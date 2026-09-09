Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...

·3·Спорт
Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...

Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида миллион долларлик мукофот жамғармаси учун кечаётган Tech Mahindra Global Chess League мусобақасида ҳамюртимиз Жавоҳир Синдаров яна бир катта ғалабани қўлга киритди.

Ўзбекистонлик гроссмейстер бир турнинг ўзида икки марта дона суриб, аввал Максим Вашье-Лаграв билан дуранг ўйнаган бўлса, кейин беш карра жаҳон чемпиони Вишванатан Анандни мағлуб этди. Энг қизиғи, Синдаров Анандни мазкур турнир доирасида иккинчи бор енгишга муваффақ бўлди.

Бу натижалар Fyers American Gambits жамоасига турнир жадвалида кескин юқорилаш имконини берди.

Синдаров яна Ананддан устун келди

Fyers American Gambits иккинчи учрашувда Вишванатан Ананд бошчилигидаги PBG Alaskan Knights билан куч синашди.

Баҳс 12:9 ҳисобида Синдаров жамоаси фойдасига якунланди. Жамоанинг асосий ғалабаларидан бирини эса Жавоҳирнинг ўзи таъминлади.

Синдаров қора доналарда ўйнаб, шахмат афсонаси Вишванатан Анандни яна мағлуб этди.

Эътиборлиси, Жавоҳир турнирнинг биринчи даврасида ҳам Анандни енгган эди.

Шу тариқа ўзбекистонлик шахматчи беш карра жаҳон чемпиони устидан бир мусобақа давомида икки марта ғалаба қозонган кам сонли шахматчилардан бирига айланди.

Аввал Вашье-Лаграв билан дуранг

Fyers American Gambits учун куннинг биринчи учрашуви анча мураккаб кечди.

Жамоа Максим Вашье-Лаграв бошчилигидаги CheQ Mumba Masters клубига 6:11 ҳисобида мағлуб бўлди.

Шунга қарамай, Синдаров ўз тахтасида француз гроссмейстери Максим Вашье-Лагравга қарши муносиб ўйин кўрсатиб, баҳсни дуранг билан якунлади.

Жамоанинг яна бир вакили Бибисара Ассаубаева ҳам Ҳарика Дронавалли билан муросага келди.

Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...

Бир кечада жадвал бутунлай ўзгарди

Кечаги натижалардан кейин Fyers American Gambits учун вазият сезиларли даражада яхшиланди.

Жамоа

Очко

Fyers American Gambits

9

Alpine Apl Pipers

9

CheQ Mumba Masters

9

Ganges Grandmasters

9

Triveni Continental Kings

6

PBG Alaskan Knights

6

Синдаров жамоаси бир кун аввал 6 очко билан учинчи ўринда бораётган эди. Энди эса қўшимча кўрсаткичлар ҳисобига 9 очко билан турнир пешқадамига айланди.

Магнус Карлсен бошчилигидаги Alpine Apl Pipers ҳам 9 очко билан иккинчи ўринни эгаллаб турибди.

Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...

Синдаровнинг бугунги рақиби — Фирузджа

Энди Жавоҳир Синдаров олдида яна бир жиддий синов турибди.

Бугун Fyers American Gambits 6 очко билан охирги ўринда бораётган Triveni Continental Kings жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Ушбу учрашувнинг марказий дуэли эса шахмат мухлисларининг алоҳида эътиборида бўлади:

Жавоҳир Синдаров — Алиреза Фирузджа.

Франция шарафини ҳимоя қилаётган таниқли гроссмейстер ҳам ўз жамоасини юқорига олиб чиқиш учун ғалабага муҳтож.

Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...

Синдаровнинг жамоасида кимлар бор?

Жавоҳир Синдаров бу мавсумда Fyers American Gambits жамоасининг биринчи — Icon тахтасида ўйнамоқда.

Унинг жамоадошлари орасида:

  • қозоғистонлик Бибисара Ассаубаева;

  • россиялик Данил Дубов;

  • ҳиндистонлик Ниҳал Сарин;

  • франциялик Марк-Андриа Маурицци;

  • испаниялик халқаро мастер Сара Ҳадем бор.

Бундай таркиб жамоага турнирнинг энг кучли коллективлари қаторида кураш олиб бориш имконини бермоқда.

Миллион долларлик турнирда яна бир катта тўқнашув

Бангалордаги Tech Mahindra Global Chess League турнирида олтита жамоа миллион долларлик умумий мукофот жамғармаси учун баҳс олиб бормоқда.

Ҳозирча Fyers American Gambits пешқадамликни қўлга олган. Аммо юқори ўринлар орасидаги фарқ жуда кичик — бир нечта жамоа 9 очкодан жамғарган.

Шу сабабли бугунги Синдаров — Фирузджа дуэли нафақат шахматчиларнинг шахсий қарама-қаршилиги, балки бутун турнир жадвали учун ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.

Кеча Анандни яна бир бор енгиб, жамоасини пешқадамликка олиб чиққан Синдаров энди Фирузджага қарши тахтага ўтиради. Ўзбекистонлик гроссмейстер бугунги ғалаба билан Fyers American Gambits’ни чемпионлик сари яна бир қадам яқинлаштира оладими?

ШахматТех Махиндра Глобал Шахмат ЛигасиЖавоҳир СиндаровВишванатан АнандFyers American GambitsМиллион долларлик мукофотБангалор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Бугун, 08:30Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?Моуринью «Интер» устидан қозонилган ғалабадан нега норози бўлди?Бугун, 08:21Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Мбаппе: «Реал Мадрид билан Чемпионлар лигасини ютишни истайман»Бугун, 08:17Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 07:57 Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...Бугун, 07:37«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!«Интер» мағлубиятга қарамай тарихга кирди: «Реал»га қарши мутлақ рекорд ўрнатилди!Бугун, 07:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг