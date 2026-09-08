Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзолади
Элит ОЧЛ баҳсларида муносиб иштирок этиш учун жиддий тайёргарлик кўраётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз таркибини маҳоратли легионер билан мустаҳкамлади. Фарғоналиклар Бразилия футбол мактаби вакили бўлган 23 ёшли марказий ҳимоячи Мичел Аугустони ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Бу ҳақда клуб матбуот хизмати ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали хабар берди. Халқаро мусобақа олдидан ҳимоя чизиғини кучайтириш фарғоналиклар учун жуда муҳим эди. Хўш, ушбу ёш бразилиялик ҳимоячи ким, у аввал қайси номдор клубларда тўп сурган ва унинг халқаро тажрибаси нималардан иборат? Мақола охирида эса асосий интрига — футболчининг терма жамоалардаги ютуқлари ва Ўзбекистон ёшларига қарши ўйини тафсилотларини маълум қиламиз.
«Палмейрас» мактаби ва жисмоний устунлик
Мичел Аугусто Модесто Рафаэл дос Сантос замонавий ҳимоячига хос муҳим фазилатлари билан ажралиб туради:
Жисмоний қувват ва бўй кўрсаткичи: 2003 йил 20 май куни Бразилиянинг Аваре шаҳрида туғилган 23 ёшли футболчининг бўйи 1,90 метрни ташкил қилади. У ҳаводаги курашларда ва яккама-якка тўқнашувларда жуда фаол;
Бразилиянинг етакчи академияси: Футболчи мамлакатнинг энг машҳур клубларидан бири — «Палмейрас» академияси тарбияланувчиси ҳисобланади;
Юқори лигадаги тажриба: Мичел академиядан бошлаб катта футболгача бўлган барча босқичларни босиб ўтди ҳамда «Палмейрас»нинг асосий жамоаси сафида Бразилия А Сериясида майдонга тушишга муваффақ бўлди;
Майдондаги характер: Марказий ҳимоячи ўзининг мустаҳкам характери, совуққонлиги ва позиция танлашдаги маҳорати билан мутахассислар назарига тушган.
«Мичел ёшлар даражасиданоқ Бразилия миллий терма жамоалари мураббийлари эътиборида бўлган ва катта турнирларда тобланган», — дейилади клуб матбуот хизмати баёнотида.
Асосий ечим ва халқаро майдондаги чемпионлик
Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим жиҳат — янги легионернинг халқаро майдондаги тажрибаси ва ўзбек футболи билан боғлиқлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Мичел Аугусто Бразилия ёшлар терма жамоаси сафида Ўзбекистон U-20 терма жамоасига қарши баҳсда майдонга тушган. Бундан ташқари, у 2023 йили Бразилия U-23 терма жамоаси билан биргаликда нуфузли Панамерика ўйинларида иштирок этиб, мусобақанинг олтин медалини қўлга киритган ва турнир давомида 4 та учрашувда тўлиқ ҳаракат қилган.
Сизнингча, «Палмейрас» тарбияланувчиси Мичел Аугустонинг жамоага келиши «Нефтчи»га Элит ОЧЛ баҳсларида ишончли мудофаа қўрғонини яратишга ёрдам берадими? Фарғона клубининг ушбу янги трансферини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол хабарини яқинларингиз ҳамда водий футболи мухлисларига улашинг!
…