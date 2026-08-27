Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»

·5·Спорт
Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»

Килиан Мбаппе яна бир бор ҳамма эътиборини ўзига қаратди. Франциялик юлдуз «Реал Сосьедад»га қарши учрашувда хет-трик қайд этиб, сўнгги вақтларда уни танқид қилганларга ижтимоий тармоқлар орқали қисқа, аммо кескин жавоб берди.

«Ким норози эди? Бу — хет-трик», — деб ёзди Мбаппе ўз саҳифасида.

Бу гап оддий пост эмас эди. Унда сўнгги вақтларда Мбаппенинг ўйинидан норози бўлганлар учун аниқ ишора бор эди.

Бир ўйин — уч гол ва битта жавоб

Испания чемпионати доирасида «Реал» ўз майдонида «Реал Сосьедад»ни қабул қилди. Жозе Моуринью бошқарувидаги мадридликлар рақибини 4:1 ҳисобида мағлуб этди.

Учрашувнинг бош қаҳрамони эса Килиан Мбаппе бўлди. Франциялик ҳужумчи «Реал»нинг тўрт голидан учтасини ўз ҳисобига ёзиб, хет-трик муаллифига айланди.

«Ким норози эди? Бу — хет-трик».

Мбаппенинг ана шу бир оғиз гапи ўйиндан кейинги энг кўп муҳокама қилинган мавзулардан бирига айланди.

«Реал»нинг ғалабасида Мбаппенинг ўрни қандай бўлди?

Кўрсаткич

Натижа

Учрашув

«Реал» — «Реал Сосьедад»

Ҳисоб

4:1

Мбаппе голлари

3 та

Натижа

«Реал»нинг йирик ғалабаси

Мадридликлар учун бу ғалаба нафақат уч очко, балки жамоа ҳужумидаги асосий юлдузнинг кайфияти ва формаси ҳақида ҳам муҳим сигнал бўлди.

Мбаппе эса майдондаги жавобини ижтимоий тармоқларда ҳам давом эттирди.

Ўтган мавсумдаги рақамлар ҳам ёмон эмасди

Қизиғи шундаки, Килиан Мбаппени танқид қилишга сабаб бўлган баҳслар унинг шахсий статистикаси билан эмас, балки жамоавий натижалар билан ҳам боғлиқ эди.

Франциялик ҳужумчи ўтган мавсумда Испания чемпионатида «Реал» сафида:

  • 31 та ўйин ўтказди;

  • 25 та гол урди;

  • 5 та голли узатма амалга оширди.

Яъни, Мбаппенинг индивидуал кўрсаткичлари юқори бўлган. Аммо мавсум якунида «қироллик клуби» бирор совринни қўлга кирита олмагани танқидларни янада кучайтирган эди.

Асосий савол: Мбаппе ҳақиқатан ҳам танқидларга жавоб бердими?

«Реал Сосьедад»га қарши учрашувдан кейин бу саволга жавоб анча равшан кўринади.

Мбаппе гап билан эмас, аввало майдонда жавоб қайтарди.

Учта гол. Йирик ғалаба. Ва ўйиндан кейин танқидчиларга қаратилган бир оғиз гап.

«Ким норози эди? Бу — хет-трик».

Франциялик юлдуз шу тариқа янги мавсумдаги энг муҳим сигналларидан бирини берди: Мбаппе ҳақида баҳс қилиш мумкин, уни танқид қилиш мумкин, аммо у ўз жавобини бериш учун майдонни танлайди.

Энди эса «Реал» мухлисларини яна бир савол қизиқтирмоқда: Мбаппенинг «Реал Сосьедад» дарвозасига урган уч голи янги голли сериянинг бошланишими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Бугун, 11:25ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?Бугун, 11:18«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!Бугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)