Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди

·6·Спорт
Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди

УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми умумий босқич 1-турида Англия чемпиони «Манчестер Сити» Португалиянинг мураккаб ва босимли «Драгау» стадионида «Порту» клуби меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашув якунлангач, «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска ўйин сценарийси, яратилган вазиятлар ҳамда футболчиларининг қатъий интизоми борасида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. У ўз жамоасининг сафардаги беллашувда мезбонларга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмаганини алоҳида эътироф этди. Хўш, Мареска шогирдлари қайси жиҳатлари билан рақибдан устун келди, Ҳоланд қандай муҳим дақиқаларда тўп киритди ва манчестерликларни октябрь ойида қандай грандиоз баҳс кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоанинг навбатдаги супертўқнашуви ва турнирнинг 2-тури тақвими бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Драгау»даги мукаммал назорат ва Маресканинг баҳоси

Италиялик мутахассис ўйиндан сўнг жамоасининг майдонда кўрсатган сифатли ҳаракатларига юқори баҳо берди:

  • Ҳар икки бўлимдаги тўлиқ устунлик: Мареска шогирдлари баҳснинг дастлабки 45 дақиқалигида ҳам, танаффусдан кейин ҳам бирдек ишончли ҳаракат қилиб, ғалаба учун етарлича қулай вазиятларни юзага келтиришди;

  • Рақибни тўлиқ зарарсизлантириш: Бош мураббийнинг таъкидлашича, манчестерликлар мезбонларнинг хавфли ҳужумларини илдизи билан кесиб ташлаб, уларга дарвоза олдида деярли ҳеч қандай фаоллик кўрсатишга йўл қўйишмади;

  • Қийин стадиондаги синов: «Порту»нинг ўз уйида жуда тажовузкор ўйнашини ҳисобга олган мураббий, бундай босимли майдонда ташаббусни тўлиқ сақлаб қолиш ва ғалаба қозониш алоҳида маҳорат талаб этганини очиқ тан олди.

«Биринчи ва иккинчи бўлимларда ҳам ғалаба қозониш учун етарлича вазиятлар яратдик. Менимча, биз бунга тўлиқ лойиқ эдик. Рақибга деярли ҳеч нарса қилишга имкон бермадик. Айниқса, ушбу стадионда кўрсатган ўйинимиздан мамнунман, бу ерда доим ўйнаш жуда қийин кечади», — дея Маресканинг сўзларини келтиради УEФА расмий сайти.

Эрлинг Ҳоланддан муҳим нуқталар ва сафардаги 2:0 ҳисоби

Учрашув тақдирини «Манчестер Сити»нинг сўнгги пайтлардаги бош тўпурари якка ўзи ҳал қилиб берди:

  • Иккинчи бўлим бошидаги тезкор зарба: Танаффусдан қайтиш биланоқ, 47-дақиқада норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Ҳоланд мезбонлар ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди;

  • Ўйинга қўйилган сўнгги нуқта: Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқасида Ҳоланд яна бир бор дарвозани аниқ нишонга олиб, ўзининг дублини расмийлаштирди ва якуний 2:0 ҳисобидаги ишончли муваффақиятни таъминлади.

14 октябрь кунги супержанг

Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг 2-турида клубларни қандай рақиблар кутаётгани ва баҳслар қачон бўлиб ўтишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, кейинги тур ҳар иккала клуб учун янада кескин ва шиддатли синовларни тақдим этади. Жумладан, ўз майдонида мағлубиятга учраган «Порту» сафарда Испаниянинг ноқулай жамоаси саналган «Бетис» меҳмони бўлади. «Манчестер Сити» эса ўз уйида — «Этиҳад» стадионида Европанинг энг номдор суперклубларидан бири бўлмиш Франциянинг «ПСЖ» жамоасига қарши марказий қарама-қаршиликда майдонга тушади. Ҳар иккала ўйин ҳам 14 октябрь куни ўтказилиши расман белгиланган.

Сизнингча, Энцо Мареска бошқарувидаги «Манчестер Сити» 14 октябрь куни ўз майдонида «ПСЖ» тўсиғидан ҳам шундай ишонч билан ўта оладими? Эрлинг Ҳоланднинг ЕЧЛдаги бундай даҳшатли самарадорлиги жамоани ушбу мавсумда яна бош соврин сари етаклай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол хабарини спорт ишқибозларига улашинг!

УЕФА Чемпионлар лигиМанчестер СитиПортуЭрлинг ҲоландЭнцо МарескаДрагауПСЖБетис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиЗинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиБугун, 09:36Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиБугун, 09:19Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Бугун, 09:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг