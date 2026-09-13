NASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилди

·8·Техно
NASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилди

АҚШнинг Миллий аэронавтика ва космик тадқиқотлар бошқармаси (NASA) Artemis II космик миссиясининг асосий таркиби учун мутлақо янги — "астронаут эмеритус" мақомини жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ой атрофидаги парвозни муваффақиятли якунлаган экипаж аъзолари эндиликда агентликдаги доимий хизматини якунлаб, ўз фаолиятини маслаҳатчи ва мураббий сифатида давом эттириш имкониятига эга бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янги ташаббус Ойсмонни забт этиш борасидаги қимматли тажрибани сақлаб қолиш ва уни келгуси авлод фазогирларига етказиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Одатда, илгари фазогирлар хусусий секторга ўтиб кетишса ёки ҳарбий хизматга қайтишса, агентлик билан бутунлай алоқани узишарди, янги парвоз имконияти қолмаган мутахассислар эса фақат маъмурий лавозимларга ўтказилар эди.

Янги мақомнинг афзалликлари

Artemis II миссияси командири Рид Вайзман ва унинг 5 ойлик танаффусдан кейин тақдим этилган ушбу янги мақоми уларга ташқи касбий фаолият билан шуғулланиш, шу билан бирга NASA учун ўз маслаҳатларини бериб бориш ҳуқуқини беради. Жумладан, фазогир Виктор Гловер Калифорния политехника университетида раҳбарлик лавозимини эгаллаган бўлса-да, Орион кемаси бўйича NASA мутахассисларига бепул асосда консалтинг хизматларини кўрсатишни давом эттиради.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув космик агентликларга кадрлар салоҳиятини сақлаб қолиш имконини беради. Вайзман ва Гловер ҳар йили ўзларининг маслаҳатчи мақомини узайтириб боришлари ва келгусидаги экипажларни тайёрлаш жараёнида бевосита иштирок этишлари мумкин бўлади.

Миссиянинг якуни ва истиқболлар

Виктор Гловернинг таъкидлашича, Artemis II миссияси унинг учун тўлиқ якунланган ҳисобланади. Ойлик 10 кунлик парвоз, ундан кейинги барча таҳлиллар, тиббий кўриклар ва бошқа мажбурий тартиб-қоидалар ўз ниҳоясига етди.

Шунга қарамай, фазогирлар олинган маълумотлар, суратлар ва тадқиқот натижаларини чуқур таҳлил қилишда ёрдам беришда давом этадилар. Ушбу тўпланган тажриба Artemis III ҳамда Artemis IV миссияларига тайёргарлик кўриш жараёнида жуда қўл келади.

Эслатиб ўтамиз, дастур доирасидаги навбатдаги муҳим қадам — Artemis III миссияси ҳисобланади. Ҳозирги вақтда ушбу космик кемани учириш 2027-йилнинг ўрталаридан барвақт бўлмаган муддатга режалаштирилган бўлиб, мутахассислар унга фаол ҳозирлик кўрмоқда.

NASAArtemis IIКосмосФазогирларОй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиHayabusa2 космик аппарати астероимгача бўлган масофани лазер ёрдамида ўлчадиБугун, 19:24Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 18:55iQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиiQOO 16 флагмани янги авлод Samsung экрани ва улкан батарея оладиБугун, 17:53HP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиHP компанияси йирик ва ҳамёнбоп ОмниБоок 3 17 ноутбукини тақдим этдиБугун, 17:23SpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаSpaceX навбатдаги синовлар учун Starship кемасини Мечазилла минорасига ўрнатмоқдаБугун, 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиБугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!