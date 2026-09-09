«Реал Мадрид» «Интер»ни мағлуб этди
«Реал Мадрид» Чемпионлар лигаси 2026/27 йилги мавсум лигасидаги илк учрашувини «Интер» устидан ғалаба билан бошлади. Мадриддаги «Сантьяго Бернабеу» стадионида ўтган баҳсда мезбонлар 2:1 ҳисобида устун келди.
Учрашувда ҳисоб 14-дақиқада очилди. Килиан Мбаппе «Реал Мадрид»ни олдинга олиб чиқди. 23-дақиқада Федерико Вальверде мезбонларнинг иккинчи голини урди.
«Интер» иккинчи бўлимда ҳисобни қисқартиришга эришди. 77-дақиқада Карлос Аугусто италияликлар номидан гол урди. Бироқ қолган вақтда «Интер» яна бир марта дарвозани ишғол қила олмади ва учрашув 2:1 ҳисобида якунланди.
Статистикада «Интер» тўп назорати бўйича устунлик қилди. Миланликлар тўпнинг 59 фоизига эгалик қилган бўлса, «Реал Мадрид»да бу кўрсаткич 41 фоизни ташкил этди.
Зарбалар бўйича ҳам меҳмонлар устун бўлди: «Интер» 15 марта зарба берди, «Реал Мадрид» эса 9 марта. Дарвоза томон аниқ зарбаларда эса мезбонлар 6:5 ҳисобида устунлик қилди.
«Интер» 565 та пас амалга ошириб, уларнинг 95 фоизини аниқ етказди. «Реал Мадрид» 362 та пас берган ва паслар аниқлиги 87 фоизни ташкил этган.
Учрашувда «Реал Мадрид» 12 марта қоида бузди ва 1 та сариқ карточка олди. «Интер» футболчилари 10 марта фол ишлатиб, 3 та сариқ карточка кўрди. Бурчак зарбалари бўйича меҳмонлар 11:4 ҳисобида устун бўлди.
Шу тариқа «Реал Мадрид» Чемпионлар лигаси лигасидаги дастлабки уч очкосини қўлга киритди.
…