Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлди
Манчестер Сити Чемпионатлар лигаси доирасидаги сафар учрашувида Португалиянинг Порту жамоасини 2:0 ҳисобида таслим этди. Эстатио до Драгао стадионида кечган баҳсда жамоанинг ёш ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди ўзининг майдондаги ишончли ўйини билан барчанинг эътиборини тортди ва учрашувдан кейин бош мураббий ҳамда етакчи футболчиларнинг олқишига сазовор бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com хабар беришича, 18 ёшли футболчи учун мазкур учрашув асосий таркибдаги илк синов бўлди. Шунга қарамай, у майдон марказида ўта хотиржам ҳаракат қилиб, жамоадошларининг ишончини оқлади. Учрашув давомида Боуадди ўзининг узатган 55 та пасидан 54 тасини жамоадошларига аниқ етказиб берди ва рақиб ҳужумларини бартараф этишда 7 марта тўпни эгаллаб олди. Ёш иқтидор эгаси 76-дақиқада унинг ўрнига майдонга тушган Матео Ковачич билан алмаштирилди.
Мураббий ва етакчилар баҳосиУчрашувдан кейинги матбуот анжуманида фикр билдирар экан, Манчестер Сити бош мураббийи жамоанинг Европадаги оғир сафар ўйинидаги иродасини алоҳида эътироф этди. Италиялик мутахассис ўйин давомида етарли имкониятлар яратилгани ва рақибга кўп имкон берилмаганидан мамнун эканини яширмади.
Маурисио Перешенинг фикрича, жамоанинг ҳар бир аъзоси юқори савияга эга ва бу мураббийга ротация қилиш ҳамда ҳар бир футболчига имконият бериш имконини беради. Шунингдек, мураббий ёш футболчининг босим остида ҳам саросимага тушмаганини алоҳида таъкидлади.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, Эрлинг Холанд, Рубен Диас ва Матео Ковачич каби тажрибали ўйинчилардан бундай ўйинларни бошқариш кутилган бир пайтда, Айёуб Боуаддининг илк бор катта саҳнада бунчалик хотиржам ўйнагани мутлақо кутилмаган ва ҳайратланарли бўлди.
Холанднинг ҳазиломуз эътирофиЖамоанинг бош ҳужумчиси Эрлинг Холанд ҳам ёш жамоадошининг салоҳиятини юқори баҳолаган. Унинг таъкидлашича, охирги ҳафталарда машғулотлардаги ҳаракатлари билан Боуадди ўзида ҳақиқий жавоҳир борлигини кўрсатиб қўйган.
Шу билан бирга, норвегиялик ҳужумчи иккинчи бўлимдаги вазиятлардан бирида ёш ярим ҳимоячи унга тўпни узатмагани учун бироз хафа бўлганини ҳазил билан тилга олди. Холанд ёш футболчи ажойиб ўйин ўтказганини, фақат шу эпизод бундан мустасно эканини қўшимча қилди.
Мазкур ғалаба Манчестер Сити учун жорий мавсумдаги барча мусобақаларни ўз ичига олган ҳолда кетма-кет тўртинчи ғалаба бўлди. Эндиликда жамоани Премер-лигада маҳаллий рақиб Манчестер Юнайтедга қарши кечадиган муросасиз дерби кутиб турибди. Portoдаги ишончли ўйинидан кейин Айёуб Боуаддининг яқинлашиб келаётган ўйинларда ҳам асосий таркибдан жой олиш эҳтимоли сезиларли даражада ошди.
…