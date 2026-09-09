Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминлади
Сешанба оқшомида Чемпионлар лигасининг лига босқичи доирасида «Манчестер Сити» сафарда Португалиянинг «Порту» клуби меҳмони бўлди. Оғир кечган учрашувда инглизлар жамоаси 2:0 ҳисобида зафар қучди ва мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттирди. Мазкур баҳсда дубл қайд этган ҳужумчи Эрлинг Холанд жамоанинг ғалабасида ҳал қилувчи рол ўйнади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эстадио до Драгао стадионидаги қизғин муҳит ва рақибнинг кучли босимига қарамай, «шаҳарликлар» ўйин охиригача ўз устунлигини ушлаб қолишди. Учрашувнинг биринчи бўлимида мезбонлар юқори суръатда ҳаракат қилиб, бироз ноқулайлик туғдирган бўлса-да, Холанд бош билан аниқ зарба бериб, ҳисобни очди. Ўйин якунига яқин эса норвегиялик ҳужумчи яқин масофадан иккинчи голни уриб, учрашув тақдирини ҳал қилди.
Қийин кураш ва муҳим ғалабаAmazon Prime нашрига берган интервюсида Эрлинг Холанд ўйин жуда оғир кечганини таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, майдонда футболчилар ўртасида ҳар бир қарич майдон учун кескин кураш кетган ва рақиб жамоа жуда таъсирли ўйин намойиш этган.
«Бу жуда қийин жанг бўлди, футболчиларма-футболчи кураш кечди. Улар ажойиб жамоа ва ажойиб футбол ўйнашади, шунинг учун уларга қойил қолиш керак», — деди ҳужумчи. Унинг қўшимча қилишича, босим юқори бўлган шароитда энг йирик саҳнада натижа кўрсатиш талаб этилади ва жамоа бугун айнан шуни уддалай олди.
Агуеро рекордининг такрорланишиixbt.com маълумотига кўра, ушбу учрашувдаги иккита гол Эрлинг Холанд учун Чемпионлар лигасида «Манчестер Сити» сафидаги 36-голга айланди. Шу тариқа, у атиги 40 та учрашувда қатнашиб, клуб афсонаси Серхиё Агуеро рекордини такрорлади ва Европанинг нуфузли турнирида жамоанинг барча вақтлардаги энг яхши тўпурари унвонини тенг равишда бўлишиб олди.
Ҳужумчи жамоа ичидаги муҳит ва талабчанлик ҳақида гапирар экан, Манчестер Сити кийиниш хонасида ҳар доим юксалиш талаб этилишини таъкидлади. «Биз бир-биримиздан кўп нарсани талаб қилишимиз керак, ғалаба қозонишимиз шарт. Манчестер Сити сафида доимо ғалаба қозониш ва совринларни қўлга киритиш талаб этилади», — дея якунлади норвегиялик футболчи.
…