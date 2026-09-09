Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди
УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсуми умумий босқич 1-турида Англия чемпиони «Манчестер Сити» Португалиянинг мураккаб ва босимли «Драгау» стадионида «Порту» клуби меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Учрашув якунлангач, «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска ўйин сценарийси, яратилган вазиятлар ҳамда футболчиларининг қатъий интизоми борасида ўз мулоҳазалари билан ўртоқлашди. У ўз жамоасининг сафардаги беллашувда мезбонларга деярли ҳеч қандай имконият қолдирмаганини алоҳида эътироф этди. Хўш, Мареска шогирдлари қайси жиҳатлари билан рақибдан устун келди, Ҳоланд қандай муҳим дақиқаларда тўп киритди ва манчестерликларни октябрь ойида қандай грандиоз баҳс кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоанинг навбатдаги супертўқнашуви ва турнирнинг 2-тури тақвими бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Драгау»даги мукаммал назорат ва Маресканинг баҳоси
Италиялик мутахассис ўйиндан сўнг жамоасининг майдонда кўрсатган сифатли ҳаракатларига юқори баҳо берди:
Ҳар икки бўлимдаги тўлиқ устунлик: Мареска шогирдлари баҳснинг дастлабки 45 дақиқалигида ҳам, танаффусдан кейин ҳам бирдек ишончли ҳаракат қилиб, ғалаба учун етарлича қулай вазиятларни юзага келтиришди;
Рақибни тўлиқ зарарсизлантириш: Бош мураббийнинг таъкидлашича, манчестерликлар мезбонларнинг хавфли ҳужумларини илдизи билан кесиб ташлаб, уларга дарвоза олдида деярли ҳеч қандай фаоллик кўрсатишга йўл қўйишмади;
Қийин стадиондаги синов: «Порту»нинг ўз уйида жуда тажовузкор ўйнашини ҳисобга олган мураббий, бундай босимли майдонда ташаббусни тўлиқ сақлаб қолиш ва ғалаба қозониш алоҳида маҳорат талаб этганини очиқ тан олди.
«Биринчи ва иккинчи бўлимларда ҳам ғалаба қозониш учун етарлича вазиятлар яратдик. Менимча, биз бунга тўлиқ лойиқ эдик. Рақибга деярли ҳеч нарса қилишга имкон бермадик. Айниқса, ушбу стадионда кўрсатган ўйинимиздан мамнунман, бу ерда доим ўйнаш жуда қийин кечади», — дея Маресканинг сўзларини келтиради УEФА расмий сайти.
Эрлинг Ҳоланддан муҳим нуқталар ва сафардаги 2:0 ҳисоби
Учрашув тақдирини «Манчестер Сити»нинг сўнгги пайтлардаги бош тўпурари якка ўзи ҳал қилиб берди:
Иккинчи бўлим бошидаги тезкор зарба: Танаффусдан қайтиш биланоқ, 47-дақиқада норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Ҳоланд мезбонлар ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди;
Ўйинга қўйилган сўнгги нуқта: Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+1-дақиқасида Ҳоланд яна бир бор дарвозани аниқ нишонга олиб, ўзининг дублини расмийлаштирди ва якуний 2:0 ҳисобидаги ишончли муваффақиятни таъминлади.
14 октябрь кунги супержанг
Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг 2-турида клубларни қандай рақиблар кутаётгани ва баҳслар қачон бўлиб ўтишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, кейинги тур ҳар иккала клуб учун янада кескин ва шиддатли синовларни тақдим этади. Жумладан, ўз майдонида мағлубиятга учраган «Порту» сафарда Испаниянинг ноқулай жамоаси саналган «Бетис» меҳмони бўлади. «Манчестер Сити» эса ўз уйида — «Этиҳад» стадионида Европанинг энг номдор суперклубларидан бири бўлмиш Франциянинг «ПСЖ» жамоасига қарши марказий қарама-қаршиликда майдонга тушади. Ҳар иккала ўйин ҳам 14 октябрь куни ўтказилиши расман белгиланган.
Сизнингча, Энцо Мареска бошқарувидаги «Манчестер Сити» 14 октябрь куни ўз майдонида «ПСЖ» тўсиғидан ҳам шундай ишонч билан ўта оладими? Эрлинг Ҳоланднинг ЕЧЛдаги бундай даҳшатли самарадорлиги жамоани ушбу мавсумда яна бош соврин сари етаклай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол хабарини спорт ишқибозларига улашинг!
…