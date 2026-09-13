NASA фазогирлар учун янги мақомни жорий қилди
АҚШнинг Миллий аэронавтика ва космик тадқиқотлар бошқармаси (NASA) Artemis II космик миссиясининг асосий таркиби учун мутлақо янги — "астронаут эмеритус" мақомини жорий қилди. ixbt.com маълумотига кўра, ой атрофидаги парвозни муваффақиятли якунлаган экипаж аъзолари эндиликда агентликдаги доимий хизматини якунлаб, ўз фаолиятини маслаҳатчи ва мураббий сифатида давом эттириш имкониятига эга бўлишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янги ташаббус Ойсмонни забт этиш борасидаги қимматли тажрибани сақлаб қолиш ва уни келгуси авлод фазогирларига етказиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Одатда, илгари фазогирлар хусусий секторга ўтиб кетишса ёки ҳарбий хизматга қайтишса, агентлик билан бутунлай алоқани узишарди, янги парвоз имконияти қолмаган мутахассислар эса фақат маъмурий лавозимларга ўтказилар эди.
Янги мақомнинг афзалликлариArtemis II миссияси командири Рид Вайзман ва унинг 5 ойлик танаффусдан кейин тақдим этилган ушбу янги мақоми уларга ташқи касбий фаолият билан шуғулланиш, шу билан бирга NASA учун ўз маслаҳатларини бериб бориш ҳуқуқини беради. Жумладан, фазогир Виктор Гловер Калифорния политехника университетида раҳбарлик лавозимини эгаллаган бўлса-да, Орион кемаси бўйича NASA мутахассисларига бепул асосда консалтинг хизматларини кўрсатишни давом эттиради.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув космик агентликларга кадрлар салоҳиятини сақлаб қолиш имконини беради. Вайзман ва Гловер ҳар йили ўзларининг маслаҳатчи мақомини узайтириб боришлари ва келгусидаги экипажларни тайёрлаш жараёнида бевосита иштирок этишлари мумкин бўлади.
Миссиянинг якуни ва истиқболларВиктор Гловернинг таъкидлашича, Artemis II миссияси унинг учун тўлиқ якунланган ҳисобланади. Ойлик 10 кунлик парвоз, ундан кейинги барча таҳлиллар, тиббий кўриклар ва бошқа мажбурий тартиб-қоидалар ўз ниҳоясига етди.
Шунга қарамай, фазогирлар олинган маълумотлар, суратлар ва тадқиқот натижаларини чуқур таҳлил қилишда ёрдам беришда давом этадилар. Ушбу тўпланган тажриба Artemis III ҳамда Artemis IV миссияларига тайёргарлик кўриш жараёнида жуда қўл келади.
Эслатиб ўтамиз, дастур доирасидаги навбатдаги муҳим қадам — Artemis III миссияси ҳисобланади. Ҳозирги вақтда ушбу космик кемани учириш 2027-йилнинг ўрталаридан барвақт бўлмаган муддатга режалаштирилган бўлиб, мутахассислар унга фаол ҳозирлик кўрмоқда.
Изоҳлар 0
…