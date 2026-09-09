Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтади
Манчестер Сити жамоаси Чемпионлар лигасининг умумий босқич дастлабки турида сафарда Порту устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Драгао стадионида кечган учрашувда инглизлар клуби ўйин давомида устунлик намойиш этди ва иккинчи бўлимда урилган иккита гол эвазига уч очкони қўлга киритди. Ушбу муваффақият жамоанинг еврокубоклардаги юришини ажойиб тарзда бошлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашув қаҳрамонига айланган Эрлинг Холанд иккинчи бўлимда дубл қайд этиб, рақиб қаршилигини синдирди. Ўйиндан кейин ярим ҳимоячи Энсо Фернандес норвегиялик ҳужумчининг ўйинини юқори баҳолаб, унинг майдондаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди. Аргентиналик футболчи янги жамоадоши билан майдонда тезда тил топишиб улгурганини таъкидлади.
Энсо Фернандес ва Эрлинг Холанд тандемининг илк муваффақиятиИккинчи бўлим бошида, аниқроғи 47-дақиқада Энсо Фернандеснинг узатмасидан кейин Эрлинг Холанд ҳисобни очди. Ўйиндан сўнг матбуотга интервю берган аргентиналик ярим ҳимоячи ўзининг жамоадоши ҳақида қизиқарли фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, норвегиялик ҳужумчи чинакам ҳайвон ва йиртқич каби ўйнайди.
"Эрлинг Холанд — ҳайвон. У асл вахший, шунинг учун у майдонда бўлган ҳар бир дақиқада мен уни қидираман ва умид қиламанки, унга яна кўплаб голли узатмалар бераман. Гап фақат унинг футболчи сифатидаги маҳоратида эмас, у ажойиб инсон ҳамдир", — деди Энсо Фернандес.
Энсо Мареска ва жамоадаги муҳитЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафарига тезда мослашгани учун жамоадошлари ва мухлисларга миннатдорлик билдирди. Унинг таъкидлашича, клубдаги барча инсонлар уни илиқ кутиб олган ва янги жамоага мослашиш жараёни силлиқ кечган. Шунингдек, футболчи бош мураббий Энзо Марескага ҳам ўз миннатдорчилигини ижор этди.
Фернандес мураббий билан аввал Челси сафида бирга ишлагани ва унинг характерини яхши билишини эсга олди. Ўйинчи мураббий унинг трансфери учун барча ишни қилганини таъкидлаб, ҳар бир машғулот ва ўйинда 100 фоиз ҳаракат қилиб, бу ишончни оқлашини айтди.
Порту устидан қозонилган ушбу ғалаба Энсо Мареска шогирдлари учун навбатдаги синовлар олдидан ажойиб замин яратди. Энди Манчестер Сити эътиборини Англия Премер-лигасига қаратади ва дам олиш кунлари шаҳарлараро дербида Манчестер Юнайтед жамоасига қарши баҳс олиб боради.
…