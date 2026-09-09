Жозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилди
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 1-турида Миланнинг «Интер» клубини 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратган Мадриднинг «Реал» жамоаси бош мураббийи Жозе Моуриньо баҳс якунларига нисбатан ўз баҳосини берди. Португалиялик мутахассис таблодаги кичик фарққа қарамай, жамоаси кўрсатган фантастик ўйин, амалга оширилган пухта режа ҳамда бой берилган улкан имкониятлар ҳақида очиқ гапирди. Унинг фикрича, мадридликларнинг прессинг бўйича машғулотларда сайқалланган тактик тизими италияликларнинг барча режаларини чиппакка чиқарган. Хўш, Моуриньо ўз футболчиларидан нима сабабдан бу қадар мамнун, нега ҳисоб йирик бўлиши мумкин эди ва «қироллик клуби»ни навбатдаги турда қандай синов кутмоқда? Мақола охирида эса асосий интрига — «Реал»нинг кейинги рақиби ва бўлажак шиддатли қарама-қаршиликнинг аниқ санаси бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Фантастик меҳнат ва бой берилган йирик ҳисоб: Моуриньо нималардан мамнун?
«Қироллик клуби» устози ўйиндан кейинги баёнотида шогирдларининг оғир шароитда намойиш этган характерини юқори баҳолади:
«Оғир баҳсдаги фантастик иш»: Моуриньо футболчилар жуда мураккаб шароитда ҳақиқий жасорат кўрсатганини ва беллашув томошабинлар учун асло зерикарли кечмаганини алоҳида эътироф этди;
Йирик ҳисоб имконияти: Мураббийнинг таъкидлашича, «Реал» биринчи бўлимнинг сўнгги дақиқаларигача 3:0 ҳисобида олдинда бориши, ўйин якунига қадар эса умумий ҳисобни ҳатто 4:0 ёки 5:0 кўринишига келтириб қўйиши учун етарлича имкониятларга эга бўлган;
Машғулотларда сайқалланган сир: Бош мураббий жамоанинг асосий ютуғи прессинг тизимига бориб тақалишини билдирди. Унинг сўзларига кўра, қайси футболчиларга қарши, қаерда ва қандай вазиятда босим ўтказиш машғулотларда батафсил ва аниқ ишлаб чиқилган.
«Футболчиларимни мақтамоқчиман, чунки прессинг — жамоа машғулотларда доимий ишлайдиган жиҳат. Биз прессинг қилиш учун вазиятларни олдиндан танлаймиз, қандай, қаерда ва қайси футболчиларга қарши прессинг қилишни аниқ белгилаб оламиз», — дея Моуриньонинг сўзларини Madrid Universal Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида эълон қилди.
14 октябрь кунги Рим синови
Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛни уч очко билан бошлаб олган «Реал»нинг навбатдаги сафар учрашуви ва ундаги тактик ёндашувлардир. Энг муҳим хулоса шундаки, Жозе Моуринио шогирдлари турнирнинг иккинчи турида ҳам осон бўлмаган синовдан ўтишади. Мадрид жамоаси навбатдаги баҳсни сафарда Италиянинг яна бир гранди саналган «Рома» клубига қарши ўтказади. Муросасиз ва шиддатли кечиши кутилаётган ушбу марказий қарама-қаршилик 14 октябрь куни бўлиб ўтиши расман белгиланган.
Сизнингча, «Реал» ҳақиқатан ҳам «Интер»ни 4:0 ёки 5:0 ҳисобида мағлуб этиши мумкин эдими ёки италияликлар ҳисобнинг 2:1 бўлиб қолишида муносиб курашдими? Моуриньонинг аниқ йўналтирилган прессинг услуби 14 октябрь куни сафарда собиқ жамоаси «Рома»га қарши ҳам ўз натижасини берадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини «Реал» ишқибозларига улашинг!
…