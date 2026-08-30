«Ҳумо Арена»да катта шоу: «Тайсон» Жўраев қирғиз жангчиси билан октагонга чиқади
Жорий йилнинг 5 сентябрь куни пойтахтимиздаги муҳташам «Ҳумо Арена» мажмуасида бўлиб ўтадиган навбатдаги йирик Octagon 91 турнири мухлисларга ҳақиқий байрам кайфиятини улашишга тайёрланмоқда. Промоушен ташкилотчилари ушбу оқшомнинг марказий медиа-жангини расман эълон қилди.
Поп-ММА оламининг ёрқин вакили, ўзбекистонлик машҳур жангчи Жасурбек «Тайсон» Жўраев Octagon лигасидаги навбатдаги баҳсида қирғизистонлик хавфли рақиб Ислом Эгамбердиевга қарши октагонга кўтарилади.
Жангчиларнинг кўрсаткичлари ва ўзаро статистика
Икки принципиал рақиб ўртасидаги тўқнашув олдидан кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олган:
Жасурбек «Тайсон» Жўраев: Ўзбекистонлик спортчи ҳисобида 6 та ғалаба ва 2 та мағлубият мавжуд бўлиб, бўлажак беллашув унинг промоушендаги 9-жанги бўлади;
Ислом Эгамбердиев: Қирғизистонлик яккакураш устаси эса октагонга 3 ғалаба ва 3 мағлубиятлик натижа билан чиқиб келади. У лигада кучли рақибларга қарши жиддий қаршилик кўрсатгани билан танилган.
«Хайпни тортиб олишга тайёр»: Промоушен пресс-релизи нима дейди?
Octagon лигаси матбуот хизмати ушбу медиа-тўқнашув атрофидаги шиддатни қуйидагича таърифлади:
«Тошкентдаги шиддатли турнирнинг медиа-жанги барча мухлисларни хушнуд этади. Қирғизистонлик жангчи жиддий тажрибага эга ва камар учун ҳақиқий даъвогарларга қарши муносиб жанглар ўтказган. Ортида катта қўллаб-қувватловга эга бўлган Эгамбердиев мухлисларнинг севимли жангчисига қарши чиқади ва унинг бутун машҳурлигини тортиб олишга тайёр!
«Тайсон» фаолиятидаги навбатдаги синовга яқинлашяпти ва яна барчани ҳайратда қолдиришга шай. Жасурбек навбатдаги ёрқин нокаут учун олдинга интилади ва ватандошларига унутилмас шоу тақдим этишга ҳаракат қилади».
…