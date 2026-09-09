Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватлади

·38·Спорт
Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватлади

Мадриднинг Реал клуби афсонаси Зинедин Зидан Лионель Мессининг 2026-йилги Олтин тўп мукофоти учун курашдаги имкониятларини юқори баҳолаб, фахрий ҳужумчининг ўйинига юқори баҳо берди. унинг фикрича, аргентиналик юлдуз ҳамон ўз мавқеини сақлаб қолган ва бошқалардан устун турибди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, француз мураббийи футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи борасидаги барча баҳсларга якун ясаш вақти келганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 39 ёшли Лионель Месси 2025–2026-йилги мавсум давомида ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида ажойиб натижаларга эришди. У ўтказилган 49 та учрашувда 45 та гол уриб, 30 та голли узатмани амалга оширди ҳамда Интер Маями жамоасига MLS чемпионлигини олиб келди. Шунингдек, у Аргентина миллий жамоаси сафида жаҳон чемпионати финалига қадар етиб бориб, 8 та гол киритишга муваффақ бўлди.

Узоқ йиллик барқарорлик ва Зиданнинг эътирофи

Зинедин Зидан профессионал фаолиятнинг сўнгги йилларида ҳам юқори савияни сақлаб қолиш қанчалик қийин эканини кўпчилик тушуниб етмаслигини қайд этди. У Мессининг ушбу ютуқлари ва узоқ йиллик барқарорлиги бошқа даъвогарларникига нисбатан салмоқлироқ эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Зидан ўзининг интервюсида бу борадаги фикрларини қуйидагича изоҳлади: "Мен Мессига юз марта овоз берган бўлардим. Одамлар 39 ёшда ҳам дунёнинг энг яхши ўйинчилари сафида қолиш қанчалик қийин эканини тўла англаб етишмаяпти, деб ўйлайман".

Франциялик собиқ футболчи ва мураббий аргентиналик ҳужумчининг навбатдаги нуфузли совринни қўлга киритишига шубҳа қилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, футбол оламида ГОАТ (барча замонларнинг энг буюк ўйинчиси) мақоми борасида ҳамон иккаланиб юрганлар ҳақиқий футбол муҳитига мос келмайди.

Тарихий тақдирлаш маросими

Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги Олтин тўп совриндорининг номи 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали маросимда расман эълон қилинади. Ушбу нуфузли 70-юбилей тақдирлаш маросими ўз тарихида илк бор Париж шаҳридан ташқарида ўтказилиши билан ҳам аҳамиятлидир.

Ҳозирда бутун футбол жамоатчилиги Лионель Мессининг ички чемпионатдаги ва халқаро майдондаги ёрқин ўйинлари унга навбатдаги олтин тўпни олиб келиш-келмаслигини катта қизиқиш билан кутмоқда.

Лионель МессиЗинедин ЗиданОлтин топИнтер МаямиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиБугун, 09:19Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Бугун, 09:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг