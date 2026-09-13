Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорлади

·3·Спорт
Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорлади

Goal.com хабар беришича, Испания Ла Лигасининг навбатдаги турида "Барселона" ўз майдонида "Леванте" устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, ички чемпионатдаги ажойиб сериясини давом эттирди. Ханси Флик бошқарувидаги каталонияликлар сафида ёш юлдуз Ламине Ямал кетма-кет учинчи ўйинда дубл қайд этиб, ХХИ асрда фақатгина Лионель Мессиигагина тегишли бўлган ноёб рекордни такрорлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг дастлабки дақиқалариёқ меҳмонлар устидан босим ўтказган "Барселона" тезкор гол уришга муваффақ бўлди. Учрашувнинг 5-дақиқасидаёқ Хави Эспарт ҳисобни очди. Таъкидлаш жоизки, бу каталонияликларнинг сўнгги учта ўйинда дастлабки олти дақиқадаёқ гол киритиши бўлди.

Ламине Ямал ва Рафинья дуети

Ўйиннинг 19-дақиқасида Ламине Ямал ўз ҳисобига илк голини ёздириб қўйди, сўнгра 48-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди. Шу тариқа, 19 ёшли футболчи мавсумнинг илк бешта Ла Лига ўйинида учта дубл қайд этган Лионель Мессининг 2012/13 йилги мавсумдаги натижасини такрорлашга эришди.

Ҳозирда Ламине Ямал ҳисобида 6 та гол мавжуд бўлиб, у тўпурарлар пойгасида жамоадоши Рафинья, шунингдек Килиан Мбаппе ва Сергио Камелло билан биргаликда пешқадамлик қилмоқда. Мазкур учрашувда бразилиялик вингер Рафинья ҳам иккита голли узатма амалга ошириб, жамоасининг ғалаббасига улкан ҳисса қўшди.

Голли серия ва якуний лаҳзалар

Рафинья жорий мавсумда жами 11 та голли вазиятда қатнашган бўлса, Ламине Ямал 9 та самарали ҳаракатни амалга оширди. Уларнинг умумий сермаҳсуллиги эвазига "Барселона" барча мусобақаларда 25 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, жамоа дастлабки беш турдан кейин 20 та гол уриш натижасини 2011/12 йилги мавсумдан буён илк бор такрорлади.

Ўйин охирига келиб ҳимоядаги хатолар туфайли "Леванте" ўйинга қайтишга ҳаракат қилди. Иван Ромеро 79-дақиқада фарқни қисқартирган бўлса, 88-дақиқада Бругуе ҳисобни 3:2 кўринишига келтирди. Бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг 93-дақиқасида Карим Адееми ажойиб яккахон рейд уюштириб, "Барселона"нинг якуний ғалабасини таъминлади — 4:2.

Ламине ЯмалЛионель МессиБарселонаЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 21:55Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиБугун, 21:53Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБугун, 21:47Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиЯмалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 21:41Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБугун, 21:32Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиСаудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиБугун, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?