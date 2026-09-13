Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорлади
Goal.com хабар беришича, Испания Ла Лигасининг навбатдаги турида "Барселона" ўз майдонида "Леванте" устидан 4:2 ҳисобида ғалаба қозониб, ички чемпионатдаги ажойиб сериясини давом эттирди. Ханси Флик бошқарувидаги каталонияликлар сафида ёш юлдуз Ламине Ямал кетма-кет учинчи ўйинда дубл қайд этиб, ХХИ асрда фақатгина Лионель Мессиигагина тегишли бўлган ноёб рекордни такрорлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариёқ меҳмонлар устидан босим ўтказган "Барселона" тезкор гол уришга муваффақ бўлди. Учрашувнинг 5-дақиқасидаёқ Хави Эспарт ҳисобни очди. Таъкидлаш жоизки, бу каталонияликларнинг сўнгги учта ўйинда дастлабки олти дақиқадаёқ гол киритиши бўлди.
Ламине Ямал ва Рафинья дуетиЎйиннинг 19-дақиқасида Ламине Ямал ўз ҳисобига илк голини ёздириб қўйди, сўнгра 48-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди. Шу тариқа, 19 ёшли футболчи мавсумнинг илк бешта Ла Лига ўйинида учта дубл қайд этган Лионель Мессининг 2012/13 йилги мавсумдаги натижасини такрорлашга эришди.
Ҳозирда Ламине Ямал ҳисобида 6 та гол мавжуд бўлиб, у тўпурарлар пойгасида жамоадоши Рафинья, шунингдек Килиан Мбаппе ва Сергио Камелло билан биргаликда пешқадамлик қилмоқда. Мазкур учрашувда бразилиялик вингер Рафинья ҳам иккита голли узатма амалга ошириб, жамоасининг ғалаббасига улкан ҳисса қўшди.
Голли серия ва якуний лаҳзаларРафинья жорий мавсумда жами 11 та голли вазиятда қатнашган бўлса, Ламине Ямал 9 та самарали ҳаракатни амалга оширди. Уларнинг умумий сермаҳсуллиги эвазига "Барселона" барча мусобақаларда 25 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунингдек, жамоа дастлабки беш турдан кейин 20 та гол уриш натижасини 2011/12 йилги мавсумдан буён илк бор такрорлади.
Ўйин охирига келиб ҳимоядаги хатолар туфайли "Леванте" ўйинга қайтишга ҳаракат қилди. Иван Ромеро 79-дақиқада фарқни қисқартирган бўлса, 88-дақиқада Бругуе ҳисобни 3:2 кўринишига келтирди. Бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтнинг 93-дақиқасида Карим Адееми ажойиб яккахон рейд уюштириб, "Барселона"нинг якуний ғалабасини таъминлади — 4:2.
Изоҳлар 0
…