Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!
Оғир вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони, британиялик шов-шувли боксчи Тайсон Фьюри ҳамюрти Энтони Жошуа билан кутилган жанг бўйича музокаралар яна боши берк кўчага кириб қолганидан сўнг, эътиборини яна Александр Усикка қаратди. Фьюри ноябрь ойида украиналик суперюлдуз билан трилогияни якунлаш истагини билдириб, оммавий равишда чақирув ташлади. Бироқ Усикнинг жамоаси «Лўлилар қироли»нинг ушбу ташаббусига нисбатан жуда совуққон ва кескин муносабат билдириб, уни жойига ўтқазиб қўйди. Хўш, Александрнинг вакиллари Фьюрининг таклифини нега жиддий қабул қилмади ва собиқ мутлақ чемпионнинг кейинги режаларида қайси хавфли нокаутчи бор? Мақола охирида эса асосий интрига — Усик жамоасининг кескин баёноти, барча камарлардан воз кечиш сабаби ва бўлажак супержангнинг аниқ муддати бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Усик захира варианти эмас»: Британияликнинг чақирувига кескин жавоб
Александр Усикнинг мураббийлар ва раҳбарият штаби Фьюрининг гапларини шунчаки навбатдаги пиар-ҳаракат деб баҳолади:
Иккинчи даражали вариант бўлмаслик: Украиналик боксчининг спорт директори Сергей Лапин Усик ҳеч қачон Фьюрининг барбод бўлган режалари ўрнини босувчи «захира варианти» бўлолмаслигини очиқ айтди;
Қуруқ гаплардан чарчаш: Лапиннинг таъкидлашича, Александр ҳар доим катта жангларга тайёр, бироқ жиддий ниятлар ижтимоий тармоқлар ва матбуотдаги қуруқ баёнотлар билан эмас, балки аниқ шартнома ва расмий таклифлар билан исботланиши лозим;
Ноябрдаги баҳсга ишончсизлик: Фьюрининг ноябрь ойида рингга чиқиш бўйича кўрсатган ташаббуси профессионал нуқтаи назардан ҳеч қандай расмий асосга эга эмаслиги кўрсатиб ўтилди.
«Усик Тайсон учун захира варианти эмас. Александр ҳар доим катта чақирувларга очиқ, аммо жиддий ниятлар матбуотдаги шов-шувли баёнотлар билан эмас, балки аниқ таклифлар билан тасдиқланиши керак», — дея Лапиннинг сўзларини келтиради машҳур Sky Sports нашри.
2024 йилдаги икки карра мағлубият ва тарихга айланган қарама-қаршилик
Фьюрининг Усик билан яна бир бор тўқнашиш истаги унинг аввалги аламли мағлубиятлари билан изоҳланади:
Биринчи жанг ва мутлақ чемпионлик: 2024 йилда бўлиб ўтган дастлабки тарихий жангда Усик Тайсон устидан ҳакамлар қарори билан зафар қучиб, оғир вазн тоифасида 25 йил деганда илк мутлақ жаҳон чемпионига айланган эди;
Реваншдаги устунлик: Кўп ўтмай ташкил этилган иккинчи тўқнашувда ҳам украиналик боксчи британиялик рақибини очколар бўйича яна мағлуб этиб, барча камарларини муваффақиятли ҳимоя қилганди;
Камарлардан воз кечиш: Жорий йилнинг ёзида Александр Усик спортдаги барча чўққиларни забт этиб бўлганини билдириб, ўзига тегишли бўлган барча чемпионлик камарларидан ихтиёрий равишда воз кечди.
2027 йилнинг баҳоридаги янги даҳшатли тўқнашув
Кўпчилик бокс ишқибозларини қизиқтирган энг катта масала — камарлардан воз кечган Усикнинг кейинги рақиби ким бўлади ва у рингга қачон қайтади, деган савол эди. Энг муҳим хулоса шундаки, Александр Усик энди Фьюри билан беҳуда вақт йўқотмоқчи эмас. Ҳозирда унинг жамоаси америкалик даҳшатли нокаутчи Деонтей Уайлдер билан музокараларни якуний босқичга олиб чиқмоқда. Икки буюк боксчининг ўзаро тўқнашуви келаси йилнинг март ойида бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлиб, бу қарама-қаршилик оғир вазн тарихидаги яна бир унутилмас жанг бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, Александр Усикнинг Тайсон Фьюрига учинчи имкониятни бермасдан, Деонтей Уайлдерга қарши жангни танлагани тўғри қарор бўлдими? Усик келаси йил март ойида Уайлдернинг даҳшатли зарбаларига дош бериб, яна ғалаба қозона оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим бокс янгилигини яккакураш мухлисларига улашинг!
…