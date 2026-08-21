Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!
Марказий Осиёда учрайдиган, аммо одамлар кўзига камдан-кам ташланадиган ёввойи мушук Эронда фотокамерага тушди. Унинг тасвири табиат ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотди.
Марказий Осиё ёввойи мушуги минтақанинг табиий ҳудудларида яшайдиган ноёб йиртқичлардан бири ҳисобланади. У асосан одамлар кам борадиган жойларда ҳаракатлангани сабабли уни табиатда учратиш осон эмас. Бу тур Ўзбекистон ва Туркманистон ҳудудларида ҳам учраши қайд этилган.
Ёввойи мушукнинг Эронда камерага тушгани унинг табиий муҳитдаги ҳаётини кузатиш имконини берди. Бундай тасвирлар мутахассислар учун ҳайвонларнинг тарқалиш ҳудуди ва яшаш шароитларини ўрганишда ҳам муҳим бўлиши мумкин.
Одамлар кўзидан йироқда яшайдиган ёввойи мушукнинг камерага тушиши — табиатдаги ноёб лаҳзалардан бири.
Марказий Осиёнинг айрим ҳудудларида ёввойи табиат вакиллари ҳали ҳам инсон аралашуви кам бўлган жойларда яшаб келмоқда.
…