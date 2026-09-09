Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватлади
Мадриднинг Реал клуби афсонаси Зинедин Зидан Лионель Мессининг 2026-йилги Олтин тўп мукофоти учун курашдаги имкониятларини юқори баҳолаб, фахрий ҳужумчининг ўйинига юқори баҳо берди. унинг фикрича, аргентиналик юлдуз ҳамон ўз мавқеини сақлаб қолган ва бошқалардан устун турибди. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, француз мураббийи футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи борасидаги барча баҳсларга якун ясаш вақти келганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 39 ёшли Лионель Месси 2025–2026-йилги мавсум давомида ҳам клуб, ҳам терма жамоа сафида ажойиб натижаларга эришди. У ўтказилган 49 та учрашувда 45 та гол уриб, 30 та голли узатмани амалга оширди ҳамда Интер Маями жамоасига MLS чемпионлигини олиб келди. Шунингдек, у Аргентина миллий жамоаси сафида жаҳон чемпионати финалига қадар етиб бориб, 8 та гол киритишга муваффақ бўлди.
Узоқ йиллик барқарорлик ва Зиданнинг эътирофиЗинедин Зидан профессионал фаолиятнинг сўнгги йилларида ҳам юқори савияни сақлаб қолиш қанчалик қийин эканини кўпчилик тушуниб етмаслигини қайд этди. У Мессининг ушбу ютуқлари ва узоқ йиллик барқарорлиги бошқа даъвогарларникига нисбатан салмоқлироқ эканини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Зидан ўзининг интервюсида бу борадаги фикрларини қуйидагича изоҳлади: "Мен Мессига юз марта овоз берган бўлардим. Одамлар 39 ёшда ҳам дунёнинг энг яхши ўйинчилари сафида қолиш қанчалик қийин эканини тўла англаб етишмаяпти, деб ўйлайман".
Франциялик собиқ футболчи ва мураббий аргентиналик ҳужумчининг навбатдаги нуфузли совринни қўлга киритишига шубҳа қилмаслигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, футбол оламида ГОАТ (барча замонларнинг энг буюк ўйинчиси) мақоми борасида ҳамон иккаланиб юрганлар ҳақиқий футбол муҳитига мос келмайди.
Тарихий тақдирлаш маросимиЭслатиб ўтамиз, 2026-йилги Олтин тўп совриндорининг номи 26-октабр куни Лондонда бўлиб ўтадиган тантанали маросимда расман эълон қилинади. Ушбу нуфузли 70-юбилей тақдирлаш маросими ўз тарихида илк бор Париж шаҳридан ташқарида ўтказилиши билан ҳам аҳамиятлидир.
Ҳозирда бутун футбол жамоатчилиги Лионель Мессининг ички чемпионатдаги ва халқаро майдондаги ёрқин ўйинлари унга навбатдаги олтин тўпни олиб келиш-келмаслигини катта қизиқиш билан кутмоқда.
…