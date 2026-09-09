Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!
УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми 1-туридаёқ «Манчестер Сити»нинг сўнгги йиллардаги бош қуроли Эрлинг Холанд навбатдаги тарихий муваффақиятни расмийлаштирди. Португалиянинг «Порту» жамоасига қарши кечган баҳсда норвегиялик ҳужумчи рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилиб, нафақат жамоасига 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани тақдим этди, балки қитъанинг бош клублар мусобақаси тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида 7-ўринга кўтарилиб олди. Унинг ҳар бир учрашувга бир тадан гол тўғри келаётган даҳшатли самарадорлиги футбол оламини яна бир бор ҳайратга солмоқда. Хўш, Холанд кимнинг рекордини янгилади ва унинг олдида жаҳон футболининг қайси даҳолари турибди? Мақола охирида эса асосий интрига — ЕЧЛ тарихидаги энг яхши снайперлар рўйхати ва мусобақада ҳамон тўп сураётган ягона асосий рақиб бўйича барча тафсилотларни билиб оласиз.
Томас Мюллер ортда қолдирилди: 59 ўйинда 59 та гол!
Норвегиялик «гол машинаси»нинг статистикаси замонавий футболда камдан-кам учрайдиган феноменал кўрсаткичларни кўрсатмоқда:
«Порту» дарвозасига дубл: Мусобақанинг умумий босқич 1-турида Холанд ўз маҳоратини тўлиқ намойиш этиб, иккита аниқ зарба билан ўйин тақдирини ҳал қилди;
Бенуқсон 100 фоизлик самарадорлик: Ушбу баҳсдан сўнг форварднинг Чемпионлар лигасидаги ҳисоби 59 та учрашувда 59 та голга етди — бу ҳар бир ўйинда камида битта гол демакдир;
Мюнхен афсонасидан ўзиб кетиш: Мазкур натижа эвазига у Германия ва «Бавария» фахри Томас Мюллерни ортда қолдирди. Мюллер 57 та гол уриши учун нақ 163 та беллашувда майдонга тушишга мажбур бўлган эди.
«Эрлинг Холанднинг бундай тезликда гол уриши ва 59 ўйиндаёқ 59 та гол маррасини забт этиши Чемпионлар лигаси солномасида мутлақо янги стандартни ўрнатди», — дейилади спорт шарҳларида.
ЕЧЛ тарихидаги энг буюк снайперлар: Холандни кимлар кутмоқда?
Рўйхатда 7-поғонани банд этган Холанднинг олдида фақатгина футбол тарихига исмлари олтин ҳарфлар билан ёзилган афсонавий тўпурарлар қолди:
Рауль Гонсалес ва Килиан Мбаппе — ҳар икки ҳужумчи ҳисобида 71 тадан гол мавжуд;
Карим Бензема — мусобақада 90 та гол муаллифи;
Роберт Левандовски — 109 та гол билан учинчи поғонада;
Лионель Месси — 129 та гол билан иккинчи ўринда;
Криштиану Роналду — 140 та гол билан мусобақанинг мутлақ рекордчиси бўлиб турибди.
Мбаппе билан кечадиган тарихий пойга
Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — Холанд ушбу афсоналарни қувиб ўта оладими ва унинг Чемпионлар лигасидаги бош рақиби ким бўлиб қолади. Энг муҳим хулоса шундаки, ушбу топ-7 тўпурарлар орасида фақат икки нафар футболчи — Эрлинг Холанд ҳамда Килиан Мбаппе ҳозирги кунда Чемпионлар лигасида тўп суришни фаол давом эттирмоқда. Қолган барча афсоналар (Роналду, Месси, Бензема, Рауль) Европани тарк этган ёки фаолиятини якунлаган. Бу эса келгуси йилларда айнан Холанд ва Мбаппе ўртасида Криштиану Роналдунинг 140 талик тахтини эгаллаш учун муросасиз тарихий пойга кечишини англатади.
Сизнингча, Эрлинг Холанд фаолияти якунига қадар Криштиану Роналдунинг 140 талик рекордини янгилаб, ЕЧЛ тарихидаги энг буюк тўпурарга айлана оладими? Ушбу пойгада Мбаппе ундан устун келиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим тарихий рекорд хабарини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…