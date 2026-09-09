Судялар учун минимал ёш 35 ёшдан 30 ёшга туширилиши мумкин

·69·Ўзбекистон
Судялар учун минимал ёш 35 ёшдан 30 ёшга туширилиши мумкин

Ўзбекистонда судялар ва халқ маслаҳатчилари учун белгиланган ёш чегарасини 35 ёшдан 30 ёшга тушириш таклиф этилмоқда. Шу билан бирга, судяликка номзодларни танлаш талабларини кучайтириш режалаштирилган. Бу ҳақда Podrobno.uz хабар берди.

Тегишли «Судяларнинг мақоми тўғрисида»ги қонун лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан биринчи ўқишда қабул қилинди.

Қонун лойиҳасида судяларнинг мақомини алоҳида қонун билан белгилаш биринчи марта таклиф этилмоқда. Депутатлар бу суд ҳокимияти мустақиллигини мустаҳкамлаш, судяларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини кучайтиришга хизмат қилишини билдирган.

Лойиҳага кўра, судя дастлаб беш йил муддатга тайинланади. Кейинчалик унинг ваколатлари номуайян муддатга давом эттирилиши кўзда тутилган.

Шу билан бирга, судя, суд раиси ва унинг ўринбосари лавозимларига номзодларга қўйиладиган талаблар кучайтирилади.

Қонун лойиҳасида яна бир янги институт, «истеъфодаги судя» мақомини қонунчиликда белгилаш таклиф этилмоқда. Бундай мақомга эга шахсларга, бошқа ҳуқуқлардан ташқари, профессионал медиация фаолияти билан шуғулланиш имконияти берилиши режалаштирилган.

Ҳужжатда судялар ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган нормалар ҳам назарда тутилган. Шунингдек, Олий суд ва қуйи бўғин судлари аппаратлари ишини яхшилаш бўйича чоралар белгиланмоқда.

Олий МажлисҚонунчиликСудялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Кеча, 22:01Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларКеча, 21:44Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Кеча, 21:27Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиШавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиКеча, 21:11Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиШавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиКеча, 18:34Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиСербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди