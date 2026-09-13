Vivo X500 флагманининг асосий техник хусусиятлари фош этилди
Яқинлашиб келаётган тақдимот олдидан технология оламида эътиборга молик янгилик пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, расмий намойишига бир ҳафта қолган Vivo X500 флагман смартфонининг ишлаш жараёнидаги сурати ва асосий техник параметрлари тармоққа сиздирилди. Ушбу қизиқарли маълумотлар билан таниқли инсайдер Панда ис Балд бўлишди ва у келгуси қурилманинг имкониятларини очиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур флеш-сид ошкор қилган энг асосий янгиликлардан бири бу смартфоннинг юраги бўлган процессордир. Қурилма ҳали расман тақдим этилмаган янги MediaTek Dimensity 9600M платформасида ишлайди. Мутахассисларнинг тахмин қилишича, ушбу процессор 2026-йилги баъзи флагман моделлар учун мўлжалланган ва аввалги Dimensity 9500 чипининг ўзгарган номи бўлиши мумкин.
Унумдорлик ва хотира имкониятлариСуратда акс этган Vivo X500 модели таъсирчан хотира қувватига эга эканлиги кўрсатилган. Хусусан, смартфон 12 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира билан жиҳозланган. Замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиқиб, оператив хотирани виртуал тарзда 24 GB гача кенгайтириш имконияти ҳам назарда тутилган.
Қурилманинг камера тизими ҳам алоҳида эътиборга лойиқ бўлиб, у мобил суратга олиш ихлосмандларини хурсанд қилиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, янги флагман 1/1,28 дюймли оптик форматга эга 50 мегапикселли Sony Лйтиа 828 кенг бурчакли модули билан таъминланади. Таққослаш учун, худди шундай модул Vivo X300 Pro моделида ҳам қўлланилган эди.
Оптика ва батарея қувватиОптик имкониятларни янада бойитиш мақсадида Зеисс компанияси билан ҳамкорлик қилинган. Натижада камера СИПА 5.5 рейтингига эга илғор стабилизация тизими билан жиҳозланди. Телекамера эса Vivo X500 Pro моделидагидек Sony Лйтиа 610 сенсоридан фойдаланади. Шу билан бирга, базавий версия оптик яқинлаштириш имкониятларини кенгайтирувчи ташқи телеконвертерни қўллаб-қувватлаши мумкин. Тасвирларни қайта ишлаш вазифасини эса махсус Vivo Блуепринт V3+ процессори бажаради.
Смартфоннинг яна бир улкан устунлиги унинг аккумуляторига тегишли. Сиздирилган маълумотлар қурилма 7500 мАч сиғимга эга ўта қувватли аккумулятор билан жиомозланишини тасдиқлайди. Эслатиб ўтамиз, ушбу сиздиришларни тарқатган инсайдер Панда ис Балд аввалроқ Мате 50 тақдимот санасини ва Xiaomi 13 ҳамда Xiaomi 14 моделларининг аниқ рангларини биринчилардан бўлиб тўғри хабар қилган эди.
Изоҳлар 0
…