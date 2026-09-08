Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзолади

·2·Спорт
Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзолади

Элит ОЧЛ баҳсларида муносиб иштирок этиш учун жиддий тайёргарлик кўраётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз таркибини маҳоратли легионер билан мустаҳкамлади. Фарғоналиклар Бразилия футбол мактаби вакили бўлган 23 ёшли марказий ҳимоячи Мичел Аугустони ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Бу ҳақда клуб матбуот хизмати ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали хабар берди. Халқаро мусобақа олдидан ҳимоя чизиғини кучайтириш фарғоналиклар учун жуда муҳим эди. Хўш, ушбу ёш бразилиялик ҳимоячи ким, у аввал қайси номдор клубларда тўп сурган ва унинг халқаро тажрибаси нималардан иборат? Мақола охирида эса асосий интрига — футболчининг терма жамоалардаги ютуқлари ва Ўзбекистон ёшларига қарши ўйини тафсилотларини маълум қиламиз.

«Палмейрас» мактаби ва жисмоний устунлик

Мичел Аугусто Модесто Рафаэл дос Сантос замонавий ҳимоячига хос муҳим фазилатлари билан ажралиб туради:

  • Жисмоний қувват ва бўй кўрсаткичи: 2003 йил 20 май куни Бразилиянинг Аваре шаҳрида туғилган 23 ёшли футболчининг бўйи 1,90 метрни ташкил қилади. У ҳаводаги курашларда ва яккама-якка тўқнашувларда жуда фаол;

  • Бразилиянинг етакчи академияси: Футболчи мамлакатнинг энг машҳур клубларидан бири — «Палмейрас» академияси тарбияланувчиси ҳисобланади;

  • Юқори лигадаги тажриба: Мичел академиядан бошлаб катта футболгача бўлган барча босқичларни босиб ўтди ҳамда «Палмейрас»нинг асосий жамоаси сафида Бразилия А Сериясида майдонга тушишга муваффақ бўлди;

  • Майдондаги характер: Марказий ҳимоячи ўзининг мустаҳкам характери, совуққонлиги ва позиция танлашдаги маҳорати билан мутахассислар назарига тушган.

«Мичел ёшлар даражасиданоқ Бразилия миллий терма жамоалари мураббийлари эътиборида бўлган ва катта турнирларда тобланган», — дейилади клуб матбуот хизмати баёнотида.

Асосий ечим ва халқаро майдондаги чемпионлик

Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим жиҳат — янги легионернинг халқаро майдондаги тажрибаси ва ўзбек футболи билан боғлиқлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Мичел Аугусто Бразилия ёшлар терма жамоаси сафида Ўзбекистон U-20 терма жамоасига қарши баҳсда майдонга тушган. Бундан ташқари, у 2023 йили Бразилия U-23 терма жамоаси билан биргаликда нуфузли Панамерика ўйинларида иштирок этиб, мусобақанинг олтин медалини қўлга киритган ва турнир давомида 4 та учрашувда тўлиқ ҳаракат қилган.

Сизнингча, «Палмейрас» тарбияланувчиси Мичел Аугустонинг жамоага келиши «Нефтчи»га Элит ОЧЛ баҳсларида ишончли мудофаа қўрғонини яратишга ёрдам берадими? Фарғона клубининг ушбу янги трансферини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол хабарини яқинларингиз ҳамда водий футболи мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилиндиБугун, 23:12«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилиндиБугун, 23:11Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Бугун, 22:12Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиЛамин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиБугун, 19:19Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Бугун, 18:00Моуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларМоуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларБугун, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди