Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайди
Туркия Суперлигасининг 5-тури доирасида бугун ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутган ниҳоятда қизиқарли ва тарихий тўқнашув бўлиб ўтади. Турнир жадвалининг 13-поғонасида бораётган Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафарда мусобақа жадвалида 10-ўринни эгаллаб турган «Амедспор» жамоаси меҳмони бўлади. Тошкент вақти билан соат 22:00 да Диёрбакир стадионида старт оладиган принципиал баҳс олдидан эълон қилинган расмий таркиблар юртимиз мухлисларини тўлқинлантириб юборди: Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчи юлдузи — тажрибали тўпурар Элдор Шомуродов ҳамда креатив вингер Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан асосий таркибдан жой олди.
Истанбул клуби бош мураббийлар штаби ҳужум чизиғини айнан ўзбек тандемига ишониб топширган бўлиб, жамоа ушбу муҳим сафар ўйини орқали турнир жадвалидаги ўрнини кескин яхшилаб олишни кўзламоқда. Хўш, Файзуллаев ва Шомуродов жуфтлиги Диёрбакирда рақиб ҳимоясини қай тариқа ёриб ўтишга ҳаракат қилади, «Амедспор» майдонда қандай кучга таянади ва «Башакшеҳир» ушбу муҳим ғалабани қўлга киритиб, етакчилар сафига яқинлаша оладими?
«Диёрбакир»даги муҳим тўқнашув: Соат 22:00 даги қайноқ жанг
Туркия чемпионатининг 5-туридаги марказий учрашувлардан бири бошланиш арафасида:
Вақт ва стадион: Баҳс Тошкент вақти билан 22:00 да «Диёрбакир» аренасида бўлиб ўтади ва миллионлаб ўзбек мухлислари диққат марказида бўлади;
Жадвалдаги интрига: Мезбон «Амедспор» 7 очко билан турнир жадвалининг 10-поғонасини банд этган бўлса, «Башакшеҳир» 4 очко жамғариб, 13-ўринда бормоқда;
3 очколик мақсад: Истанбул жамоаси учун мазкур сафар баҳси ғалаба қозониб, рақибини қувиб етиш ва жадвалда юқорига кўтарилиш учун қулай имкониятдир.
Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибда: Ўзбек дуэти саҳнага чиқади
«Башакшеҳир» мураббийлар штаби ҳужумкор салоҳиятни максимал даражада оширишга қарор қилди:
Миллий терма юлдузлари сафда: Элдор Шомуродов ҳужум марказида рақиб дарвозасига хавф солиш вазифасини олган бўлса, Аббосбек Файзуллаев қанотдан креатив узатмалар ва тезкор дриблинглар билан ҳужумларни ривожлантиради;
«Башакшеҳир»нинг тўлиқ бошланғич таркиби: Дилмен, Калужински, Байрам, Гунеш, Кемен, Опери, Опоку, Сков Олсен, Шаҳинер, ФАЙЗУЛЛАЕВ, ШОМУРОДОВ;
Тактик уйғунлик: Шомуродов ва Файзуллаевнинг миллий терма жамоадаги ўзаро тушуниши Туркия чемпионатида ҳам «Башакшеҳир» ҳужум чизиғининг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.
«Амедспор»нинг жанговар таркиби ва мезбонлик омили
Мезбонлар ўз майдонида очко йўқотмаслик учун кучли таркибни майдонга туширмоқда:
«Амедспор» таркиби: Лафонт, Деллова, Халил, Красники, Орбан, Саба, Балет, Бейтс, Мерас, Равелосон, Соялп;
Ишончли мудофаа ва прессинг: Диёрбакир клуби ўз мухлислари қаршисида тўп суриб, «Башакшеҳир» юлдузларига майдон марказида бўш ҳудуд қолдирмасликка ҳаракат қилади;
Майдондаги босим: Муросасиз кечиши кутилаётган ўйинда ҳар икки томон ҳам фақат ва фақат 3 очко учун бор кучини ишга солади.
Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг бир вақтнинг ўзида майдонга тушиши ушбу тўқнашувни юртимиз футбол ихлосмандлари учун Туркия Суперлигасининг бугунги энг қизиқарли учрашувига айлантирди.
Сизнингча, бугунги сафар баҳсида Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев ўз ҳисобига гол ёки голли узатма ёздириб қўя оладими? «Башакшеҳир» ўзбек футболчилари етакчилигида «Амедспор» тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, муҳим 3 очкони қўлга кирита оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия чемпионатидаги ҳамюртларимиз иштирокига бағишланган ушбу қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…