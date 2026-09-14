Шомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 5-турида «Амедспор»
- «Башакшеҳир»ни 5:0 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда Элдор Шомуродовнинг тўрт ўйинлик голли серияси тугади.
- Гифт Орбан хет-трик қайд этиб, 6 та гол билан Виктор Осимхенга етиб олди, Шомуродов эса 4 та гол билан уларни таъқиб қилмоқда.
- «Башакшеҳир» кетма-кет тўртинчи ўйинда очко йўқотди ва 20 сентябр куни «Генчлербирлиги»га қарши ўйинда тикланишга ҳаракат қилади.
Туркия Суперлигасининг 2026/27 йилги мавсуми 5-турида ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари кутмаган драматик натижа ва жиддий бурилиш юз берди. Мусобақа дебютанти саналган «Амедспор» ўз майдонида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клубини қабул қилиб, 5:0 ҳисобидаги шов-шувли ва қақшатқич ғалабани расмийлаштирди. Ушбу тўқнашувда Ўзбекистон миллий терма жамоаси юлдузлари — Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан асосий таркибда ҳаракат қилди. Бироқ чемпионат стартидан бери қаторасига тўртта ўйинда гол уриб келаётган 31 ёшли сардоримизнинг бенуқсон голли серияси Диёрбакирда ниҳоясига етди.
Ўйиннинг ҳақиқий қаҳрамонига айланган нигериялик ҳужумчи Гифт Орбан эса «Башакшеҳир» дарвозасига учта тўп киритиб, тўпурарлар пойгасида «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимхенга етиб олди. Хўш, биринчи бўлим сўнгидаги автоголдан кейин истанбулликлар ҳимояси нега бутунлай қулади, Шомуродов нигериялик форвардлар қуршовида «Олтин бутса»ни қандай ҳимоя қилади ва 20 сентябрдаги баҳс «Башакшеҳир» учун нимани ҳал қилади?
«Амедспор»дан 5 та жавобсиз зарба: Диёрбакирдаги ҳалокат тафсилотлари
Учрашув меҳмонлар учун кутилмаган тактик бошоғриғига айланди:
45+1-дақиқадаги кутилмаган автогол: Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда Эмин Байрамнинг ўз дарвозасига киритган тўпи «Башакшеҳир»нинг барча режаларини чиппакка чиқарди;
Гифт Орбаннинг 23 дақиқалик бенефиси: Иккинчи бўлимда саҳнага чиққан нигериялик форвард 51 ва 55-дақиқаларда иккита гол урди, 74-дақиқада эса бенуқсон зарба билан хет-трикни расмийлаштирди (4:0);
Мбайе Дианьедан сўнгги нуқта: 83-дақиқада захирадан тушган тажрибали тўпурар Дианье ҳисобни 5:0 кўринишига келтирди;
Ўзбек дуэтининг захирага олиниши: Мураббийлар штаби қониқарсиз ўйин фонида Аббосбек Файзуллаевни 63-дақиқада, Элдор Шомуродовни эса 82-дақиқада захирага олди.
Тўпурарлар пойгасида кескин жанг: Икки нигериялик орасида қолган Шомуродов
Туркия чемпионатида «Олтин бутса» учун кураш янги ва кескин босқичга чиқди:
Ўтган йилги тарихий ютуқ: Ўтган мавсумда Шомуродов «Трабзонспор» легионери Поль Онуачу билан сўнгги тургача тортишиб, ҳар иккиси 22 тадан гол билан лига тўпурарига айланган эди;
Осимхен ва Орбаннинг 6 талик пешқадамлиги: Айни пайтда «Галатасарой» юлдузи Виктор Осимхен 6 та гол билан пешқадамлик қилмоқда, «Башакшеҳир» дарвозасини ишғол қилган Гифт Орбан ҳам голларини 6 тага етказиб, юқори чўққига шерик бўлди;
Таъқибчилар қатори: 4 тадан гол урган Элдор Шомуродов, Муҳаммад Салоҳ ва Душан Влахович сингари тажрибали юлдузлар икки пешқадамнинг ортидан қувмоқда;
Мақомни сақлаб қолиш вазифаси: Франция, Германия ва Италия клублари мактабини кўрган Орбан ва юлдузли Осимхенга бас келиш учун Шомуродов энди янада кўпроқ ва мунтазам гол уришга мажбур.
Қаторасига тўртта турда очко йўқотиш: «Башакшеҳир»ни нима кутмоқда?
Истанбул клуби кетма-кет тўртинчи ўйинда ҳам очко йўқотиб, турнир жадвалида пастлаб бормоқда:
Инқирозни тўхтатиш вақти: Жамоа ичидаги тушкунлик ва ҳимоядаги қўпол хатолар зудлик билан бартараф этилиши шарт;
20 сентябрдаги синов: «Истанбул Башакшеҳир» навбатдаги 6-тур баҳсини 20 сентябрь куни ўз майдонида «Генчлербирлиги»га қарши ўтказади;
Шомуродов ва Файзуллаевнинг вазифаси: Мухлислар ўз уйида бўлиб ўтадиган тўқнашувда миллий термамиз етакчиларидан яна ёрқин ўйин ва ғалаба келтирувчи голларни кутиб қолади.
«Башакшеҳир»нинг Диёрбакирдаги йирик мағлубияти жамоа ҳимояси учун қаттиқ зарба бўлган бўлса-да, Элдор Шомуродов учун тўпурарлик тахтини ҳимоя қилиш йўлидаги кураш энди ҳақиқий шиддатли паллага кирди.
Сизнингча, Элдор Шомуродов нигериялик юлдузлар Виктор Осимхен ва Гифт Орбанни қувиб ўтиб, бу мавсумда ҳам Туркия Суперлигаси «Олтин бутса»сини ютса бўладими? «Башакшеҳир» 20 сентябрь куни «Генчлербирлиги» билан ўйинда бу оғир зарбадан ўзига кела оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия чемпионатидаги ҳамюртларимизга бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…