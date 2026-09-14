90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди

·2·Спорт
90+4-дақиқадаги даҳшатли драматизм!: «Ювентус» «Сассуоло»га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 4-турида «Ювентус» сафарда «Сассуоло»га қарши ўйинда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида, айниқса 90+4-дақиқада ўтказиб юборилган гол «кекса синора» учун аламли бўлди.
  • Захирадан тушган Эдон Жегрова дубл қайд этиб, ҳисобни тенглаштирган бўлса-да, мезбонлар Адзичнинг ғалаба тўпи эвазига уч очкони қўлга киритди.

Италия А Сериясининг 4-тури доирасида бўлиб ўтган марказий ва энг кескин тўқнашувлардан бири мухлисларга ҳақиқий адреналин ва ақлбовар қилмас драматик сценарийни тақдим этди. «Мапей» стадионида кечган шиддатли баҳсда Туриннинг «Ювентус» клуби сафарда «Сассуоло» меҳмони бўлиб, қўшиб берилган сўнгги сонияларда ўтказиб юборилган гол эвазига 2:3 ҳисобида аламли мағлубиятга учради. Учрашувнинг асосий қисми голсиз кечган бўлса-да, 65-дақиқадан кейин майдонда ҳақиқий «ёнғин» бошланди: туринликлар сафида захирадан тушган Эдон Жегрова икки бор ҳисобни тенглаштириб, дубль қайд этган бўлишига қарамай, мезбонлар 90+4-дақиқада Адзичнинг зарбаси эвазига ғалабани илиб кетди.

Мазкур кутилмаган натижадан сўнг ҳар иккала клуб ҳам 7 тадан очко жамғариб, турнир жадвалининг 8 ва 9-поғоналарини банд этиб турибди. Хўш, Турин гранди 89 ва 90+4-дақиқаларда қандай қўпол хатоларга йўл қўйди, «Сассуоло» захираси ўйинни қандай ўзгартириб юборди ва «кекса синьора» мудофааси сўнгги дақиқалардаги босимни нега кўтара олмади?

«Мапей»даги 29 дақиқалик тўфон: 5 та гол хроникаси

Баҳснинг охирги ярим соати А Серия тарихидаги энг томошабоп дақиқалардан бирига айланди:

  • Эспозитодан биринчи зарба: 65-дақиқада мезбонлар ҳужумчиси Франческо Пио Эспозито туринликлар мудофаасини жазолаб, ҳисобни очди ва «Сассуоло»ни олдинга олиб чиқди;

  • Жегрованинг биринчи жавоби: Тьяго Мотта/мураббийлар штаби томонидан 60-дақиқада майдонга туширилган Жегрова 82-дақиқада ажойиб ҳаракат билан мувозанатни тиклади — 1:1;

  • 89 ва 90+1-дақиқалардаги дуэль: Ўйин тугашига бир дақиқа қолганда захирадан тушган Бовиэ «Сассуоло»ни яна олдинга олиб чиққан бўлса, орадан икки дақиқа ўтиб — 90+1-дақиқада Жегрова яна бир бор супергол уриб, дублини нишонлади (2:2);

  • 90+4-дақиқадаги кутилмаган нуқта: Баҳс дуранг билан якунланиши кутилаётган бир паллада, 71-дақиқада майдонга тушган Адзич 90+4-дақиқада Викарио дарвозасини ишғол этиб, «Мапей» трибуналарини ларзага келтирди — 3:2.

Захирадан тушганлар жанги: Мотта ва Дионизи/Гроссонинг тактик юришлари

Учрашув тақдири бевосита захира футболчиларининг маҳорати орқали ҳал бўлди:

  • Жегрова — «Ювентус»нинг ягона ёрқин нуқтаси: Франсишку Консейсау ўрнига тушган Жегрова майдондаги энг сермаҳсул футболчига айланиб, жамоасини икки бор мағлубиятдан қутқариб қолишга жуда яқин келди;

  • «Сассуоло» ротациясининг 100 фоизлик самараси: Мезбонлар мураббийлар штаби 71-дақиқада бирданига учта ўзгариш (Бовиэ, Адзич ва Домингес) қилди — айнан Бовиэ ва Адзич якунда ғалаба тўпларини киритиб, ҳақиқий қаҳрамонга айланди;

  • Ҳужум ва мудофаа таркиблари: «Юве» сафида Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Челик, Луис, Копмейнерс, Гонсалес, Консейсау, Алайбегович ва Коло-Муани ҳаракат қилган бўлса, «Сассуоло» Мурич, Матич, Лоренте ва Берарди сингари тажрибали кучларга таянди.

Турнир жадвалидаги 7 очколик мувозанат: Грандлар таъқибидан узилиш хавфи

Ушбу мағлубият Турин жамоасининг чемпионлик режаларига жиддий зарба берди:

  • 8 ва 9-ўринлар қарама-қаршилиги: 4 та турдан сўнг «Ювентус» ҳисобида 7 очко бўлиб, тўплар нисбатига кўра 8-поғонада қолди; худди шунча очко тўплаган «Сассуоло» эса 9-ўринда бормоқда;

  • Ҳимоядаги беқарорлик сигнали: «Кекса синьора»нинг 90-дақиқалардан кейин икки бор гол ўтказиб юбориши мудофаа маркази ва дарвозабон ўртасидаги боғлиқликда жиддий муаммолар борлигини кўрсатади;

  • Кейинги турлар масъулияти: Етакчилар очко йўқотмай олдинга интилаётган бир вақтда, сафардаги бундай очко йўқотишлар «Ювентус»ни чемпионлик пойгасидан эрта узилиб қолиш хавфига дучор қилиши мумкин.

«Мапей» стадионида қайд этилган ушбу 5 та голли даҳшатли тўқнашув Италия А Сериясида ҳеч бир гранд жамоага сафарда осон бўлмаслигини ва сўнгги сониягача кураш тўхтамаслигини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, «Ювентус»нинг 90+4-дақиқада мағлубиятга учрашига мураббийлар штабининг тактик хатоси сабаб бўлдими ёки жамоа ҳимоячиларининг эътиборсизлиги? Эдон Жегрова ушбу ўйиндан кейин асосий таркибдан муқим жой олиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва А Сериядаги ушбу голларга бой драматик триллер таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

ЮвентусСассуолоМапей стадиони90+4 минут
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиБугун, 06:03Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиМанчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиБугун, 01:53Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиЭнзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиБугун, 00:18Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиХанси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиКеча, 23:37Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаМайкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаКеча, 23:31«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!Кеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?