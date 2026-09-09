Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқда

·35·Спорт
Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқда

Интер Маями ҳужумчиси Лионель Месси Испания иккинчи дивизионида иштирок этувчи КД Элденсе клубини тўлиқ сотиб олиш бўйича дастлабки келишувга эришди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик юлдуз келгусида Каталонияга қайтишни режалаштирган ҳолда ўзининг бизнес империясини кенгайтириб, ушбу спорт лойиҳасини амалга оширишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Marca нашрининг маълумотларига кўра, тажрибали футболчи барча текширув жараёнлари якунлангач, учинчи шахсларнинг иштирокисиз клуб акцияларининг 100 фоизини ўз қўлига киритади. Ҳозирда ушбу йирик битим Испания Олий спорт кенгашининг расмий тасдиқлашини кутмоқда.

Клуб бошқарувидаги ўзгаришлар ва рақобат

Аликанте провинциясида жойлашган мазкур жамоа шу пайтгача тадбиркор Хуан Карлос Трухилё бошчилигидаги халқаро инвестиция гуруҳи тасарруфида эди. Бунгача аргентиналик инвестор Рикардо Пини 12 миллион евро миқдорида таклиф билан чиққан бўлса-да, Лионель Мессининг кутилмаган аралашуви вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.

Ушбу стратегик қадам Месси оиласининг спортдаги активларини янада кенгайтирмоқда. Хусусан, жорий йил бошида улар Испаниянинг бешинчи дивизиони вакили бўлган УE Корнеля клубини ҳам сотиб олган эдилар. Шунингдек, Лионель ўнинг яқин дўсти Луис Суарес билан биргаликда Уругуининг Депортиво ЛСМ клубини ҳам қўлга киритган.

Майдондаги қийинчиликлар ва янги умидлар

Бироқ, майдондаги ишлар ҳозирча жамоа учун кўнгилдагидек эмас. КД Элденсе мавсумнинг дастлабки тўрт турида атиги икки очко жамғаргач, бош мураббий Клаудио Барраган истеъфога чиқарилди. Клуб раҳбарияти Сегунда дивизионидаги муваффақиятсизликларнинг олдини олиш учун зудлик билан янги мутахассисни топишга мажбур.

Лионель Мессининг акциядор сифатида жамоага келиши клуб учун молиявий барқарорлик ва стратегик аниқликни таъминлаши кутилмоқда. Бу эса Элда шаҳри жамоасининг келгусидаги фаолиятида туб бурилиш ясаши мумкин.

Лионель МессиКД ЭлденсеИнтер МаямиИспания футболиСегунда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиЗинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиБугун, 09:36Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиБугун, 09:19Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Бугун, 09:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг