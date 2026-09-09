Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этди

·4·Техно
Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этди

Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг энг янги ва илғор қурилмаларидан бири бўлган Мобиле ВиФи 6 Pro мобил роутерини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги авлод портатив интернет қурилмаси ўзининг кенгайтирилган функционаллиги ҳамда юқори технологик имкониятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда ва ҳозирда Хитой бозорида унинг дастлабки буюртмалари қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур гаджетнинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳатларидан бири бу — оддий жисмоний СИМ-картасиз ишлай олишидир. Қурилма корпусига маълумотларни узатиш учун Huawei компаниясининг махсус, ўрнатилган СИМ-картаси сингдирилган бўлиб, бу фойдаланувчиларга қўшимча қийинчиликларсиз мобил интернетдан фойдаланиш имконини беради.

Кенгайтирилган имкониятлар ва алоқа сифати

Фойдаланувчилар Huawei Смарт Лифе иловаси ёрдамида интернет трафигининг қолдиғини қулай тарзда текширишлари ҳамда ўзларига қулай бўлган тариф пакетларини осонгина фаоллаштиришлари мумкин. Бундан ташқари, хорижга саёҳат қилувчилар учун Skyроам хизмати билан интеграция қилингани алоҳида қулайлик яратади.

Компания баёнотига кўра, хорижий давлатларга борган вақтда маҳаллий уяли алоқа тармоғига анъанавий СИМ-картани алмаштирмасдан туриб, тезкор уланиш имконияти таъминланади. Роутер Huawei томонидан ишлаб чиқилган юқори тезликдаги 5A тармоғини ҳамда учта ташувчининг агрегациясини қўллаб-қувватлайди.

Техник тавсифлар ва экран

Қурилманинг барқарор ва сифатли сигнал қабул қилишини таъминлаш мақсадида тўққизта йўналишсиз антенна ўрнатилган бўлиб, улар бир текисда доиравий қамровни кафолатлайди. Уланган қурилмаларга интернет Wi-Fi 6+ технологияси орқали тарқатилади ва иккала диапазондаги умумий максимал тезлик секундига 3570 Мбит га етиши мумкин.

Роутернинг олд панелида ихчам 1,75 дюймли AMOLED сенсорли экран жойлашган. Ушбу дисплей орқали уланиш ҳолати, қолган трафик ҳажми ва бошқа муҳим кўрсаткичларни бевосита кузатиб бориш мумкин, бу эса асосий параметрларни текшириш учун ҳар сафар смартфондан фойдаланиш заруриятини йўқ қилади.

Атиги 12 миллиметр қалинликка эга бўлган юпқа корпусда қуввати 7000 мА·ч бўлган улкан аккумулятор жойлаштирилган. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, батареянинг тўлиқ қуввати 12 соат давомида узлуксиз автоном ишлаш учун етарли бўлиб, Хитой бозоридаги бошланғич нархи 1549 юан ёки тахминан 230 АҚШ долларини ташкил этади.

HuaweiМобиле ВиФи 6 ProРоутерWi-Fi 6Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиБугун, 03:26OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиOpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиБугун, 00:16Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаКеча, 22:59Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияКеча, 22:29Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиMistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиКеча, 19:21Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяКеча, 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди