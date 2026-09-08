«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди

·54·Спорт
«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди

Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг дастлабки турида Англиянинг «Манчестер Сити» жамоаси сафарда Португалиянинг «Порту» клубига қарши майдонга саф тортади. Португалия заминида кечадиган мазкур баҳс тунги соат 23:59 да старт олади. Бутун ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари диққат марказида бўлган ҳимоячимиз Абдуқодир Ҳусановнинг тақдири бўйича расмий қарор эълон қилинди — ҳамюртимиз учрашувни захира ўриндиғидан бошлайдиган бўлди. Хўш, бош мураббий майдонга қайси юлдузларни туширишга қарор қилди ва жамоанинг тактик схемаси қандай кўриниш олди? Мақола охирида эса асосий интрига — «шаҳарликлар»нинг барча чизиқлар бўйича тўлиқ асосий таркиби ва учрашув бошланиш вақтининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Чемпионлар лигасидаги илк қадам ва Португалиядаги кескин синов

«Манчестер Сити»нинг қитъа миқёсидаги юриши жиддий тўқнашув билан бошланади:

  • Еврокубокдаги янги старт: «Шаҳарликлар» янгиланган таркиб билан мусобақани ғалаба орқали бошлашни мақсад қилган;

  • Қаршилик ва босим: «Порту» ўз майдонида ҳар қандай гигант клубга қарши шиддатли қаршилик кўрсатишга қодир бўлган хавфли рақиб ҳисобланади;

  • Ўйин вақти: Европа футболи ихлосмандларини бедор қиладиган мазкур марказий баҳс Тошкент вақти билан тунги соат 23:59 да бошланади.

«Чемпионлар лигасидаги ҳар бир сафар учрашуви мураккаб тактик курашни талаб этади. Рақиб майдонида дастлабки дақиқалардан ташаббусни қўлга олиш муҳим», — дея таъкидланмоқда таҳлилий доираларда.

Ҳусановнинг захирада қолиши ва таркибдаги рақобат

Ўзбекистонлик легионернинг ҳолати ва мураббийлар қарори мухлислар орасида кенг муҳокама қилинмоқда:

  • Захирадан бошланиш: Бунгача қатор баҳсларда фаол ҳаракат қилган Абдуқодир Ҳусанов мазкур ўйин қайдномасидан ўрин олиб, мураббий қарори билан ўйинни захирада бошлайди;

  • Ўйин давомида имконият: Учрашув шиддати ва ҳимоя чизиғидаги эҳтиёждан келиб чиқиб, Ҳусановнинг иккинчи бўлимда майдонга тушиш эҳтимоли жуда юқори баҳоланмоқда;

  • Қаттиқ рақобат: Мудофаа маркази ва қанотларида энг юқори даражадаги футболчилар тўплангани сабабли таркибда кучли ички кураш давом этмоқда.

Асосий ечим ва «Манчестер Сити»нинг расмий бошланғич таркиби

Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — бугунги баҳсни «шаҳарликлар» сафида қайси футболчилар илк дақиқалардан бошлаб беришидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, бош мураббий томонидан эълон қилинган расмий бошланғич ўн бирлик қуйидагича кўриниш олди:

  • Дарвозабон: Жанлуижи Доннарумма;

  • Ҳимоя чизиғи: Матеуш Нунес, Марк Геҳи, Рубен Диас, Йошко Гвардиол;

  • Ярим ҳимоячилар: Айюб Буадди, Энцо Фернандес, Райан Шерки;

  • Ҳужумчилар: Антуан Семенё, Фил Фоден, Эрлинг Ҳоланд.

Шундай қилиб, жамоа ҳужум марказида Ҳоландга таянган ҳолда, тунги соат 23:59 да Лиссабонда майдонга тушади, Абдуқодир Ҳусанов эса захира ўриндиғида ўз имкониятини кутади.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов учрашув давомида майдонга тушириладими ва «Манчестер Сити» сафарда «Порту» устидан ишончли ғалабага эриша оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини барча мухлисларга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Бугун, 23:30«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!Бугун, 23:25Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиРасман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиБугун, 23:20«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилиндиБугун, 23:12Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Бугун, 22:12Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиЛамин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди