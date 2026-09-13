Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайди

·0·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайди

Туркия Суперлигасининг 5-тури доирасида бугун ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари интиқлик билан кутган ниҳоятда қизиқарли ва тарихий тўқнашув бўлиб ўтади. Турнир жадвалининг 13-поғонасида бораётган Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафарда мусобақа жадвалида 10-ўринни эгаллаб турган «Амедспор» жамоаси меҳмони бўлади. Тошкент вақти билан соат 22:00 да Диёрбакир стадионида старт оладиган принципиал баҳс олдидан эълон қилинган расмий таркиблар юртимиз мухлисларини тўлқинлантириб юборди: Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчи юлдузи — тажрибали тўпурар Элдор Шомуродов ҳамда креатив вингер Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан асосий таркибдан жой олди.

Истанбул клуби бош мураббийлар штаби ҳужум чизиғини айнан ўзбек тандемига ишониб топширган бўлиб, жамоа ушбу муҳим сафар ўйини орқали турнир жадвалидаги ўрнини кескин яхшилаб олишни кўзламоқда. Хўш, Файзуллаев ва Шомуродов жуфтлиги Диёрбакирда рақиб ҳимоясини қай тариқа ёриб ўтишга ҳаракат қилади, «Амедспор» майдонда қандай кучга таянади ва «Башакшеҳир» ушбу муҳим ғалабани қўлга киритиб, етакчилар сафига яқинлаша оладими?

«Диёрбакир»даги муҳим тўқнашув: Соат 22:00 даги қайноқ жанг

Туркия чемпионатининг 5-туридаги марказий учрашувлардан бири бошланиш арафасида:

  • Вақт ва стадион: Баҳс Тошкент вақти билан 22:00 да «Диёрбакир» аренасида бўлиб ўтади ва миллионлаб ўзбек мухлислари диққат марказида бўлади;

  • Жадвалдаги интрига: Мезбон «Амедспор» 7 очко билан турнир жадвалининг 10-поғонасини банд этган бўлса, «Башакшеҳир» 4 очко жамғариб, 13-ўринда бормоқда;

  • 3 очколик мақсад: Истанбул жамоаси учун мазкур сафар баҳси ғалаба қозониб, рақибини қувиб етиш ва жадвалда юқорига кўтарилиш учун қулай имкониятдир.

Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибда: Ўзбек дуэти саҳнага чиқади

«Башакшеҳир» мураббийлар штаби ҳужумкор салоҳиятни максимал даражада оширишга қарор қилди:

  • Миллий терма юлдузлари сафда: Элдор Шомуродов ҳужум марказида рақиб дарвозасига хавф солиш вазифасини олган бўлса, Аббосбек Файзуллаев қанотдан креатив узатмалар ва тезкор дриблинглар билан ҳужумларни ривожлантиради;

  • «Башакшеҳир»нинг тўлиқ бошланғич таркиби: Дилмен, Калужински, Байрам, Гунеш, Кемен, Опери, Опоку, Сков Олсен, Шаҳинер, ФАЙЗУЛЛАЕВ, ШОМУРОДОВ;

  • Тактик уйғунлик: Шомуродов ва Файзуллаевнинг миллий терма жамоадаги ўзаро тушуниши Туркия чемпионатида ҳам «Башакшеҳир» ҳужум чизиғининг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.

«Амедспор»нинг жанговар таркиби ва мезбонлик омили

Мезбонлар ўз майдонида очко йўқотмаслик учун кучли таркибни майдонга туширмоқда:

  • «Амедспор» таркиби: Лафонт, Деллова, Халил, Красники, Орбан, Саба, Балет, Бейтс, Мерас, Равелосон, Соялп;

  • Ишончли мудофаа ва прессинг: Диёрбакир клуби ўз мухлислари қаршисида тўп суриб, «Башакшеҳир» юлдузларига майдон марказида бўш ҳудуд қолдирмасликка ҳаракат қилади;

  • Майдондаги босим: Муросасиз кечиши кутилаётган ўйинда ҳар икки томон ҳам фақат ва фақат 3 очко учун бор кучини ишга солади.

Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг бир вақтнинг ўзида майдонга тушиши ушбу тўқнашувни юртимиз футбол ихлосмандлари учун Туркия Суперлигасининг бугунги энг қизиқарли учрашувига айлантирди.

Сизнингча, бугунги сафар баҳсида Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев ўз ҳисобига гол ёки голли узатма ёздириб қўя оладими? «Башакшеҳир» ўзбек футболчилари етакчилигида «Амедспор» тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, муҳим 3 очкони қўлга кирита оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия чемпионатидаги ҳамюртларимиз иштирокига бағишланган ушбу қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

БашакшеҳирАмедспорТуркия Суперлиги 5-турЭлдор Шомуродов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБугун, 21:47Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиЯмалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 21:41Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБугун, 21:32Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиСаудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиБугун, 21:00Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиЛеванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиБугун, 20:13Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Бугун, 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?