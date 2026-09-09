Судялар учун минимал ёш 35 ёшдан 30 ёшга туширилиши мумкин
Ўзбекистонда судялар ва халқ маслаҳатчилари учун белгиланган ёш чегарасини 35 ёшдан 30 ёшга тушириш таклиф этилмоқда. Шу билан бирга, судяликка номзодларни танлаш талабларини кучайтириш режалаштирилган. Бу ҳақда Podrobno.uz хабар берди.
Тегишли «Судяларнинг мақоми тўғрисида»ги қонун лойиҳаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан биринчи ўқишда қабул қилинди.
Қонун лойиҳасида судяларнинг мақомини алоҳида қонун билан белгилаш биринчи марта таклиф этилмоқда. Депутатлар бу суд ҳокимияти мустақиллигини мустаҳкамлаш, судяларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини кучайтиришга хизмат қилишини билдирган.
Лойиҳага кўра, судя дастлаб беш йил муддатга тайинланади. Кейинчалик унинг ваколатлари номуайян муддатга давом эттирилиши кўзда тутилган.
Шу билан бирга, судя, суд раиси ва унинг ўринбосари лавозимларига номзодларга қўйиладиган талаблар кучайтирилади.
Қонун лойиҳасида яна бир янги институт, «истеъфодаги судя» мақомини қонунчиликда белгилаш таклиф этилмоқда. Бундай мақомга эга шахсларга, бошқа ҳуқуқлардан ташқари, профессионал медиация фаолияти билан шуғулланиш имконияти берилиши режалаштирилган.
Ҳужжатда судялар ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган нормалар ҳам назарда тутилган. Шунингдек, Олий суд ва қуйи бўғин судлари аппаратлари ишини яхшилаш бўйича чоралар белгиланмоқда.
…