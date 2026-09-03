Ўзбекистон U-20 термаси Тошкентдаги саралашда якка пешқадамга айланди
Тошкент мезбонлигида ўтаётган 20 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Осиё Кубоги саралаш босқичи «В» гуруҳида 2-тур баҳслари якунланди. Мусобақа мезбони бўлмиш Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги Ўзбекистон ёшлар миллий жамоаси Ҳиндистон вакилларига қарши майдонга тушиб, рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп киритди ва йирик ҳисобдаги ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Майдондаги тўлиқ устунлик ва кетма-кет голлар
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни ўз қўлига олган ёшларимиз ҳар иккала бўлимда иккитадан тўп киритиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади:
29-дақиқа: Улуғбек Маратов ҳимоячиларни ортда қолдириб, ҳисобни очди (0:1);
35-дақиқа: Қувончбек Абраев рақиб дарвозасини ишғол қилиб, устунликни иккитага оширди (0:2);
66-дақиқа: Иккинчи бўлимда Шораҳим Шораҳмедов чиройли ҳужумни гол билан якунлади (0:3);
90-дақиқа: Ўйинга нуқтани захирадан майдонга тушган Нурбек Сарсенбаев қўйди (0:4).
Гуруҳдаги вазият: Якка пешқадамлик ва Суриянинг йирик ғалабаси
Гуруҳнинг иккинчи жуфтлигида ҳам кутилган натижа қайд этилди. Сурия U-20 жамоаси Бангладешни 3:0 ҳисобида таслим этиб, илк 3 очкосини қўлга киритди:
Ўзбекистон — 6 очко (тўплар нисбати бўйича мутлақ пешқадам);
Сурия — 3 очко;
Ҳиндистон — 3 очко;
Бангладеш — 0 очко.
Осиё кубоги U-20 саралаши. «В» гуруҳи, 2-тур
Ҳиндистон U-20 — Ўзбекистон U-20 — 0:4
Голлар: Улуғбек Маратов (29), Қувончбек Абраев (35), Шораҳим Шораҳмедов (66), Нурбек Сарсенбаев (90).
Ўзбекистон U-20 таркиби: Неъматуллоҳ Рустамжонов, Шораҳим Шораҳмедов, Азизбек Тўлқинбеков (С) (Беҳруз Абдусатторов, 80), Диёр Эрманов, Қувончбек Абраев (Ҳусан Кўпайсинов, 66), Абдулфайз Бобомуродов, Улуғбек Маратов (Асилбек Абдурасулов, 46), Озодбек Нажмиддинов, Қувонишбек Сайдалиев (Тоҳир Ашурбоев, 66), Муҳаммадали Дилшодбеков, Асилбек Алиев (Нурбек Сарсенбаев, 46).
Бангладеш U-20 — Сурия U-20 — 0:3
Голлар: Алан (44), Прахителоус (45+1), Ас Сарраж (90).
Олдинда ҳал қилувчи финал: Сурия билан тўқнашув
Гуруҳ ғолибини ва Осиё кубоги йўлланмаси соҳибини аниқлаб берувчи сўнгги 3-тур баҳси 6 сентябрь куни бўлиб ўтади. Унда Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари асосий рақобатчи — Сурия терма жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Сизнингча, Ўзбекистон U-20 ёшлар термаси 6 сентябрь кунги баҳсда ҳам йирик ҳисобдаги сериясини давом эттириб, гуруҳдан 100 фоизлик натижа билан чиқа оладими? Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдларининг бугунги ўйинига қандай баҳо берасиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…