Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...
Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида миллион долларлик мукофот жамғармаси учун кечаётган Tech Mahindra Global Chess League мусобақасида ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров яна бир катта ғалабани қўлга киритди.
Ўзбекистонлик гроссмейстер бир турнинг ўзида икки марта дона суриб, аввал Максим Вашье-Лаграв билан дуранг ўйнаган бўлса, кейин беш карра жаҳон чемпиони Вишванатан Анандни мағлуб этди. Энг қизиғи, Синдаров Анандни мазкур турнир доирасида иккинчи бор енгишга муваффақ бўлди.
Бу натижалар Fyers American Gambits жамоасига турнир жадвалида кескин юқорилаш имконини берди.
Синдаров яна Ананддан устун келди
Fyers American Gambits иккинчи учрашувда Вишванатан Ананд бошчилигидаги PBG Alaskan Knights билан куч синашди.
Баҳс 12:9 ҳисобида Синдаров жамоаси фойдасига якунланди. Жамоанинг асосий ғалабаларидан бирини эса Жавоҳирнинг ўзи таъминлади.
Синдаров қора доналарда ўйнаб, шахмат афсонаси Вишванатан Анандни яна мағлуб этди.
Эътиборлиси, Жавоҳир турнирнинг биринчи даврасида ҳам Анандни енгган эди.
Шу тариқа ўзбекистонлик шахматчи беш карра жаҳон чемпиони устидан бир мусобақа давомида икки марта ғалаба қозонган кам сонли шахматчилардан бирига айланди.
Аввал Вашье-Лаграв билан дуранг
Fyers American Gambits учун куннинг биринчи учрашуви анча мураккаб кечди.
Жамоа Максим Вашье-Лаграв бошчилигидаги CheQ Mumba Masters клубига 6:11 ҳисобида мағлуб бўлди.
Шунга қарамай, Синдаров ўз тахтасида француз гроссмейстери Максим Вашье-Лагравга қарши муносиб ўйин кўрсатиб, баҳсни дуранг билан якунлади.
Жамоанинг яна бир вакили Бибисара Ассаубаева ҳам Ҳарика Дронавалли билан муросага келди.
Бир кечада жадвал бутунлай ўзгарди
Кечаги натижалардан кейин Fyers American Gambits учун вазият сезиларли даражада яхшиланди.
Жамоа
Очко
Fyers American Gambits
9
Alpine Apl Pipers
9
CheQ Mumba Masters
9
Ganges Grandmasters
9
Triveni Continental Kings
6
PBG Alaskan Knights
6
Синдаров жамоаси бир кун аввал 6 очко билан учинчи ўринда бораётган эди. Энди эса қўшимча кўрсаткичлар ҳисобига 9 очко билан турнир пешқадамига айланди.
Магнус Карлсен бошчилигидаги Alpine Apl Pipers ҳам 9 очко билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Синдаровнинг бугунги рақиби — Фирузджа
Энди Жавоҳир Синдаров олдида яна бир жиддий синов турибди.
Бугун Fyers American Gambits 6 очко билан охирги ўринда бораётган Triveni Continental Kings жамоасига қарши баҳс олиб боради.
Ушбу учрашувнинг марказий дуэли эса шахмат мухлисларининг алоҳида эътиборида бўлади:
Жавоҳир Синдаров — Алиреза Фирузджа.
Франция шарафини ҳимоя қилаётган таниқли гроссмейстер ҳам ўз жамоасини юқорига олиб чиқиш учун ғалабага муҳтож.
Синдаровнинг жамоасида кимлар бор?
Жавоҳир Синдаров бу мавсумда Fyers American Gambits жамоасининг биринчи — Icon тахтасида ўйнамоқда.
Унинг жамоадошлари орасида:
қозоғистонлик Бибисара Ассаубаева;
россиялик Данил Дубов;
ҳиндистонлик Ниҳал Сарин;
франциялик Марк-Андриа Маурицци;
испаниялик халқаро мастер Сара Ҳадем бор.
Бундай таркиб жамоага турнирнинг энг кучли коллективлари қаторида кураш олиб бориш имконини бермоқда.
Миллион долларлик турнирда яна бир катта тўқнашув
Бангалордаги Tech Mahindra Global Chess League турнирида олтита жамоа миллион долларлик умумий мукофот жамғармаси учун баҳс олиб бормоқда.
Ҳозирча Fyers American Gambits пешқадамликни қўлга олган. Аммо юқори ўринлар орасидаги фарқ жуда кичик — бир нечта жамоа 9 очкодан жамғарган.
Шу сабабли бугунги Синдаров — Фирузджа дуэли нафақат шахматчиларнинг шахсий қарама-қаршилиги, балки бутун турнир жадвали учун ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
Кеча Анандни яна бир бор енгиб, жамоасини пешқадамликка олиб чиққан Синдаров энди Фирузджага қарши тахтага ўтиради. Ўзбекистонлик гроссмейстер бугунги ғалаба билан Fyers American Gambits’ни чемпионлик сари яна бир қадам яқинлаштира оладими?
…