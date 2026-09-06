“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба

·21·Спорт
“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба

Шимолий Америка МЛС (MLS) мунтазам чемпионатининг навбатдаги тури доирасида Форт-Лодердейлда кечган баҳс мухлисларга ҳақиқий футбол триллери, голлар шоуси ва пенальтилар драмасини тақдим этди. Юлдузлар жамланган «Интер Майами» ўз майдонида «Атланта Юнайтед» клубини қабул қилиб, 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди. Лионель Мессининг заргарона тўп узатмаси, Луис Суареснинг навбатдаги маҳорати ҳамда Каземиронинг муҳим голига қарамай, мезбонлар учрашув якунланиши арафасида муҳим ғалабани қўлдан чиқариб олишди.

Голлар алмашинуви: Мессидан ассист ва Суареснинг классикаси

Учрашув дастлабки дақиқалардан шиддатли ҳужумлар ва юқори темп остида кечди:

  • 32-дақиқа: Мессидан ассист, Каземиродан гол: Мезбонларнинг ташкил этган хавфли ҳужумида Лионель Месси тўпни аниқ етказиб берди ва жамоага янги қўшилган бразилиялик яримҳимоячи Каземиро дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди (1:0);

  • 35-дақиқа: Альмирондан тезкор жавоб: «Атланта Юнайтед» орадан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади — АПЛ фахрийси Мигель Альмирон меҳмонларнинг хавфли ҳужумини гол билан якунлади (1:1);

  • 45+1-дақиқа: Суареснинг голи: Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда Сеговиянинг фаол узатмасидан сўнг Луис Суарес жарима майдонида чаққонлик кўрсатиб, «Интер Майами»ни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди (2:1).

Пенальтилар драмаси: Альмироннинг хатоси ва Эмболонинг совуққонлиги

Иккинчи бўлим 11 метрлик жарима зарбалари атрофидаги кучли асаблар жанги билан ёдда қолди:

  • 73-дақиқада қўлдан бой берилган имконият: Баҳснинг 73-дақиқасида «Атланта» фойдасига пенальти белгиланди, бироқ тўп олдига келган Мигель Альмирон имкониятдан фойдалана олмай, мезбонлар дарвозасини ишғол эта олмади;

  • 87-дақиқадаги нажот зарбаси: Меҳмонларнинг тинимсиз босими ўйин сўнгида яна бир пенальти билан якунланди — бу гал тўп ёнига келган швейцариялик машҳур ҳужумчи Бреэль Эмболо хато қилмади ва таблодаги ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;

  • Сўнгги дақиқалардаги босим: Қолган дақиқаларда «Интер Майами» олдинга ташланган бўлса-да, «Атланта» мудофааси ғалаба тўпи киритилишига йўл қўймади.

МЛС турнир жадвали: Сўнгги дақиқаларда бой берилган 2 очко

Ушбу жанговар дуранг «Интер Майами» учун кутилмаган очко йўқотиш бўлди:

  • Ҳужум кучи ва мудофаа оқсоқлиги: Месси ва Суарес бошчилигидаги ҳужум чизиғи яна ўз сўзини айтган бўлса-да, ҳимоядаги бўшлиқлар ва баҳс сўнгидаги пенальтилар жамоага қимматга тушди;

  • «Атланта»дан катта ирода: Меҳмонлар сафарда икки бор ҳисобда ортда қолиб, бир марта пенальтини голга айлантира олмаган бўлса ҳам, баҳс охирида руҳий устунликни қайтариб, қимматли 1 очкони илиб кетишга муваффақ бўлди.

Сизнингча, «Интер Майами»нинг 87-дақиқада ғалабани қўлдан чиқаришига мудофаа чизиғидаги пала-партишлик сабаб бўлдими ёки Бреэль Эмболо ва «Атланта»нинг кучли босимими? Месси ва Суарес тандеми бу мавсум «Интер Майами»ни чемпионликка олиб чиқа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаАрбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаБугун, 09:48Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалари“Ҳумо Арена”да нокаутлар шоуси: Octagon 91 турнирининг барча натижалариБугун, 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)