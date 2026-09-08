«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди

·6·Спорт
«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди

Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг илк туридаёқ қитъанинг икки буюк гранди тўқнаш келмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида Италия чемпиони ва қитъанинг энг кучли жамоаларидан бири бўлган «Интер»ни қабул қилади. Мадриддаги муҳташам стадионда кечадиган мазкур марказий учрашув тунги соат 23:59 да старт олади. Ҳар иккала жамоа мураббийлар штаби қитъанинг бош турнирини ғалаба билан бошлаш учун барча асосий юлдузларни майдонга ташлади. Хўш, «қироллик клуби» ва Милан гранди қандай таркиб билан тўқнаш келади ва асосий кураш қайси чизиқларда кечади? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоаларнинг барча чизиқлар бўйича тўлиқ расмий таркиби ҳамда тунги тўқнашув бошланиш вақтининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Чемпионлар лигасидаги классик қарама-қаршилик ва юксак босим

Мадриддаги беллашув янги мавсумнинг энг кутилган ва шиддатли воқеаларидан бирига айланмоқда:

  • Турнирдаги кучли старт: Икки гранд учун ҳам дастлабки турдаёқ бир-бирига қарши ўйнаш гуруҳдаги етакчиликни назорат қилишда жуда катта аҳамиятга эга;

  • Тактикалар кураши: «Реал»нинг шиддатли ва юлдузли ҳужум триоси «Интер»нинг мустаҳкам ва темир интизомга асосланган ҳимоя деворига қарши баҳс олиб боради;

  • Ўйин вақти: Бутун дунё футбол ихлосмандларини экран қаршисига михлайдиган ушбу тўқнашув айнан бугун тунги соат 23:59 да бошланади.

«Бу каби улкан даражадаги ўйинларда ҳар бир чизиқнинг хатосиз ҳаракати ғалаба тақдирини ҳал қилади», — дея таъкидланмоқда халқаро спорт таҳлилларида.

Ҳужум юлдузлари тўқнашуви: Мбаппе ва Винисиус Лаутарога қарши

Учрашув тақдири аввало икки жамоанинг асосий юлдузлари кўрсатадиган ўйинга боғлиқ бўлади:

  • Мадрид ҳужум кучи: Мбаппе ва Винисиус жуфтлигига Браҳим Диас ҳамда Жуд Беллингҳэм ортидан кўмак беради;

  • Италияликлар зарбдор кучи: «Интер» ҳужумида жаҳон чемпионлари Лаутаро Мартинес ҳамда Маркус Тюрам майдонга тушади;

  • Марказдаги шиддат: Чалхонўғли ва Барелла бошчилигидаги миланликлар ярим ҳимояси Валверде ва Трентнинг қанот-марказ ҳаракатлари билан жиддий кураш олиб боради.

Асосий ечим ва жамоаларнинг расмий бошланғич таркиблари

Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтирган энг асосий масала — жамоаларнинг муҳим баҳсни бошлаб берадиган аниқ таркиблари қайси футболчилардан ташкил топганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, бош мураббийлар томонидан танланган расмий бошланғич ўн бирликлар қуйидагича кўриниш олди:

  • «Реал Мадрид»: Тибо Куртуа, Дензел Думфрис, Ибраима Конате, Дин Ҳейсен, Марк Кукуреля, Трент Александер-Арнольд, Федерико Валверде, Браҳим Диас, Жуд Беллингҳэм, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

  • «Интер»: Хосеп Мартинес, Бенжамен Павар, Янн Биссек, Алессандро Бастони, Анди Диуф, Ҳоқон Чалхонўғли, Кёртис Жонс, Николо Барелла, Карлос Аугусто, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Шундай қилиб, барча юлдузлар сафда ва ушбу муросасиз еврокубок тўқнашуви тунги соат 23:59 да ўз стартини олади.

Сизнингча, Мадриддаги ушбу супербаҳсда қайси жамоа ғалаба қозонади ва учрашув тақдирини Мбаппе ҳал қиладими ёки Лаутаро Мартинес? Ўз тахмин ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим футбол хабарини барча мухлисларга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилиндиБугун, 23:11Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Бугун, 22:12Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиЛамин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиБугун, 19:19Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Бугун, 18:00Моуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларМоуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларБугун, 17:48Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Бугун, 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди