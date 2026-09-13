Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилди

·5·Техно
Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилди

Яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан технология оламида эътиборга молик янгилик пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, расмий намойишига бир ҳафта қолган Vivo X500 флагман смартфонининг ишлаш жараёнидаги сурати ва асосий техник параметрлари тармоққа сиздирилди. Ушбу қизиқарли маълумотлар билан таниқли инсайдер Панда ис Балд бўлишди ва у келгуси қурилманинг имкониятларини очиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур флеш-сид ошкор қилган энг асосий янгиликлардан бири бу смартфоннинг юраги бўлган процессордир. Қурилма ҳали расман тақдим этилмаган янги MediaTek Dimensity 9600M платформасида ишлайди. Мутахассисларнинг тахмин қилишича, ушбу процессор 2026-йилги баъзи флагман моделлар учун мўлжалланган ва аввалги Dimensity 9500 чипининг ўзгарган номи бўлиши мумкин.

Унумдорлик ва хотира имкониятлари

Суратда акс этган Vivo X500 модели таъсирчан хотира қувватига эга эканлиги кўрсатилган. Хусусан, смартфон 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиқиб, оператив хотирани виртуал тарзда 24 GB гача кенгайтириш имконияти ҳам назарда тутилган.

Қурилманинг камера тизими ҳам алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, у мобил суратга олиш ихлосмандларини хурсанд қилиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, янги флагман 1/1,28 дюймли оптик форматга эга 50 мегапикселли Sony Лйтиа 828 кенг бурчакли модули билан таъминланади. Таққослаш учун, худди шундай модул Vivo X300 Pro моделида ҳам қўлланилган эди.

Оптика ва батарея қуввати

Оптик имкониятларни янада бойитиш мақсадида Зеисс компанияси билан ҳамкорлик қилинган. Натижада камера СИПА 5.5 рейтингига эга илғор стабилизация тизими билан жиҳозланди. Телекамера эса Vivo X500 Pro моделидагидек Sony Лйтиа 610 сенсоридан фойдаланади. Шу билан бирга, базавий версия оптик яқинлаштириш имкониятларини кенгайтирувчи ташқи телеконвертерни қўллаб-қувватлаши мумкин. Тасвирларни қайта ишлаш вазифасини эса махсус Vivo Блуепринт V3+ процессори бажаради.

Смартфоннинг яна бир улкан устунлиги унинг аккумуляторига тегишли. Сиздирилган маълумотлар қурилма 7500 мАч сиғимга эга ўта қувватли аккумулятор билан жиомозланишини тасдиқлайди. Эслатиб ўтамиз, ушбу сиздиришларни тарқатган инсайдер Панда ис Балд аввалроқ Мате 50 тақдимот санасини ва Xiaomi 13 ҳамда Xiaomi 14 моделларининг аниқ рангларини биринчилардан бўлиб тўғри хабар қилган эди.

VivoVivo X500MediaTekSonyЗеисс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилдиNASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилдиБугун, 21:26Hayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиHayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиБугун, 19:24Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 18:55iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиБугун, 17:53HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиHP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиБугун, 17:23SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаSpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!