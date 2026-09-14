90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 4-турида «Ювентус» сафарда «Сассуоло»га қарши ўйинда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида, айниқса 90+4-дақиқада ўтказиб юборилган гол «кекса синора» учун аламли бўлди.
- Захирадан тушган Эдон Жегрова дубл қайд этиб, ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, мезбонлар Адзичнинг ғалаба тўпи эвазига уч очкони қўлга киритди.
Италия А Сериясининг 4-тури доирасида бўлиб ўтган марказий ва энг кескин тўқнашувлардан бири мухлисларга ҳақиқий адреналин ва ақлбовар қилмас драматик сценарийни тақдим этди. «Мапей» стадионида кечган шиддатли баҳсда Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда «Сассуоло» меҳмони бўлиб, қўшиб берилган сўнгги сонияларда ўтказиб юборилган гол эвазига 2:3 ҳисобида аламли мағлубиятга учради. Учрашувнинг асосий қисми голсиз кечган бўлса-да, 65-дақиқадан кейин майдонда ҳақиқий «ёнғин» бошланди: туринликлар сафида захирадан тушган Эдон Жегрова икки бор ҳисобни тенглаштириб, дубль қайд этган бўлишига қарамай, мезбонлар 90+4-дақиқада Адзичнинг зарбаси эвазига ғалабани илиб кетди.
Мазкур кутилмаган натижадан сўнг ҳар иккала клуб ҳам 7 тадан очко жамғариб, турнир жадвалининг 8 ва 9-поғоналарини банд этиб турибди. Хўш, Турин гранди 89 ва 90+4-дақиқаларда қандай қўпол хатоларга йўл қўйди, «Сассуоло» захираси ўйинни қандай ўзгартириб юборди ва «кекса синьора» мудофааси сўнгги дақиқалардаги босимни нега кўтара олмади?
«Мапей»даги 29 дақиқалик тўфон: 5 та гол хроникаси
Баҳснинг охирги ярим соати А Серия тарихидаги энг томошабоп дақиқалардан бирига айланди:
Эспозитодан биринчи зарба: 65-дақиқада мезбонлар ҳужумчиси Франческо Пио Эспозито туринликлар мудофаасини жазолаб, ҳисобни очди ва «Сассуоло»ни олдинга олиб чиқди;
Жегрованинг биринчи жавоби: Тьяго Мотта/мураббийлар штаби томонидан 60-дақиқада майдонга туширилган Жегрова 82-дақиқада ажойиб ҳаракат билан мувозанатни тиклади — 1:1;
89 ва 90+1-дақиқалардаги дуэль: Ўйин тугашига бир дақиқа қолганда захирадан тушган Бовиэ «Сассуоло»ни яна олдинга олиб чиққан бўлса, орадан икки дақиқа ўтиб — 90+1-дақиқада Жегрова яна бир бор супергол уриб, дублини нишонлади (2:2);
90+4-дақиқадаги кутилмаган нуқта: Баҳс дуранг билан якунланиши кутилаётган бир паллада, 71-дақиқада майдонга тушган Адзич 90+4-дақиқада Викарио дарвозасини ишғол этиб, «Мапей» трибуналарини ларзага келтирди — 3:2.
Захирадан тушганлар жанги: Мотта ва Дионизи/Гроссонинг тактик юришлари
Учрашув тақдири бевосита захира футболчиларининг маҳорати орқали ҳал бўлди:
Жегрова — «Ювентус»нинг ягона ёрқин нуқтаси: Франсишку Консейсау ўрнига тушган Жегрова майдондаги энг сермаҳсул футболчига айланиб, жамоасини икки бор мағлубиятдан қутқариб қолишга жуда яқин келди;
«Сассуоло» ротациясининг 100 фоизлик самараси: Мезбонлар мураббийлар штаби 71-дақиқада бирданига учта ўзгариш (Бовиэ, Адзич ва Домингес) қилди — айнан Бовиэ ва Адзич якунда ғалаба тўпларини киритиб, ҳақиқий қаҳрамонга айланди;
Ҳужум ва мудофаа таркиблари: «Юве» сафида Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Челик, Луис, Копмейнерс, Гонсалес, Консейсау, Алайбегович ва Коло-Муани ҳаракат қилган бўлса, «Сассуоло» Мурич, Матич, Лоренте ва Берарди сингари тажрибали кучларга таянди.
Турнир жадвалидаги 7 очколик мувозанат: Грандлар таъқибидан узилиш хавфи
Ушбу мағлубият Турин жамоасининг чемпионлик режаларига жиддий зарба берди:
8 ва 9-ўринлар қарама-қаршилиги: 4 та турдан сўнг «Ювентус» ҳисобида 7 очко бўлиб, тўплар нисбатига кўра 8-поғонада қолди; худди шунча очко тўплаган «Сассуоло» эса 9-ўринда бормоқда;
Ҳимоядаги беқарорлик сигнали: «Кекса синьора»нинг 90-дақиқалардан кейин икки бор гол ўтказиб юбориши мудофаа маркази ва дарвозабон ўртасидаги боғлиқликда жиддий муаммолар борлигини кўрсатади;
Кейинги турлар масъулияти: Етакчилар очко йўқотмай олдинга интилаётган бир вақтда, сафардаги бундай очко йўқотишлар «Ювентус»ни чемпионлик пойгасидан эрта узилиб қолиш хавфига дучор қилиши мумкин.
«Мапей» стадионида қайд этилган ушбу 5 та голли даҳшатли тўқнашув Италия А Сериясида ҳеч бир гранд жамоага сафарда осон бўлмаслигини ва сўнгги сониягача кураш тўхтамаслигини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Ювентус»нинг 90+4-дақиқада мағлубиятга учрашига мураббийлар штабининг тактик хатоси сабаб бўлдими ёки жамоа ҳимоячиларининг эътиборсизлиги? Эдон Жегрова ушбу ўйиндан кейин асосий таркибдан муқим жой олиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва А Сериядаги ушбу голларга бой драматик триллер таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…