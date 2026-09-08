«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди
Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг илк туридаёқ қитъанинг икки буюк гранди тўқнаш келмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида Италия чемпиони ва қитъанинг энг кучли жамоаларидан бири бўлган «Интер»ни қабул қилади. Мадриддаги муҳташам стадионда кечадиган мазкур марказий учрашув тунги соат 23:59 да старт олади. Ҳар иккала жамоа мураббийлар штаби қитъанинг бош турнирини ғалаба билан бошлаш учун барча асосий юлдузларни майдонга ташлади. Хўш, «қироллик клуби» ва Милан гранди қандай таркиб билан тўқнаш келади ва асосий кураш қайси чизиқларда кечади? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоаларнинг барча чизиқлар бўйича тўлиқ расмий таркиби ҳамда тунги тўқнашув бошланиш вақтининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Чемпионлар лигасидаги классик қарама-қаршилик ва юксак босим
Мадриддаги беллашув янги мавсумнинг энг кутилган ва шиддатли воқеаларидан бирига айланмоқда:
Турнирдаги кучли старт: Икки гранд учун ҳам дастлабки турдаёқ бир-бирига қарши ўйнаш гуруҳдаги етакчиликни назорат қилишда жуда катта аҳамиятга эга;
Тактикалар кураши: «Реал»нинг шиддатли ва юлдузли ҳужум триоси «Интер»нинг мустаҳкам ва темир интизомга асосланган ҳимоя деворига қарши баҳс олиб боради;
Ўйин вақти: Бутун дунё футбол ихлосмандларини экран қаршисига михлайдиган ушбу тўқнашув айнан бугун тунги соат 23:59 да бошланади.
«Бу каби улкан даражадаги ўйинларда ҳар бир чизиқнинг хатосиз ҳаракати ғалаба тақдирини ҳал қилади», — дея таъкидланмоқда халқаро спорт таҳлилларида.
Ҳужум юлдузлари тўқнашуви: Мбаппе ва Винисиус Лаутарога қарши
Учрашув тақдири аввало икки жамоанинг асосий юлдузлари кўрсатадиган ўйинга боғлиқ бўлади:
Мадрид ҳужум кучи: Мбаппе ва Винисиус жуфтлигига Браҳим Диас ҳамда Жуд Беллингҳэм ортидан кўмак беради;
Италияликлар зарбдор кучи: «Интер» ҳужумида жаҳон чемпионлари Лаутаро Мартинес ҳамда Маркус Тюрам майдонга тушади;
Марказдаги шиддат: Чалхонўғли ва Барелла бошчилигидаги миланликлар ярим ҳимояси Валверде ва Трентнинг қанот-марказ ҳаракатлари билан жиддий кураш олиб боради.
Асосий ечим ва жамоаларнинг расмий бошланғич таркиблари
Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтирган энг асосий масала — жамоаларнинг муҳим баҳсни бошлаб берадиган аниқ таркиблари қайси футболчилардан ташкил топганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, бош мураббийлар томонидан танланган расмий бошланғич ўн бирликлар қуйидагича кўриниш олди:
«Реал Мадрид»: Тибо Куртуа, Дензел Думфрис, Ибраима Конате, Дин Ҳейсен, Марк Кукуреля, Трент Александер-Арнольд, Федерико Валверде, Браҳим Диас, Жуд Беллингҳэм, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.
«Интер»: Хосеп Мартинес, Бенжамен Павар, Янн Биссек, Алессандро Бастони, Анди Диуф, Ҳоқон Чалхонўғли, Кёртис Жонс, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.
Шундай қилиб, барча юлдузлар сафда ва ушбу муросасиз еврокубок тўқнашуви тунги соат 23:59 да ўз стартини олади.
Сизнингча, Мадриддаги ушбу супербаҳсда қайси жамоа ғалаба қозонади ва учрашув тақдирини Мбаппе ҳал қиладими ёки Лаутаро Мартинес? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол хабарини барча мухлисларга улашинг!
…