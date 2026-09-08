«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди
Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг дастлабки турида Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси сафарда Португалиянинг «Порту» клубига қарши майдонга саф тортади. Португалия заминида кечадиган мазкур баҳс тунги соат 23:59 да старт олади. Бутун ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари диққат марказида бўлган ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг тақдири бўйича расмий қарор эълон қилинди — ҳамюртимиз учрашувни захира ўриндиғидан бошлайдиган бўлди. Хўш, бош мураббий майдонга қайси юлдузларни туширишга қарор қилди ва жамоанинг тактик схемаси қандай кўриниш олди? Мақола охирида эса асосий интрига — «шаҳарликлар»нинг барча чизиқлар бўйича тўлиқ асосий таркиби ва учрашув бошланиш вақтининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Чемпионлар лигасидаги илк қадам ва Португалиядаги кескин синов
«Манчестер Сити»нинг қитъа миқёсидаги юриши жиддий тўқнашув билан бошланади:
Еврокубокдаги янги старт: «Шаҳарликлар» янгиланган таркиб билан мусобақани ғалаба орқали бошлашни мақсад қилган;
Қаршилик ва босим: «Порту» ўз майдонида ҳар қандай гигант клубга қарши шиддатли қаршилик кўрсатишга қодир бўлган хавфли рақиб ҳисобланади;
Ўйин вақти: Европа футболи ихлосмандларини бедор қиладиган мазкур марказий баҳс Тошкент вақти билан тунги соат 23:59 да бошланади.
«Чемпионлар лигасидаги ҳар бир сафар учрашуви мураккаб тактик курашни талаб этади. Рақиб майдонида дастлабки дақиқалардан ташаббусни қўлга олиш муҳим», — дея таъкидланмоқда таҳлилий доираларда.
Ҳусановнинг захирада қолиши ва таркибдаги рақобат
Ўзбекистонлик легионернинг ҳолати ва мураббийлар қарори мухлислар орасида кенг муҳокама қилинмоқда:
Захирадан бошланиш: Бунгача қатор баҳсларда фаол ҳаракат қилган Абдуқодир Ҳусанов мазкур ўйин қайдномасидан ўрин олиб, мураббий қарори билан ўйинни захирада бошлайди;
Ўйин давомида имконият: Учрашув шиддати ва ҳимоя чизиғидаги эҳтиёждан келиб чиқиб, Ҳусановнинг иккинчи бўлимда майдонга тушиш эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда;
Қаттиқ рақобат: Мудофаа маркази ва қанотларида энг юқори даражадаги футболчилар тўплангани сабабли таркибда кучли ички кураш давом этмоқда.
Асосий ечим ва «Манчестер Сити»нинг расмий бошланғич таркиби
Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — бугунги баҳсни «шаҳарликлар» сафида қайси футболчилар илк дақиқалардан бошлаб беришидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, бош мураббий томонидан эълон қилинган расмий бошланғич ўн бирлик қуйидагича кўриниш олди:
Дарвозабон: Жанлуижи Доннарумма;
Ҳимоя чизиғи: Матеуш Нунес, Марк Геҳи, Рубен Диас, Йошко Гвардиол;
Ярим ҳимоячилар: Айюб Буадди, Энцо Фернандес, Райан Шерки;
Ҳужумчилар: Антуан Семенё, Фил Фоден, Эрлинг Ҳоланд.
Шундай қилиб, жамоа ҳужум марказида Ҳоландга таянган ҳолда, тунги соат 23:59 да Лиссабонда майдонга тушади, Абдуқодир Ҳусанов эса захира ўриндиғида ўз имкониятини кутади.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов учрашув давомида майдонга тушириладими ва «Манчестер Сити» сафарда «Порту» устидан ишончли ғалабага эриша оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини барча мухлисларга улашинг!
…