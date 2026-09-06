“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба
Шимолий Америка МЛС (MLS) мунтазам чемпионатининг навбатдаги тури доирасида Форт-Лодердейлда кечган баҳс мухлисларга ҳақиқий футбол триллери, голлар шоуси ва пенальтилар драмасини тақдим этди. Юлдузлар жамланган «Интер Майами» ўз майдонида «Атланта Юнайтед» клубини қабул қилиб, 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди. Лионель Мессининг заргарона тўп узатмаси, Луис Суареснинг навбатдаги маҳорати ҳамда Каземиронинг муҳим голига қарамай, мезбонлар учрашув якунланиши арафасида муҳим ғалабани қўлдан чиқариб олишди.
Голлар алмашинуви: Мессидан ассист ва Суареснинг классикаси
Учрашув дастлабки дақиқалардан шиддатли ҳужумлар ва юқори темп остида кечди:
32-дақиқа: Мессидан ассист, Каземиродан гол: Мезбонларнинг ташкил этган хавфли ҳужумида Лионель Месси тўпни аниқ етказиб берди ва жамоага янги қўшилган бразилиялик яримҳимоячи Каземиро дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни очди (1:0);
35-дақиқа: Альмирондан тезкор жавоб: «Атланта Юнайтед» орадан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб мувозанатни тиклади — АПЛ фахрийси Мигель Альмирон меҳмонларнинг хавфли ҳужумини гол билан якунлади (1:1);
45+1-дақиқа: Суареснинг голи: Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда Сеговиянинг фаол узатмасидан сўнг Луис Суарес жарима майдонида чаққонлик кўрсатиб, «Интер Майами»ни яна ҳисобда олдинга олиб чиқди (2:1).
Пенальтилар драмаси: Альмироннинг хатоси ва Эмболонинг совуққонлиги
Иккинчи бўлим 11 метрлик жарима зарбалари атрофидаги кучли асаблар жанги билан ёдда қолди:
73-дақиқада қўлдан бой берилган имконият: Баҳснинг 73-дақиқасида «Атланта» фойдасига пенальти белгиланди, бироқ тўп олдига келган Мигель Альмирон имкониятдан фойдалана олмай, мезбонлар дарвозасини ишғол эта олмади;
87-дақиқадаги нажот зарбаси: Меҳмонларнинг тинимсиз босими ўйин сўнгида яна бир пенальти билан якунланди — бу гал тўп ёнига келган швейцариялик машҳур ҳужумчи Бреэль Эмболо хато қилмади ва таблодаги ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;
Сўнгги дақиқалардаги босим: Қолган дақиқаларда «Интер Майами» олдинга ташланган бўлса-да, «Атланта» мудофааси ғалаба тўпи киритилишига йўл қўймади.
МЛС турнир жадвали: Сўнгги дақиқаларда бой берилган 2 очко
Ушбу жанговар дуранг «Интер Майами» учун кутилмаган очко йўқотиш бўлди:
Ҳужум кучи ва мудофаа оқсоқлиги: Месси ва Суарес бошчилигидаги ҳужум чизиғи яна ўз сўзини айтган бўлса-да, ҳимоядаги бўшлиқлар ва баҳс сўнгидаги пенальтилар жамоага қимматга тушди;
«Атланта»дан катта ирода: Меҳмонлар сафарда икки бор ҳисобда ортда қолиб, бир марта пенальтини голга айлантира олмаган бўлса ҳам, баҳс охирида руҳий устунликни қайтариб, қимматли 1 очкони илиб кетишга муваффақ бўлди.
Сизнингча, «Интер Майами»нинг 87-дақиқада ғалабани қўлдан чиқаришига мудофаа чизиғидаги пала-партишлик сабаб бўлдими ёки Бреэль Эмболо ва «Атланта»нинг кучли босимими? Месси ва Суарес тандеми бу мавсум «Интер Майами»ни чемпионликка олиб чиқа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…