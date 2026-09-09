Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлди

·6·Спорт
Айёуб Боуадди Портуда порлади ва жамоа мақтовига сазовор бўлди

Манчестер Сити Чемпионатлар лигаси доирасидаги сафар учрашувида Португалиянинг Порту жамоасини 2:0 ҳисобида таслим этди. Эстатио до Драгао стадионида кечган баҳсда жамоанинг ёш ярим ҳимоячиси Айёуб Боуадди ўзининг майдондаги ишончли ўйини билан барчанинг эътиборини тортди ва учрашувдан кейин бош мураббий ҳамда етакчи футболчиларнинг олқишига сазовор бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com хабар беришича, 18 ёшли футболчи учун мазкур учрашув асосий таркибдаги илк синов бўлди. Шунга қарамай, у майдон марказида ўта хотиржам ҳаракат қилиб, жамоадошларининг ишончини оқлади. Учрашув давомида Боуадди ўзининг узатган 55 та пасидан 54 тасини жамоадошларига аниқ етказиб берди ва рақиб ҳужумларини бартараф этишда 7 марта тўпни эгаллаб олди. Ёш иқтидор эгаси 76-дақиқада унинг ўрнига майдонга тушган Матео Ковачич билан алмаштирилди.

Мураббий ва етакчилар баҳоси

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида фикр билдирар экан, Манчестер Сити бош мураббийи жамоанинг Европадаги оғир сафар ўйинидаги иродасини алоҳида эътироф этди. Италиялик мутахассис ўйин давомида етарли имкониятлар яратилгани ва рақибга кўп имкон берилмаганидан мамнун эканини яширмади.

Маурисио Перешенинг фикрича, жамоанинг ҳар бир аъзоси юқори савияга эга ва бу мураббийга ротация қилиш ҳамда ҳар бир футболчига имконият бериш имконини беради. Шунингдек, мураббий ёш футболчининг босим остида ҳам саросимага тушмаганини алоҳида таъкидлади.

Мутахассиснинг сўзларига кўра, Эрлинг Холанд, Рубен Диас ва Матео Ковачич каби тажрибали ўйинчилардан бундай ўйинларни бошқариш кутилган бир пайтда, Айёуб Боуаддининг илк бор катта саҳнада бунчалик хотиржам ўйнагани мутлақо кутилмаган ва ҳайратланарли бўлди.

Холанднинг ҳазиломуз эътирофи

Жамоанинг бош ҳужумчиси Эрлинг Холанд ҳам ёш жамоадошининг салоҳиятини юқори баҳолаган. Унинг таъкидлашича, охирги ҳафталарда машғулотлардаги ҳаракатлари билан Боуадди ўзида ҳақиқий жавоҳир борлигини кўрсатиб қўйган.

Шу билан бирга, норвегиялик ҳужумчи иккинчи бўлимдаги вазиятлардан бирида ёш ярим ҳимоячи унга тўпни узатмагани учун бироз хафа бўлганини ҳазил билан тилга олди. Холанд ёш футболчи ажойиб ўйин ўтказганини, фақат шу эпизод бундан мустасно эканини қўшимча қилди.

Мазкур ғалаба Манчестер Сити учун жорий мавсумдаги барча мусобақаларни ўз ичига олган ҳолда кетма-кет тўртинчи ғалаба бўлди. Эндиликда жамоани Премер-лигада маҳаллий рақиб Манчестер Юнайтедга қарши кечадиган муросасиз дерби кутиб турибди. Portoдаги ишончли ўйинидан кейин Айёуб Боуаддининг яқинлашиб келаётган ўйинларда ҳам асосий таркибдан жой олиш эҳтимоли сезиларли даражада ошди.

Манчестер СитиАйёуб БоуаддиЧемпионатлар лигасиЭрлинг ХоландФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиЖозе Моуриньо «Интер» устидан қозонилган ғалаба сирини ошкор қилдиБугун, 10:10Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиБугун, 10:06Энсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиЭнсо Фернандес Эрлинг Холандни мақтадиБугун, 09:55Лионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаЛионель Месси Испаниянинг КД Элденсе клубини сотиб олмоқдаБугун, 09:37Зинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиЗинедин Зидан Лионель Мессини 2026-йилги Олтин тўп учун қўллаб-қувватладиБугун, 09:36Эрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд рекордни такрорлаб, Манчестер Сити ғалабасини таъминладиБугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг