлов билан чиқди.

Чимаев чемпионлик камарини қайтариб олиш ва дивизиондаги мавқеини тиклаш учун исталган вақтда жангга киришишга тайёрлигини билдирди.

«Қачон тайёр бўлсангиз, айтинг»: Чимаевнинг очиқ чорлови

Хамзат Чимаев дивизионнинг энг сара вакилларига мурожаат қилиб, қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:

  • Рақиблар рўйхати: «Мен тайёрман. Қачон тайёр бўлсангиз, менга хабар беринг: Шон Стрикленд, Дрикус дю Плесси, Нассурдин Имавов, Кайо Борралльо!»;

  • Камар учун кураш: Мазкур рўйхатдан собиқ ва амалдаги етакчилар, шунингдек, ўрта вазннинг энг хавфли даъвогарлари ўрин олган.

Стрикленддан учралган мағлубият ва оммавий муштлашув

Чимаевнинг сўнгги ойлардаги фаолияти қатор кескин воқеаларга бой бўлди:

  • Камарнинг бой берилиши: Жорий йилнинг май ойида ўтказилган UFC 328 турнирида Чимаев америкалик Шон Стриклендга қарши 5 раундлик муросасиз баҳс олиб бориб, ҳакамларнинг айри қарори (split decision) билан мағлуб бўлган ва чемпионлик камарини қўлдан чиқарган эди;

  • Октагондан ташқаридаги танаффус: Мазкур мағлубиятдан кейин у UFC доирасида ҳали бирорта расмий жанг ўтказмади;

  • Диллон Дэнис билан жанжал: Июнь ойида Чимаев RAF грэпплинг турнирида америкалик Диллон Дэнисга қарши гиламга чиққан ва мазкур баҳс якунида икки томон жамоалари ўртасида катта оммавий муштлашув юзага келган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бугун, 08:03Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиБугун, 08:01Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Бугун, 07:57«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлдиБугун, 07:18«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...Бугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)