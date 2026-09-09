Трамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтди
АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон билан можаро якунланганидан кейин нефт нархи кескин пасайишини тахмин қилди. Унинг айтишича, нефт нархи баррел учун $3 гача тушиши, кейин эса АҚШда ёқилғи қуйиш шохобчаларида бензин нархи галлонига $2 дан ҳам паст бўлиши мумкин. Бу ҳақда Interfax.ru хабар берди.
Трамп бу фикрларини Truth Social ижтимоий тармоғида билдирган. У нефт нархидаги пасайиш можаро тугаб, АҚШ Эрон билан урушда ғалаба қозонганидан кейин тез содир бўлишини айтган.
«Эрон билан урушда ғалаба қозонганимиздан кейин нефт нархи кескин тушади. Уч доллар галлон учун, охир-оқибат эса икки доллардан ҳам паст», деб ёзган АҚШ президенти.
Трамп нархларнинг пасайиши узоқ вақт талаб қилмаслигини алоҳида таъкидлаган.
Нефт ва ёқилғи нархлари масаласидаги прогноз АҚШда автомобил ёқилғиси қийматига ҳам таъсир қилиши мумкин. Президентнинг баёнотида асосий урғу бензин нархини пасайтиришга қаратилган.
Шунингдек, Трамп Эроннинг ядровий қуролга эга бўлишига йўл қўйилмаслигини яна бир бор таъкидлади.
…