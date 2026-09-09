Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқда
Интер Маями ҳужумчиси Лионель Месси Испания иккинчи дивизионида иштирок этувчи КД Элденсе клубини тўлиқ сотиб олиш бўйича дастлабки келишувга эришди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик юлдуз келгусида Каталонияга қайтишни режалаштирган ҳолда ўзининг бизнес империясини кенгайтириб, ушбу спорт лойиҳасини амалга оширишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Marca нашрининг маълумотларига кўра, тажрибали футболчи барча текширув жараёнлари якунлангач, учинчи шахсларнинг иштирокисиз клуб акцияларининг 100 фоизини ўз қўлига киритади. Ҳозирда ушбу йирик битим Испания Олий спорт кенгашининг расмий тасдиқлашини кутмоқда.
Клуб бошқарувидаги ўзгаришлар ва рақобатАликанте провинциясида жойлашган мазкур жамоа шу пайтгача тадбиркор Хуан Карлос Трухилё бошчилигидаги халқаро инвестиция гуруҳи тасарруфида эди. Бунгача аргентиналик инвестор Рикардо Пини 12 миллион евро миқдорида таклиф билан чиққан бўлса-да, Лионель Мессининг кутилмаган аралашуви вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.
Ушбу стратегик қадам Месси оиласининг спортдаги активларини янада кенгайтирмоқда. Хусусан, жорий йил бошида улар Испаниянинг бешинчи дивизиони вакили бўлган УE Корнеля клубини ҳам сотиб олган эдилар. Шунингдек, Лионель ўнинг яқин дўсти Луис Суарес билан биргаликда Уругуининг Депортиво ЛСМ клубини ҳам қўлга киритган.
Майдондаги қийинчиликлар ва янги умидларБироқ, майдондаги ишлар ҳозирча жамоа учун кўнгилдагидек эмас. КД Элденсе мавсумнинг дастлабки тўрт турида атиги икки очко жамғаргач, бош мураббий Клаудио Барраган истеъфога чиқарилди. Клуб раҳбарияти Сегунда дивизионидаги муваффақиятсизликларнинг олдини олиш учун зудлик билан янги мутахассисни топишга мажбур.
Лионель Мессининг акциядор сифатида жамоага келиши клуб учун молиявий барқарорлик ва стратегик аниқликни таъминлаши кутилмоқда. Бу эса Элда шаҳри жамоасининг келгусидаги фаолиятида туб бурилиш ясаши мумкин.
…