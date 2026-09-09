Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этди
Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг энг янги ва илғор қурилмаларидан бири бўлган Мобиле ВиФи 6 Pro мобил роутерини савдога чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги авлод портатив интернет қурилмаси ўзининг кенгайтирилган функционаллиги ҳамда юқори технологик имкониятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда ва ҳозирда Хитой бозорида унинг дастлабки буюртмалари қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур гаджетнинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳатларидан бири бу — оддий жисмоний СИМ-картасиз ишлай олишидир. Қурилма корпусига маълумотларни узатиш учун Huawei компаниясининг махсус, ўрнатилган СИМ-картаси сингдирилган бўлиб, бу фойдаланувчиларга қўшимча қийинчиликларсиз мобил интернетдан фойдаланиш имконини беради.
Кенгайтирилган имкониятлар ва алоқа сифатиФойдаланувчилар Huawei Смарт Лифе иловаси ёрдамида интернет трафигининг қолдиғини қулай тарзда текширишлари ҳамда ўзларига қулай бўлган тариф пакетларини осонгина фаоллаштиришлари мумкин. Бундан ташқари, хорижга саёҳат қилувчилар учун Skyроам хизмати билан интеграция қилингани алоҳида қулайлик яратади.
Компания баёнотига кўра, хорижий давлатларга борган вақтда маҳаллий уяли алоқа тармоғига анъанавий СИМ-картани алмаштирмасдан туриб, тезкор уланиш имконияти таъминланади. Роутер Huawei томонидан ишлаб чиқилган юқори тезликдаги 5A тармоғини ҳамда учта ташувчининг агрегациясини қўллаб-қувватлайди.
Техник тавсифлар ва экранҚурилманинг барқарор ва сифатли сигнал қабул қилишини таъминлаш мақсадида тўққизта йўналишсиз антенна ўрнатилган бўлиб, улар бир текисда доиравий қамровни кафолатлайди. Уланган қурилмаларга интернет Wi-Fi 6+ технологияси орқали тарқатилади ва иккала диапазондаги умумий максимал тезлик секундига 3570 Мбит га етиши мумкин.
Роутернинг олд панелида ихчам 1,75 дюймли AMOLED сенсорли экран жойлашган. Ушбу дисплей орқали уланиш ҳолати, қолган трафик ҳажми ва бошқа муҳим кўрсаткичларни бевосита кузатиб бориш мумкин, бу эса асосий параметрларни текшириш учун ҳар сафар смартфондан фойдаланиш заруриятини йўқ қилади.
Атиги 12 миллиметр қалинликка эга бўлган юпқа корпусда қуввати 7000 мА·ч бўлган улкан аккумулятор жойлаштирилган. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, батареянинг тўлиқ қуввати 12 соат давомида узлуксиз автоном ишлаш учун етарли бўлиб, Хитой бозоридаги бошланғич нархи 1549 юан ёки тахминан 230 АҚШ долларини ташкил этади.
…