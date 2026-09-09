Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!

·4·Спорт
Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!

УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми 1-туридаёқ «Манчестер Сити»нинг сўнгги йиллардаги бош қуроли Эрлинг Холанд навбатдаги тарихий муваффақиятни расмийлаштирди. Португалиянинг «Порту» жамоасига қарши кечган баҳсда норвегиялик ҳужумчи рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилиб, нафақат жамоасига 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани тақдим этди, балки қитъанинг бош клублар мусобақаси тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 7-ўринга кўтарилиб олди. Унинг ҳар бир учрашувга бир тадан гол тўғри келаётган даҳшатли самарадорлиги футбол оламини яна бир бор ҳайратга солмоқда. Хўш, Холанд кимнинг рекордини янгилади ва унинг олдида жаҳон футболининг қайси даҳолари турибди? Мақола охирида эса асосий интрига — ЕЧЛ тарихидаги энг яхши снайперлар рўйхати ва мусобақада ҳамон тўп сураётган ягона асосий рақиб бўйича барча тафсилотларни билиб оласиз.

Томас Мюллер ортда қолдирилди: 59 ўйинда 59 та гол!

Норвегиялик «гол машинаси»нинг статистикаси замонавий футболда камдан-кам учрайдиган феноменал кўрсаткичларни кўрсатмоқда:

  • «Порту» дарвозасига дубл: Мусобақанинг умумий босқич 1-турида Холанд ўз маҳоратини тўлиқ намойиш этиб, иккита аниқ зарба билан ўйин тақдирини ҳал қилди;

  • Бенуқсон 100 фоизлик самарадорлик: Ушбу баҳсдан сўнг форварднинг Чемпионлар лигасидаги ҳисоби 59 та учрашувда 59 та голга етди — бу ҳар бир ўйинда камида битта гол демакдир;

  • Мюнхен афсонасидан ўзиб кетиш: Мазкур натижа эвазига у Германия ва «Бавария» фахри Томас Мюллерни ортда қолдирди. Мюллер 57 та гол уриши учун нақ 163 та беллашувда майдонга тушишга мажбур бўлган эди.

«Эрлинг Холанднинг бундай тезликда гол уриши ва 59 ўйиндаёқ 59 та гол маррасини забт этиши Чемпионлар лигаси солномасида мутлақо янги стандартни ўрнатди», — дейилади спорт шарҳларида.

ЕЧЛ тарихидаги энг буюк снайперлар: Холандни кимлар кутмоқда?

Рўйхатда 7-поғонани банд этган Холанднинг олдида фақатгина футбол тарихига исмлари олтин ҳарфлар билан ёзилган афсонавий тўпурарлар қолди:

  • Рауль Гонсалес ва Килиан Мбаппе — ҳар икки ҳужумчи ҳисобида 71 тадан гол мавжуд;

  • Карим Бензема — мусобақада 90 та гол муаллифи;

  • Роберт Левандовски — 109 та гол билан учинчи поғонада;

  • Лионель Месси — 129 та гол билан иккинчи ўринда;

  • Криштиану Роналду — 140 та гол билан мусобақанинг мутлақ рекордчиси бўлиб турибди.

Мбаппе билан кечадиган тарихий пойга

Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — Холанд ушбу афсоналарни қувиб ўта оладими ва унинг Чемпионлар лигасидаги бош рақиби ким бўлиб қолади. Энг муҳим хулоса шундаки, ушбу топ-7 тўпурарлар орасида фақат икки нафар футболчи — Эрлинг Холанд ҳамда Килиан Мбаппе ҳозирги кунда Чемпионлар лигасида тўп суришни фаол давом эттирмоқда. Қолган барча афсоналар (Роналду, Месси, Бензема, Рауль) Европани тарк этган ёки фаолиятини якунлаган. Бу эса келгуси йилларда айнан Холанд ва Мбаппе ўртасида Криштиану Роналдунинг 140 талик тахтини эгаллаш учун муросасиз тарихий пойга кечишини англатади.

Сизнингча, Эрлинг Холанд фаолияти якунига қадар Криштиану Роналдунинг 140 талик рекордини янгилаб, ЕЧЛ тарихидаги энг буюк тўпурарга айлана оладими? Ушбу пойгада Мбаппе ундан устун келиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим тарихий рекорд хабарини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

УЕФА Чемпионлар лигиЭрлинг ХоландТоп-7 голдорларКилиан МбаппеРоналдуМессиФутбол рекорди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?Бугун, 08:21Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Бугун, 08:17Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 07:57 Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...Бугун, 07:37«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!Бугун, 07:30«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ бердиБугун, 07:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди