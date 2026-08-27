Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»
Килиан Мбаппе яна бир бор ҳамма эътиборини ўзига қаратди. Франциялик юлдуз «Реал Сосьедад»га қарши учрашувда хет-трик қайд этиб, сўнгги вақтларда уни танқид қилганларга ижтимоий тармоқлар орқали қисқа, аммо кескин жавоб берди.
«Ким норози эди? Бу — хет-трик», — деб ёзди Мбаппе ўз саҳифасида.
Бу гап оддий пост эмас эди. Унда сўнгги вақтларда Мбаппенинг ўйинидан норози бўлганлар учун аниқ ишора бор эди.
Бир ўйин — уч гол ва битта жавоб
Испания чемпионати доирасида «Реал» ўз майдонида «Реал Сосьедад»ни қабул қилди. Жозе Моуринью бошқарувидаги мадридликлар рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашувнинг бош қаҳрамони эса Килиан Мбаппе бўлди. Франциялик ҳужумчи «Реал»нинг тўрт голидан учтасини ўз ҳисобига ёзиб, хет-трик муаллифига айланди.
«Ким норози эди? Бу — хет-трик».
Мбаппенинг ана шу бир оғиз гапи ўйиндан кейинги энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бирига айланди.
«Реал»нинг ғалабасида Мбаппенинг ўрни қандай бўлди?
Кўрсаткич
Натижа
Учрашув
«Реал» — «Реал Сосьедад»
Ҳисоб
4:1
Мбаппе голлари
3 та
Натижа
«Реал»нинг йирик ғалабаси
Мадридликлар учун бу ғалаба нафақат уч очко, балки жамоа ҳужумидаги асосий юлдузнинг кайфияти ва формаси ҳақида ҳам муҳим сигнал бўлди.
Мбаппе эса майдондаги жавобини ижтимоий тармоқларда ҳам давом эттирди.
Ўтган мавсумдаги рақамлар ҳам ёмон эмасди
Қизиғи шундаки, Килиан Мбаппени танқид қилишга сабаб бўлган баҳслар унинг шахсий статистикаси билан эмас, балки жамоавий натижалар билан ҳам боғлиқ эди.
Франциялик ҳужумчи ўтган мавсумда Испания чемпионатида «Реал» сафида:
31 та ўйин ўтказди;
25 та гол урди;
5 та голли узатма амалга оширди.
Яъни, Мбаппенинг индивидуал кўрсаткичлари юқори бўлган. Аммо мавсум якунида «қироллик клуби» бирор совринни қўлга кирита олмагани танқидларни янада кучайтирган эди.
Асосий савол: Мбаппе ҳақиқатан ҳам танқидларга жавоб бердими?
«Реал Сосьедад»га қарши учрашувдан кейин бу саволга жавоб анча равшан кўринади.
Мбаппе гап билан эмас, аввало майдонда жавоб қайтарди.
Учта гол. Йирик ғалаба. Ва ўйиндан кейин танқидчиларга қаратилган бир оғиз гап.
«Ким норози эди? Бу — хет-трик».
Франциялик юлдуз шу тариқа янги мавсумдаги энг муҳим сигналларидан бирини берди: Мбаппе ҳақида баҳс қилиш мумкин, уни танқид қилиш мумкин, аммо у ўз жавобини бериш учун майдонни танлайди.
Энди эса «Реал» мухлисларини яна бир савол қизиқтирмоқда: Мбаппенинг «Реал Сосьедад» дарвозасига урган уч голи янги голли сериянинг бошланишими?
…