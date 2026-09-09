Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?

·18·Спорт
Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?

УЕФА Чемпионлар лигаси доирасида кечган марказий тўқнашувда Мадриднинг «Реал» клуби Миланнинг «Интер» жамоасини 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратганига қарамай, «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью учрашув сценарийсидан кескин норози эканини билдирди. Португалиялик мутахассис таблодаги ғалабали натижа ортида жиддий муаммолар ва майдондаги ортиқча тартибсизлик яширинганини очиқ айтди. Хўш, дунёнинг энг тажрибали мураббийларидан бири ўз шогирдларининг қайси ҳаракатларини «телбалик» деб атади, Трентнинг янги амплуаси қандай баҳоланди ва мадридликларни олдинда қайси қийин синов кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — Моуриньюнинг плей-офф учун ҳисоб-китоблари ва «Реал»нинг кейинги сафар ўйини бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Жинниларча баҳс» ва назоратнинг йўқолиши: Моуриньюнинг танқидий баҳоси

Мураббий матбуот анжуманида оддий ғалаба билан овуниб қолмасдан, баҳснинг очиқ ва пала-партиш кечганини танқид остига олди:

  • «6:6 бўлиши мумкин эди»: Жозенинг таъкидлашича, ҳар икки томонда ҳаддан ташқари кўп қулай вазиятлар юзага келган ва беллашув теннис ҳисобидек 6:6 кўринишида якунланиши ҳам мумкин эди;

  • Назоратсизликдан норозилик: Мураббийга бундай бетартиб, «жинниларча» кечган футбол асло маъқул келмаслигини, у дарвозабоннинг тасодифий ва мўъжизавий сейвларига қарам бўлишни истамаслигини билдирди;

  • Идеал ғалаба формуласи: Португалиялик стратег жамоа кўплаб гол урган ҳолатда ҳам майдондаги ҳар бир қарични мутлақ ўз назоратида ушлаб туриши шарт эканини таъкидлади.

«Бизда янада кўпроқ гол уриш учун етарли имкониятлар бўлди. Ўйин мутлақо жинниларча кечди, бу эса менга асло ёқмайди. Менга вазиятни тўлиқ назорат қилиш ва дарвозабоннинг мўъжизаларига қарам бўлиб қолмаслик кўпроқ маъқул», — дея Моуриньюнинг сўзларини келтиради AS нашри.

Тактик экспериментлар: Трент янги позицияда, Вальверде эса марказ таянчи

Баҳс давомида «Реал» таркибида кузатилган тактик қайта қуришлар мураббий томонидан алоҳида қайд этилди:

  • Трент ярим ҳимоя марказида: Мураббий Трент Александер-Арнольдга марказдаги оғир меҳнати учун миннатдорлик билдирди, бироқ унинг табиий хусусиятлари бу позиция учун мукаммал мос келмаслигини ҳам яширмади;

  • Вальверденинг тактик сезгирлиги: Федерико Вальверде жамоавий зичликни ушлаб туришда ва майдондаги тактик тузилмани мукаммал ҳис қилишда асосий фигура бўлди;

  • Рақибнинг кучи: Моуринью «Интер»нинг турли тактик қуролларга эга жуда кучли жамоа эканини тан олиб, уларга қарши мудофаани сақлаш ўта мураккаб кечганини қўшимча қилди.

«Реал»нинг ЕЧЛдаги кейинги қадами

Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу асабий ғалабадан кейин «Реал»нинг плей-офф имкониятлари ва навбатдаги баҳси қачон бўлиб ўтишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Моуринью учун мусобақани уч очко билан бошлаш психологик жиҳатдан муҳим ютуқ бўлди. Мураббийнинг фикрича, бу муваффақият жамоани кейинги босқич сари бир қадам яқинлаштирди ва энди плей-оффни нақд қилиш учун яна уч очкога камроқ куч сарфлаш талаб этилади. «Қироллик клуби» Чемпионлар лигасининг иккинчи турида яна бир жиддий синовдан ўтади — Мадридликлар сафарда Италиянинг машҳур «Рома» клуби меҳмони бўлишади.

Сизнингча, Жозе Моуриньюнинг «Интер»га қарши ўйинда Трентни майдон марказида ўйнатиш қарори ўзини оқладими ёки бу позиция учун бошқа ярим ҳимоячи маъқулмиди? «Реал» навбатдаги турда «Рома» сафаридан ҳам уч очко билан қайта оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини «Реал» ишқибозларига улашинг!

Реал МадридЖозе МоуриньюИнтерЧемпионлар лигиТактик таҳлилПлей-оффФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Бугун, 08:30Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Бугун, 08:17Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 07:57 Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...Бугун, 07:37«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!Бугун, 07:30«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ бердиБугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди