Жозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилди

·0·Спорт
Жозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилди

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 1-турида Миланнинг «Интер» клубини 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратган Мадриднинг «Реал» жамоаси бош мураббийи Жозе Моуриньо баҳс якунларига нисбатан ўз баҳосини берди. Португалиялик мутахассис таблодаги кичик фарққа қарамай, жамоаси кўрсатган фантастик ўйин, амалга оширилган пухта режа ҳамда бой берилган улкан имкониятлар ҳақида очиқ гапирди. Унинг фикрича, мадридликларнинг прессинг бўйича машғулотларда сайқалланган тактик тизими италияликларнинг барча режаларини чиппакка чиқарган. Хўш, Моуриньо ўз футболчиларидан нима сабабдан бу қадар мамнун, нега ҳисоб йирик бўлиши мумкин эди ва «қироллик клуби»ни навбатдаги турда қандай синов кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — «Реал»нинг кейинги рақиби ва бўлажак шиддатли қарама-қаршиликнинг аниқ санаси бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Фантастик меҳнат ва бой берилган йирик ҳисоб: Моуриньо нималардан мамнун?

«Қироллик клуби» устози ўйиндан кейинги баёнотида шогирдларининг оғир шароитда намойиш этган характерини юқори баҳолади:

  • «Оғир баҳсдаги фантастик иш»: Моуриньо футболчилар жуда мураккаб шароитда ҳақиқий жасорат кўрсатганини ва беллашув томошабинлар учун асло зерикарли кечмаганини алоҳида эътироф этди;

  • Йирик ҳисоб имконияти: Мураббийнинг таъкидлашича, «Реал» биринчи бўлимнинг сўнгги дақиқаларигача 3:0 ҳисобида олдинда бориши, ўйин якунига қадар эса умумий ҳисобни ҳатто 4:0 ёки 5:0 кўринишига келтириб қўйиши учун етарлича имкониятларга эга бўлган;

  • Машғулотларда сайқалланган сир: Бош мураббий жамоанинг асосий ютуғи прессинг тизимига бориб тақалишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, қайси футболчиларга қарши, қаерда ва қандай вазиятда босим ўтказиш машғулотларда батафсил ва аниқ ишлаб чиқилган.

«Футболчиларимни мақтамоқчиман, чунки прессинг — жамоа машғулотларда доимий ишлайдиган жиҳат. Биз прессинг қилиш учун вазиятларни олдиндан танлаймиз, қандай, қаерда ва қайси футболчиларга қарши прессинг қилишни аниқ белгилаб оламиз», — дея Моуриньонинг сўзларини Madrid Universal Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилди.

14 октябрь кунги Рим синови

Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛни уч очко билан бошлаб олган «Реал»нинг навбатдаги сафар учрашуви ва ундаги тактик ёндашувлардир. Энг муҳим хулоса шундаки, Жозе Моуринио шогирдлари турнирнинг иккинчи турида ҳам осон бўлмаган синовдан ўтишади. Мадрид жамоаси навбатдаги баҳсни сафарда Италиянинг яна бир гранди саналган «Рома» клубига қарши ўтказади. Муросасиз ва шиддатли кечиши кутилаётган ушбу марказий қарама-қаршилик 14 октябрь куни бўлиб ўтиши расман белгиланган.

Сизнингча, «Реал» ҳақиқатан ҳам «Интер»ни 4:0 ёки 5:0 ҳисобида мағлуб этиши мумкин эдими ёки италияликлар ҳисобнинг 2:1 бўлиб қолишида муносиб курашдими? Моуриньонинг аниқ йўналтирилган прессинг услуби 14 октябрь куни сафарда собиқ жамоаси «Рома»га қарши ҳам ўз натижасини берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини «Реал» ишқибозларига улашинг!

РеалИнтерМоуриньоЧемпионлар лигиФутболПрессингЕЧЛМадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиЗинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиБугун, 09:36Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиБугун, 09:19Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Бугун, 09:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг