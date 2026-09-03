Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айланди

·0·Спорт
Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айланди

Тошкент мезбонлигида ўтаётган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Осиё Кубоги саралаш босқичи «В» гуруҳида 2-тур баҳслари якунланди. Мусобақа мезбони бўлмиш Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги Ўзбекистон ёшлар миллий жамоаси Ҳиндистон вакилларига қарши майдонга тушиб, рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп киритди ва йирик ҳисобдаги ишончли ғалабани расмийлаштирди.

Майдондаги тўлиқ устунлик ва кетма-кет голлар

Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни ўз қўлига олган ёшларимиз ҳар иккала бўлимда иккитадан тўп киритиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади:

  • 29-дақиқа: Улуғбек Маратов ҳимоячиларни ортда қолдириб, ҳисобни очди (0:1);

  • 35-дақиқа: Қувончбек Абраев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, устунликни иккитага оширди (0:2);

  • 66-дақиқа: Иккинчи бўлимда Шораҳим Шораҳмедов чиройли ҳужумни гол билан якунлади (0:3);

  • 90-дақиқа: Ўйинга нуқтани захирадан майдонга тушган Нурбек Сарсенбаев қўйди (0:4).

Гуруҳдаги вазият: Якка пешқадамлик ва Суриянинг йирик ғалабаси

Гуруҳнинг иккинчи жуфтлигида ҳам кутилган натижа қайд этилди. Сурия U-20 жамоаси Бангладешни 3:0 ҳисобида таслим этиб, илк 3 очкосини қўлга киритди:

  • Ўзбекистон — 6 очко (тўплар нисбати бўйича мутлақ пешқадам);

  • Сурия — 3 очко;

  • Ҳиндистон — 3 очко;

  • Бангладеш — 0 очко.

Осиё кубоги U-20 саралаши. «В» гуруҳи, 2-тур

Ҳиндистон U-20 — Ўзбекистон U-20 — 0:4

Голлар: Улуғбек Маратов (29), Қувончбек Абраев (35), Шораҳим Шораҳмедов (66), Нурбек Сарсенбаев (90).

Ўзбекистон U-20 таркиби: Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов, Азизбек Тўлқинбеков (С) (Беҳруз Абдусатторов, 80), Диёр Эрманов, Қувончбек Абраев (Ҳусан Кўпайсинов, 66), Абдулфайз Бобомуродов, Улуғбек Маратов (Асилбек Абдурасулов, 46), Озодбек Нажмиддинов, Қувонишбек Сайдалиев (Тоҳир Ашурбоев, 66), Муҳаммадали Дилшодбеков, Асилбек Алиев (Нурбек Сарсенбаев, 46).

Бангладеш U-20 — Сурия U-20 — 0:3

Голлар: Алан (44), Прахителоус (45+1), Ас Сарраж (90).

Олдинда ҳал қилувчи финал: Сурия билан тўқнашув

Гуруҳ ғолибини ва Осиё кубоги йўлланмаси соҳибини аниқлаб берувчи сўнгги 3-тур баҳси 6 сентябрь куни бўлиб ўтади. Унда Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари асосий рақобатчи — Сурия терма жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Сизнингча, Ўзбекистон U-20 ёшлар термаси 6 сентябрь кунги баҳсда ҳам йирик ҳисобдаги сериясини давом эттириб, гуруҳдан 100 фоизлик натижа билан чиқа оладими? Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдларининг бугунги ўйинига қандай баҳо берасиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиКутилмаган ташриф: Анчелотти Мадридга қайтиб, Моуриньо ва «Реал» юлдузлари билан учрашдиБугун, 21:02«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинландиБугун, 20:54Темур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиТемур Кападзе Суперлигада август ойининг энг яхши мураббийи деб топилдиБугун, 18:10Люпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиЛюпчо Дориев Суперлигада август ойининг энг яхши футболчиси деб топилдиБугун, 18:08АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...АПЛда мавсум стартининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Даъвогарлар тўртлиги...Бугун, 18:06Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Жавоҳир Синдаров Ҳиндистонда катта турнирда иштирок этади...Бугун, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)