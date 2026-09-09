Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтади

·7·Спорт
Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтади

Манчестер Сити жамоаси Чемпионлар лигасининг умумий босқич дастлабки турида сафарда Порту устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Драгао стадионида кечган учрашувда инглизлар клуби ўйин давомида устунлик намойиш этди ва иккинчи бўлимда урилган иккита гол эвазига уч очкони қўлга киритди. Ушбу муваффақият жамоанинг еврокубоклардаги юришини ажойиб тарзда бошлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашув қаҳрамонига айланган Эрлинг Холанд иккинчи бўлимда дубл қайд этиб, рақиб қаршилигини синдирди. Ўйиндан кейин ярим ҳимоячи Энсо Фернандес норвегиялик ҳужумчининг ўйинини юқори баҳолаб, унинг майдондаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди. Аргентиналик футболчи янги жамоадоши билан майдонда тезда тил топишиб улгурганини таъкидлади.

Энсо Фернандес ва Эрлинг Холанд тандемининг илк муваффақияти

Иккинчи бўлим бошида, аниқроғи 47-дақиқада Энсо Фернандеснинг узатмасидан кейин Эрлинг Холанд ҳисобни очди. Ўйиндан сўнг матбуотга интервю берган аргентиналик ярим ҳимоячи ўзининг жамоадоши ҳақида қизиқарли фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, норвегиялик ҳужумчи чинакам ҳайвон ва йиртқич каби ўйнайди.

"Эрлинг Холанд — ҳайвон. У асл вахший, шунинг учун у майдонда бўлган ҳар бир дақиқада мен уни қидираман ва умид қиламанки, унга яна кўплаб голли узатмалар бераман. Гап фақат унинг футболчи сифатидаги маҳоратида эмас, у ажойиб инсон ҳамдир", — деди Энсо Фернандес.

Энсо Мареска ва жамоадаги муҳит

Энсо Фернандес Манчестер Сити сафарига тезда мослашгани учун жамоадошлари ва мухлисларга миннатдорлик билдирди. Унинг таъкидлашича, клубдаги барча инсонлар уни илиқ кутиб олган ва янги жамоага мослашиш жараёни силлиқ кечган. Шунингдек, футболчи бош мураббий Энзо Марескага ҳам ўз миннатдорчилигини ижор этди.

Фернандес мураббий билан аввал Челси сафида бирга ишлагани ва унинг характерини яхши билишини эсга олди. Ўйинчи мураббий унинг трансфери учун барча ишни қилганини таъкидлаб, ҳар бир машғулот ва ўйинда 100 фоиз ҳаракат қилиб, бу ишончни оқлашини айтди.

Порту устидан қозонилган ушбу ғалаба Энсо Мареска шогирдлари учун навбатдаги синовлар олдидан ажойиб замин яратди. Энди Манчестер Сити эътиборини Англия Премер-лигасига қаратади ва дам олиш кунлари шаҳарлараро дербида Манчестер Юнайтед жамоасига қарши баҳс олиб боради.

Энсо ФернандесЭрлинг ХоландМанчестер СитиЧемпионлар лигасиЭнзо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиЗинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиБугун, 09:36Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиБугун, 09:19Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Бугун, 09:03Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...Синдаров Анандни яна тиз чўктирди: энди ҳал қилувчи дуэль...Бугун, 08:56Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Холанддан ақлбовар қилмас рекорд: ЕЧЛ тарихидаги афсонани ортда қолдирди!Бугун, 08:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг