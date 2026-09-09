Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?
УЕФА Чемпионлар лигаси доирасида кечган марказий тўқнашувда Мадриднинг «Реал» клуби Миланнинг «Интер» жамоасини 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратганига қарамай, «қироллик клуби» бош мураббийи Жозе Моуринью учрашув сценарийсидан кескин норози эканини билдирди. Португалиялик мутахассис таблодаги ғалабали натижа ортида жиддий муаммолар ва майдондаги ортиқча тартибсизлик яширинганини очиқ айтди. Хўш, дунёнинг энг тажрибали мураббийларидан бири ўз шогирдларининг қайси ҳаракатларини «телбалик» деб атади, Трентнинг янги амплуаси қандай баҳоланди ва мадридликларни олдинда қайси қийин синов кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — Моуриньюнинг плей-офф учун ҳисоб-китоблари ва «Реал»нинг кейинги сафар ўйини бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Жинниларча баҳс» ва назоратнинг йўқолиши: Моуриньюнинг танқидий баҳоси
Мураббий матбуот анжуманида оддий ғалаба билан овуниб қолмасдан, баҳснинг очиқ ва пала-партиш кечганини танқид остига олди:
«6:6 бўлиши мумкин эди»: Жозенинг таъкидлашича, ҳар икки томонда ҳаддан ташқари кўп қулай вазиятлар юзага келган ва беллашув теннис ҳисобидек 6:6 кўринишида якунланиши ҳам мумкин эди;
Назоратсизликдан норозилик: Мураббийга бундай бетартиб, «жинниларча» кечган футбол асло маъқул келмаслигини, у дарвозабоннинг тасодифий ва мўъжизавий сейвларига қарам бўлишни истамаслигини билдирди;
Идеал ғалаба формуласи: Португалиялик стратег жамоа кўплаб гол урган ҳолатда ҳам майдондаги ҳар бир қарични мутлақ ўз назоратида ушлаб туриши шарт эканини таъкидлади.
«Бизда янада кўпроқ гол уриш учун етарли имкониятлар бўлди. Ўйин мутлақо жинниларча кечди, бу эса менга асло ёқмайди. Менга вазиятни тўлиқ назорат қилиш ва дарвозабоннинг мўъжизаларига қарам бўлиб қолмаслик кўпроқ маъқул», — дея Моуриньюнинг сўзларини келтиради AS нашри.
Тактик экспериментлар: Трент янги позицияда, Вальверде эса марказ таянчи
Баҳс давомида «Реал» таркибида кузатилган тактик қайта қуришлар мураббий томонидан алоҳида қайд этилди:
Трент ярим ҳимоя марказида: Мураббий Трент Александер-Арнольдга марказдаги оғир меҳнати учун миннатдорлик билдирди, бироқ унинг табиий хусусиятлари бу позиция учун мукаммал мос келмаслигини ҳам яширмади;
Вальверденинг тактик сезгирлиги: Федерико Вальверде жамоавий зичликни ушлаб туришда ва майдондаги тактик тузилмани мукаммал ҳис қилишда асосий фигура бўлди;
Рақибнинг кучи: Моуринью «Интер»нинг турли тактик қуролларга эга жуда кучли жамоа эканини тан олиб, уларга қарши мудофаани сақлаш ўта мураккаб кечганини қўшимча қилди.
«Реал»нинг ЕЧЛдаги кейинги қадами
Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу асабий ғалабадан кейин «Реал»нинг плей-офф имкониятлари ва навбатдаги баҳси қачон бўлиб ўтишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Моуринью учун мусобақани уч очко билан бошлаш психологик жиҳатдан муҳим ютуқ бўлди. Мураббийнинг фикрича, бу муваффақият жамоани кейинги босқич сари бир қадам яқинлаштирди ва энди плей-оффни нақд қилиш учун яна уч очкога камроқ куч сарфлаш талаб этилади. «Қироллик клуби» Чемпионлар лигасининг иккинчи турида яна бир жиддий синовдан ўтади — Мадридликлар сафарда Италиянинг машҳур «Рома» клуби меҳмони бўлишади.
Сизнингча, Жозе Моуриньюнинг «Интер»га қарши ўйинда Трентни майдон марказида ўйнатиш қарори ўзини оқладими ёки бу позиция учун бошқа ярим ҳимоячи маъқулмиди? «Реал» навбатдаги турда «Рома» сафаридан ҳам уч очко билан қайта оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини «Реал» ишқибозларига улашинг!
…