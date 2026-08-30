«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади

·8·Спорт
«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади

Жорий йилнинг 5 сентябрь куни пойтахтимиздаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида бўлиб ўтадиган навбатдаги йирик Octagon 91 турнири мухлисларга ҳақиқий байрам кайфиятини улашишга тайёрланмоқда. Промоушен ташкилотчилари ушбу оқшомнинг марказий медиа-жангини расман эълон қилди.

Поп-ММА оламининг ёрқин вакили, ўзбекистонлик машҳур жангчи Жасурбек «Тайсон» Жўраев Octagon лигасидаги навбатдаги баҳсида қирғизистонлик хавфли рақиб Ислом Эгамбердиевга қарши октагонга кўтарилади.

Жангчиларнинг кўрсаткичлари ва ўзаро статистика

Икки принципиал рақиб ўртасидаги тўқнашув олдидан кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олган:

  • Жасурбек «Тайсон» Жўраев: Ўзбекистонлик спортчи ҳисобида 6 та ғалаба ва 2 та мағлубият мавжуд бўлиб, бўлажак беллашув унинг промоушендаги 9-жанги бўлади;

  • Ислом Эгамбердиев: Қирғизистонлик яккакураш устаси эса октагонга 3 ғалаба ва 3 мағлубиятлик натижа билан чиқиб келади. У лигада кучли рақибларга қарши жиддий қаршилик кўрсатгани билан танилган.

«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади

«Хайпни тортиб олишга тайёр»: Промоушен пресс-релизи нима дейди?

Octagon лигаси матбуот хизмати ушбу медиа-тўқнашув атрофидаги шиддатни қуйидагича таърифлади:

«Тошкентдаги шиддатли турнирнинг медиа-жанги барча мухлисларни хушнуд этади. Қирғизистонлик жангчи жиддий тажрибага эга ва камар учун ҳақиқий даъвогарларга қарши муносиб жанглар ўтказган. Ортида катта қўллаб-қувватловга эга бўлган Эгамбердиев мухлисларнинг севимли жангчисига қарши чиқади ва унинг бутун машҳурлигини тортиб олишга тайёр!

«Тайсон» фаолиятидаги навбатдаги синовга яқинлашяпти ва яна барчани ҳайратда қолдиришга шай. Жасурбек навбатдаги ёрқин нокаут учун олдинга интилади ва ватандошларига унутилмас шоу тақдим этишга ҳаракат қилади».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Итаума ғалаба қозона туриб, қандай қилиб Хрговичга нокаут бўлди?Бугун, 14:42Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)