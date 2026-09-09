Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминлади

·74·Спорт
Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминлади

Сешанба оқшомида Чемпионлар лигасининг лига босқичи доирасида «Манчестер Сити» сафарда Португалиянинг «Порту» клуби меҳмони бўлди. Оғир кечган учрашувда инглизлар жамоаси 2:0 ҳисобида зафар қучди ва мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттирди. Мазкур баҳсда дубл қайд этган ҳужумчи Эрлинг Холанд жамоанинг ғалабасида ҳал қилувчи рол ўйнади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эстадио до Драгао стадионидаги қизғин муҳит ва рақибнинг кучли босимига қарамай, «шаҳарликлар» ўйин охиригача ўз устунлигини ушлаб қолишди. Учрашувнинг биринчи бўлимида мезбонлар юқори суръатда ҳаракат қилиб, бироз ноқулайлик туғдирган бўлса-да, Холанд бош билан аниқ зарба бериб, ҳисобни очди. Ўйин якунига яқин эса норвегиялик ҳужумчи яқин масофадан иккинчи голни уриб, учрашув тақдирини ҳал қилди.

Қийин кураш ва муҳим ғалаба

Amazon Prime нашрига берган интервюсида Эрлинг Холанд ўйин жуда оғир кечганини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, майдонда футболчилар ўртасида ҳар бир қарич майдон учун кескин кураш кетган ва рақиб жамоа жуда таъсирли ўйин намойиш этган.

«Бу жуда қийин жанг бўлди, футболчиларма-футболчи кураш кечди. Улар ажойиб жамоа ва ажойиб футбол ўйнашади, шунинг учун уларга қойил қолиш керак», — деди ҳужумчи. Унинг қўшимча қилишича, босим юқори бўлган шароитда энг йирик саҳнада натижа кўрсатиш талаб этилади ва жамоа бугун айнан шуни уддалай олди.

Агуеро рекордининг такрорланиши

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу учрашувдаги иккита гол Эрлинг Холанд учун Чемпионлар лигасида «Манчестер Сити» сафидаги 36-голга айланди. Шу тариқа, у атиги 40 та учрашувда қатнашиб, клуб афсонаси Серхиё Агуеро рекордини такрорлади ва Европанинг нуфузли турнирида жамоанинг барча вақтлардаги энг яхши тўпурари унвонини тенг равишда бўлишиб олди.

Ҳужумчи жамоа ичидаги муҳит ва талабчанлик ҳақида гапирар экан, Манчестер Сити кийиниш хонасида ҳар доим юксалиш талаб этилишини таъкидлади. «Биз бир-биримиздан кўп нарсани талаб қилишимиз керак, ғалаба қозонишимиз шарт. Манчестер Сити сафида доимо ғалаба қозониш ва совринларни қўлга киритиш талаб этилади», — дея якунлади норвегиялик футболчи.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПортуЧемпионлар лигасиСерхиё Агуеро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиЗинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиБугун, 09:36Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Бугун, 09:03Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...Бугун, 08:56Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Бугун, 08:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг